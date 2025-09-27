Hallan muerto a Gerson, el joven de Vigo desaparecido en Valladolid cuando trabajaba en una obra: había sido visto por última vez hace tres días

Gerson, de 29 años, desapareció el pasado martes en Tudela de Duero, en Valladolid. (SOS Desaparecidos)

La Policía Nacional de Valladolid ha encontrado muerto este viernes al joven vigués de origen portugués angoleño que llevaba desaparecido desde hace tres días. El pasado martes 23 de septiembre, Gerson F. B., de 29 años, se encontraba trabajando en una obra en el campo de fútbol del municipio de Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, cuando salió a por unos materiales de construcción y no regresó al lugar.

Según han reportaje las fuentes policiales, su cuerpo fue hallado a 14,6 kilómetros de la obra, en un pinar de la también localidad vallisoletana Montemayor de Pililla. El hermano del joven vigués había compartido previamente en sus redes sociales una descripción del último momento en el que se le había visto, según han recopilado medios como La Voz de Galicia: “Lo único que sabemos es que mi hermano se fue a trabajar el martes 23/09/2025 a Tudela de Duero (Valladolid) y desapareció esa misma mañana“, explica. Salió desde Vigo con la empresa y tres compañeros más. Esa misma mañana, mi hermano salió con el coche de la obra (campo de fútbol de Tudela) a por material de trabajo y no regresó”.

Así, Gerson había abandonado su lugar de trabajo para hacer un recado, para lo que se llevó el coche de la empresa, dedicada a la construcción de campos de fútbol, zonas de ocio y jardinería, según destaca el portal gallego Enfoques. Sin embargo, ya no regresó a la obra, lo que activó la alerta en su círculo cercano. “Las últimas personas en saber de mi hermano fueron sus compañeros de trabajo: un hombre de origen salvadoreño y dos rusos”, subraya el familiar en el mensaje remitido a través de las redes sociales.

Sin signos de violencia

Tras no conocerse señales de Gerson, su familia denunció su desaparición en la comisaria de la Policía Nacional de Vigo. En ese momento, se desplegó un dispositivo de búsqueda y SOS Desaparecidos Galicia emitió un cartel de búsqueda con la descripción y la fotografías del trabajador vigués. Además, como es habitual, se activó la geolocalización de su móvil con el objetivo de encontrar su paradero.

El dispositivo de búsqueda ha finalizado este viernes con el hallazgo del cuerpo del desaparecido, por lo que se ha abierto una investigación para esclarecer la causa de su muerte, que todavía se desconoce. En un primer momento, esta estuvo bajo el cargo de la Guardia Civil, con jurisdicción en Tudela de Duero, la localidad en la que se vio con vida por última vez al joven, con el apoyo en ciertas gestiones de la Policía Judicial; después, fueron los investigadores de Vigo los encargados de comunicar el hallazgo a los familiares del desaparecido.

La Subdelegación del Gobierno de Valladolid ha confirmado que, según las primeras investigaciones, no hay signos de violencia, por lo que la muerte de Gerson podría no haberse producido por un acto criminal. Por el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento, a la espera de conocerse los resultados de la autopsia del joven vigués.