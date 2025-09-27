España

Hallan muerto a Gerson, el joven de Vigo desaparecido en Valladolid cuando trabajaba en una obra: había sido visto por última vez hace tres días

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento y no se han encontrado indicios de criminalidad

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Gerson, de 29 años, desapareció
Gerson, de 29 años, desapareció el pasado martes en Tudela de Duero, en Valladolid. (SOS Desaparecidos)

La Policía Nacional de Valladolid ha encontrado muerto este viernes al joven vigués de origen portugués angoleño que llevaba desaparecido desde hace tres días. El pasado martes 23 de septiembre, Gerson F. B., de 29 años, se encontraba trabajando en una obra en el campo de fútbol del municipio de Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, cuando salió a por unos materiales de construcción y no regresó al lugar.

Según han reportaje las fuentes policiales, su cuerpo fue hallado a 14,6 kilómetros de la obra, en un pinar de la también localidad vallisoletana Montemayor de Pililla. El hermano del joven vigués había compartido previamente en sus redes sociales una descripción del último momento en el que se le había visto, según han recopilado medios como La Voz de Galicia: “Lo único que sabemos es que mi hermano se fue a trabajar el martes 23/09/2025 a Tudela de Duero (Valladolid) y desapareció esa misma mañana“, explica. Salió desde Vigo con la empresa y tres compañeros más. Esa misma mañana, mi hermano salió con el coche de la obra (campo de fútbol de Tudela) a por material de trabajo y no regresó”.

Así, Gerson había abandonado su lugar de trabajo para hacer un recado, para lo que se llevó el coche de la empresa, dedicada a la construcción de campos de fútbol, zonas de ocio y jardinería, según destaca el portal gallego Enfoques. Sin embargo, ya no regresó a la obra, lo que activó la alerta en su círculo cercano. “Las últimas personas en saber de mi hermano fueron sus compañeros de trabajo: un hombre de origen salvadoreño y dos rusos”, subraya el familiar en el mensaje remitido a través de las redes sociales.

Sin signos de violencia

Tras no conocerse señales de Gerson, su familia denunció su desaparición en la comisaria de la Policía Nacional de Vigo. En ese momento, se desplegó un dispositivo de búsqueda y SOS Desaparecidos Galicia emitió un cartel de búsqueda con la descripción y la fotografías del trabajador vigués. Además, como es habitual, se activó la geolocalización de su móvil con el objetivo de encontrar su paradero.

El dispositivo de búsqueda ha finalizado este viernes con el hallazgo del cuerpo del desaparecido, por lo que se ha abierto una investigación para esclarecer la causa de su muerte, que todavía se desconoce. En un primer momento, esta estuvo bajo el cargo de la Guardia Civil, con jurisdicción en Tudela de Duero, la localidad en la que se vio con vida por última vez al joven, con el apoyo en ciertas gestiones de la Policía Judicial; después, fueron los investigadores de Vigo los encargados de comunicar el hallazgo a los familiares del desaparecido.

La Subdelegación del Gobierno de Valladolid ha confirmado que, según las primeras investigaciones, no hay signos de violencia, por lo que la muerte de Gerson podría no haberse producido por un acto criminal. Por el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento, a la espera de conocerse los resultados de la autopsia del joven vigués.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaDesaparecidosDesaparecidos EspañaValladolidEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Los restos del huracán Gabrielle se aproximan a España: la Aemet activa alertas por lluvias, tormentas y mala mar este fin de semana

El ciclón tropical alcanzará nuestro país en forma de borrasca, dejando “posibilidad de lluvia en casi cualquier punto de la península”

Los restos del huracán Gabrielle

Tres cosas que para un español son “muy difíciles de conseguir”, según una uruguaya: “Salen de la panadería comiéndose el coquito del pan”

Emiliana, una uruguaya que vive en Valencia, explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@emi_grando) lo que, a su parecer, resulta imposible para el español promedio: “Le baja la presión, se siente mal”

Tres cosas que para un

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

En una publicación en su perfil de LinkedIn, Luis von Ahn comparte sus claves, desde “no hacer el tonto” a reconocer el papel de la suerte: “Ser brillante no basta”

Los cinco consejos del fundador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez reitera que el

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

Los lazos que desafían el embargo de armas y siguen uniendo a España con Israel: una compleja red de contratos, vigilancia electrónica, innovación, deporte y cultura

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 septiembre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Los primeros entrenadores de Álvaro

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”