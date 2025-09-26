Sophie, una estadounidense que vive en España, sobre el otoño: “¿Cuándo es el día oficial para dejar el lino y pasarse al chaquetón?”

Una estadounidense que vive en España se pregunta cuándo es el momento en el que la gente del país cambia la ropa de verano por la de otoño (@sophiegrayinspain/TikTok)

El tiempo es algo que nos trae de cabeza a los españoles, especialmente con tanto cambio en las temperaturas. Este verano ha sido el más cálido desde que se tienen registros, según la Agencia Estatal de Meteorología. Pasado agosto, entramos en un mes de altibajos constantes en el termómetros.

A los episodios de calor les siguieron descensos térmicos y viceversa, provocando que mirar la previsión del tiempo antes de salir de casa fuese estrictamente necesario para saber si era mejor llevar un paraguas, un abanico o una chaqueta ligera por si refrescaba.

Mismamente puede observarse en las temperaturas de esta semana: si en los primeros días nos enfrentamos a un frío otoñal que auguraba que pronto deberíamos guardar el armario de verano, este fin de semana los valores serán más altos, aunque con un aumento significativo de la inestabilidad ante la aproximación de los restos del huracán Gabrielle, que llegará a España en forma de borrasca al perder sus características tropicales al alcanzar el archipiélago de las Azores.

Estos cambios en el tiempo también están causando confusión en Sophie Gray, una joven estadounidense que vive en España y que en uno de sus últimos vídeos publicados en la red social de TikTok (@sophiegrayinspain) se pregunta “cuándo hay que pasarse ya a la moda de otoño”.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Los cambios en el tiempo y el ritual de sacar el armario de invierno

Según destaca la creadora de contenido estadounidense, “todo el mundo dice que los españoles se visten por la estación, no por el tiempo”. Sin embargo, ella destaca que en su país hay una cierta regla social intrínseca que indica el fin de la ropa de verano hasta el año siguiente: “En Estados Unidos, la norma es que dejamos de vestir de blanco después de Labor Day, que es el primer lunes de septiembre. No todo el mundo lo sigue, pero al menos nos ayuda a cambiar el chip”.

“¿Cuándo es el día oficial de decir: ‘se acabó el lino, empieza el chaquetón’? Porque yo necesito saberlo ya”. Sophie explica que en Sevilla, mientras ella ya ha optado alguna vez por un look más de otoño, todavía hay gente “en pantalones de lino blanco como si estuviéramos en agosto en la playa de Cádiz”.

Un armario con ropa en tono otoñales (Freepik)

La estadounidense también ha destacado que su impaciencia se debe a que le “flipa la moda otoñal”. Además, el tiempo comienza a acompañar para llevarla, pero todavía no lo suficiente para que la mayoría de personas destierren los pantalones cortos al fondo del armario.

“Por favor, ¿alguien me puede explicar cómo se entera un español de que ya es la hora de sacar la ropa de otoño del armario?“, se pregunta, haciendo referencia a un ritual que se repite todos los años en dos ocasiones y que, debido a los cambios en el tiempo, provoca que muchas veces un altibajo en las temperaturas nos deje casi sin opciones de vestimenta disponible. ”¿Hay que esperar a que tu madre te diga: ‘Niña, llévate una rebequita’ o cómo va esto?“.