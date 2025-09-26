España

Inmigración, presupuestos y vivienda dividen a los partidos en el Parlament de Cataluña

La confrontación entre portavoces evidenció la dificultad de alcanzar acuerdos en cuestiones fundamentales para el futuro catalán

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

El Parlament de Cataluña vivió este viernes un debate que reflejó fisuras profundas en materia presupuestaria, de inmigración y vivienda. Según información de Europa Press, el encuentro, difundido por TVE Cataluña (La2) y Ràdio 4, reunió a los portavoces de los principales grupos: Elena Díaz (PSC-Units), Mònica Sales (Junts), Ester Capella (ERC), Juan Fernández (PPC), Joan Garriga (Vox), David Cid (Comuns), Laure Vega (CUP) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

Presupuestos de 2026: optimismo, reproches y advertencias

La portavoz socialista, Elena Díaz, trasladó confianza en la aprobación de los futuros presupuestos, los primeros con Salvador Illa al frente del Govern: “Somos optimistas porque este es un gobierno que cumple”. Díaz señaló que, incluso sin nuevas cuentas, la actividad del Govern no se detendrá.

ERC y Comuns, socios de investidura de Illa, señalaron que el PSC debe cumplir los compromisos previos antes de abrir una nueva negociación. David Cid (Comuns) lo expresó así: “El país necesita presupuestos. Pero lo que no tiene el Govern es un cheque en blanco”. Cid exigió avances en vivienda y educación. Por su parte, Ester Capella (ERC) insistió en la urgencia de una financiación singular: “Sin un sistema de financiación justo para Cataluña, difícilmente podemos avanzar con nuevos acuerdos”, y llamó a Junts a sumarse en esta reivindicación.

Desde Junts y el PP llegaron críticas al retraso de los presupuestos para 2025, que consideraron un incumplimiento por parte de Illa. Aliança Catalana y Vox descartaron su apoyo a las cuentas, mientras que la CUP, a través de Laure Vega, cuestionó a los partidos partidarios de rebajas fiscales: “¿Qué hospital cerrarán?”

Cataluña destaca la importancia del convenio con Mutuas para la mejora de gestión de la incapacidad temporal.

Delegación de competencias y gestión de la inmigración

La negativa del Congreso a transferir a Cataluña la gestión de las competencias en inmigración marcó otra de las grandes divisiones. Elena Díaz (PSC), Ester Capella (ERC) y David Cid (Comuns) defendieron la conveniencia de la delegación. Mònica Sales (Junts) lamentó las acusaciones de racismo y recalcó: “Queremos las competencias desplegadas en Cataluña para poder integrar cómo toca con los recursos que toca”.

Por parte del PPC, Juan Fernández expresó recelo: “Cataluña no está preparada para asumir nuevas competencias”, y calificó la inmigración descontrolada como un problema actual, una afirmación compartida por Joan Garriga (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana). Ambos defendieron el cierre de fronteras y la expulsión de delincuentes inmigrantes.

Capella, Cid, Díaz y Vega (CUP) rechazaron las propuestas para endurecer la política migratoria. Vega calificó de “tristísimo y de débiles y cobardes” que la inmigración sea el eje central del debate, y criticó que Junts priorice la delegación de estas competencias.

Vivienda: diferentes diagnósticos sobre el problema

El acceso a la vivienda también evidenció disparidad de enfoques. Desde el PP, se alertó del aumento de ocupaciones ilegales y se abogó por reducir impuestos y agilizar la construcción con la ayuda del sector privado, una postura en la que coincidieron Orriols y Garriga. Ambos defendieron priorizar el acceso de nacionales a ayudas y viviendas de protección oficial.

Para Cid (Comuns), el verdadero problema son los desahucios, con más de 7.000 al año en Cataluña, y reclamó la puesta en marcha de una unidad antidesahucios. Vega (CUP) propuso gravar la riqueza para evitar la concentración de viviendas en pocas manos: “El resto, es poner tapones”.

Mònica Sales defendió que las políticas de vivienda deben diseñarse desde el Parlament, porque la ley estatal, a su juicio, invade competencias autonómicas. Capella se mostró favorable a limitar los precios del alquiler y celebró que este asunto haya movido al PSC. Díaz aseguró que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo de Cataluña y sostuvo que el Govern ya ha impulsado medidas, entre ellas préstamos para jóvenes y el desarrollo de un plan para construir 50.000 nuevas viviendas.

