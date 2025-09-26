España

El café más caro del mundo está en Dubái: el récord quedó oficialmente registrado en el Libro Guinness

La taza alcanza los 580 euros y marca un nuevo hito en el café de lujo y la experiencia cafetera

Por Paula Alonso

Guardar
El café más caro del
El café más caro del mundo

La cadena de cafeterías dubatí Roasters ha batido un nuevo récord mundial al vender la taza de café más cara del mundo por 2.500 dirham de los Emiratos Árabes Unidos (unos 580€), el pasado 13 de septiembre.

“Este logro histórico se otorgó por una taza elaborada con el excepcional Panamá Hacienda La Esmeralda, uno de los cafés más raros y famosos del mundo”, ha comunicado la empresa a través de su cuenta de Instagram.

La bebida fue elaborada con el método V60 —un sistema que usa un cono con un ángulo de 60 grados como filtro— y servida en una copa de cristal Edo Kiriko hecha a medida. Para su preparación se utilizaron granos de café Geisha Esmeralda de Panamá, reconocidos por su complejidad aromática y su perfil sensorial único, con notas florales, frutales y cítricas.

Durante la experiencia, los clientes también disfrutaron de postres inspirados en la cultura de las geishas, completando así una propuesta que no solo rompió récords, sino que también elevó los estándares del café de lujo a nivel internacional.

Un hito rodeado de lujo

“Hoy es el día en que se ha batido el récord de la taza de café más cara del mundo”, anunció el juez de Guinness World Records durante la ceremonia oficial, según recoge el Daily Mail. Y añadió: “Este récord lo ha conseguido Roasters Specialty Coffee House. Enhorabuena, sois oficialmente increíbles”.

El chollo de regentar la cafetería de los jardines del Palacio Real: 432.000 euros de ingresos al año cuando solo se paga un canon de 39.500 euros al Estado.

La hazaña no fue un hecho aislado. Detrás de ella se encuentra una startup con sede en Dubái, Julith Coffee, que apenas tenía una semana de vida cuando sorprendió al mundo del café en la subasta internacional Best of Panama 2025. Allí, la joven empresa compró el lote completo de 20 kg de café Geisha lavado de Hacienda La Esmeralda por 604.000 dólares, lo que equivale a 30.204 dólares por kilo.

La compra generó un gran revuelo en los mercados mundiales, avivando el debate entre expertos, inversores y referentes del sector, y consolidando a Dubái como un nuevo actor clave en el movimiento global del café de especialidad.

Esta operación ha despertado un notable interés entre inversores y tostadores de alto nivel, reforzando la posición de Dubái como el nuevo centro neurálgico de la cultura del café premium.

Desde Roasters destacan que este récord no es únicamente una cuestión de cifras, sino una declaración de principios sobre la excelencia en el servicio. Cada detalle está cuidadosamente considerado: desde el uso de vajilla artesanal hasta el pesaje milimétrico de la molienda, pasando por el estricto control de temperatura durante la preparación. Además, los clientes reciben hojas de cata personalizadas, con información detallada sobre el origen del café, sus notas sensoriales y los parámetros utilizados en su elaboración.

Dubái, capital del lujo

Dubái. (Departamento de Economía y
Dubái. (Departamento de Economía y Turismo de Dubái)

Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Dubái se prepara para inaugurar a finales de año el hotel más alto del mundo, la Ciel Tower, con 365 metros de altura, 82 plantas y más de 1.000 habitaciones. El hotel también albergará la que se prevé que sea la “piscina infinita más alta del mundo”, situada en la planta 76. Aunque, de momento, el verdadero protagonista es una taza de café que ha vuelto a colocar a la capital árabe en el mapa del café de lujo.

Temas Relacionados

CaféCafeínaTradiciónViajes de lujoEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hijo desheredado acude a la Justicia y gana: consigue casi 160.000 euros por la legítima

Según el Código Civil de Cataluña, una cuarta parte de la masa hereditaria se debe repartir entre todos los hijos, con independencia de lo que disponga el testamento

Un hijo desheredado acude a

Bruselas da la razón al Real Madrid y al Ayuntamiento: el Consistorio tendrá que devolver más de 20 millones al club blanco

La antigua polémica por la Ciudad Deportiva llega a su fin con la resolución europea que avala su legalidad

Bruselas da la razón al

Rafael Santandreu, psicólogo: “Podemos hacer todo maravillosamente divertido. Depende de nosotros”

Los primeros pensamientos cuando nos despertamos marcan el resto del día

Rafael Santandreu, psicólogo: “Podemos hacer

La increíble historia de Félix, el gato que “curó” la parálisis facial de su adoptante

El hombre afirma que su estado de salud mejoró gracias a la convivencia con el animal, considerándolo fundamental en su recuperación

La increíble historia de Félix,

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevila, especialista en derecho

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición