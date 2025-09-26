España

Asaja anuncia movilizaciones en diciembre en Bruselas para protestar contra la PAC: “El sector agrario siempre es la moneda de cambio”

El presidente de la asociación, Pedro Barato, ha asegurado que la propuesta “quita recursos al campo” al recortar un 20% los fondos y, sumada la inflación, supondría un recorte de más del 30% para el sector

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Movilización de ASAJA frente al
Movilización de ASAJA frente al Ministerio de Agricultura, a 4 de junio de 2025, en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en Bruselas el próximo mes de diciembre, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en protesta contra la nueva Política Agraria Común (PAC), a la que ha calificado de “auténtica barbaridad”.

Durante el décimo Congreso Regional de ASAJA Castilla y León, celebrado en Ávila y donde Donancio Dujo ha sido reelegido presidente autonómico de la organización, Barato ha advertido de que el sector agrario “siempre es la moneda de cambio” en los acuerdos internacionales, entre los que ha citado a Mercosur, México o India como ejemplos de convenios que perjudican directamente al sector.

Además, el presidente nacional ha asegurado durante su intervención que la propuesta de la PAC “quita recursos al campo”, al recortar un 20% los fondos y, sumada la inflación, supondría un recorte real de más del 30% para el sector. “Una PAC así está muerta”, ha denunciado Barato, antes de reclamarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se oponga a la propuesta de Bruselas.

Apoyar económicamente a los jóvenes agricultores

Barato también pidió por “una política para la agricultura profesional y de la agricultura profesional” y citó la falta de mano de obra, que exige “medidas eficaces” para garantizar trabajadores en el campo. También remarcó la necesidad de una infraestructura hídrica nacional que vertebre España “como lo hicieron en su día las carreteras”, porque “donde hay agua, hay empleo” y la urgencia de “simplificar trámites burocráticos”.

Varios agricultores empiezan a tirar los molinos de viento con sus tractores. (X/@ultimocolinesio)

El presidente de ASAJA también defendió durante su discurso el papel de los jóvenes, reclamando apoyo económico y facilidades para incorporarse al campo, “pero sin olvidar a quienes superan los 50 años y siguen necesitando respaldo. No puede haber competencia entre generaciones, el futuro pasa por una agricultura netamente profesional”, expresó.

Barato también destacó el peso de Asaja Castilla y León dentro de la estructura nacional y su papel en las negociaciones en Madrid y Bruselas. “Siempre están ahí”, ha dicho, “sin cargos”, por lo que para él “Castilla y León es una región emblemática desde el punto de vista de la agricultura y de la ganadería” con la que ha “contado mucho” y seguirá haciéndolo.

La propuesta de la Comisión Europea

Tras la presentación del nuevo presupuesto de dos billones de euros para el periodo 2028-2034 realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las asociaciones agrarias españolas han mostrado su disconformidad debido a que podría afectar a la partida destinada a la política agraria común (PAC), ya que se basa en tres pilares: agricultura, pesca, cohesión y política social (865.000 millones de euros), competitividad (410.000 millones) y acción exterior (200.000 millones).

La propuesta presentada por Von der Leyen establece para la agricultura y la pesca de la UE un mínimo de 302.000 millones de euros, a lo que habría que sumarle la reserva de crisis y otras partidas variables, una de hasta 237.000 millones que podrían ir al sector primario si así los gobiernos nacionales en 2028. A estas partidas podrían sumarse fondos para el campo de 218.000 millones, destinados a las regiones más desfavorecidas de la Unión, entre las que se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla y otros 40.000 millones de euros para la investigación en salud, agricultura y bioeconomía, de los que una parte iría a parar al sector agrícola.

Temas Relacionados

AgriculturaAgricultura EspañaUnión EuropeaComisión EuropeaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

