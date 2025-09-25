Una mujer viaja a Indonesia y es expulsada a las horas por un “simple error” en el pasaporte: “Ahora siempre verifico”

Pasaporte español sobre un mapa. (EUROPA PRESS)

Los viajeros están siempre moviéndose de un lugar a otro, ya sea por turismo, negocios u otros motivos, a menudo buscando una experiencia más auténtica o buscando disfritar de los lugares turísticos. En ocasiones se pueden encontrar con imprevistos en el momento de entrar en distintos países debido a los cambios de legislación, por lo que es fundamental hacer una revisión previa antes de comenzar la ruta.

Esto fuel lo que no hizo la viajera estadounidense Claire Gallam Volkman, que a través de la publicación digital Bussines Insider, comentó la experiencia de su viaje a Bali, Indonesia. La turista cuenta que tras 17 horas de viaje en avión estaba cansada y aturdida por el jet lag, pero de igual forma emocionada porque iba a embarcarse en un crucero de 10 días por Asia debido a motivos laborales.

Mientras Gallam imaginaba cómo serían sus días en el crucero disfrutando del mar y los servicios de la embarcación, se extrañó bastante cuando tras el aterrizaje la apartaron en la sección de inmigración y accedió posteriormente fuera del área de llegadas a una habitación sin ventanas. Esto se debía a que había cometido un pequeño error.

Qué es necesario para entrar en Indonesia

Tras unas horas esperando con ansia alguna respuesta, la turista finalmente se enteró que había sido detenida por no tener suficiente espacio en el pasaporte. No tenía ninguna página en blanco, ya que es una viajera frecuente y había visitado más de 70 países, por lo que no contaba con espacio para otro sello y no podía entrar al país, así que tuvo que regresar a casa. Sin dinero suficiente para viajar de nuevo, tuvo que contactar rápidamente con un amigo que se quedó despierto toda la noche con ella y ayudó a Gallam a comprar un billete costoso para el mismo día en el último momento. Tras varias horas de espera en el suelo del aeropuerto pudo tomar su vuelo de 15 horas de vuelta a Estados Unidos.

Según indica en su página web el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para ingresar en Indonesia es obligatorio presentar un pasaporte con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de salida del país, es decir, si la entrada en el país es el 1 de marzo y la salida el 15 de abril, el pasaporte debe ser válido, como mínimo, hasta el 15 de octubre. De igual forma, el pasaporte debe tener, al menos, una página en blanco sin sello alguno por cada entrada que se vaya a hacer en el país, ya que el visado indonesio ocupa una cara entrea del pasaporte.

También son necesarios el visado Visa On Arrival, que se puede hacer en el aeropuerto, el certificado de vacunación internacional y, desde agosto, la declaración “ALL INDONESIA”, un formulario que hay que rellenar en los 3 días previos de la llegada al país.

Playa Kelingking en Bali, Indonesia (Adobe Stock)

Las autoridades de Indonesia rechazan la entrada al país de las personas que porten: un pasaporte en malas condiciones; que no tengan un mínimo de una página totalmente en blanco para cada visita que quieran realizar al país; pasaportes con una validez menor de 6 meses a partir de la fecha de salida prevista del país y pasaportes provisionales que no cuenten con un visado expedido previamente por una Embajada de Indonesia.

Verificar siempre los requisitos

Desde que vivió esa experiencia la turista estadounidense siempre revisa los requisitos para acceder a los países en el sitio web del Departamento de Estado de EE.UU. con anterioridad a sus viajes. Una vez renovó su pasaporte pidió la versión más grande, de 52 páginas, para evitar de nuevo ese fallo.

Por suerte pudo volver a Bali en varias ocasiones, pero desde entonces revisando con tiempo y calma los requisitos necesarios de cada lugar, para evitar así perder tiempo y dinero.