España

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja por 7 millones de euros: 2.500 metros cuadrados, baño turco y dos piscinas

El defensa del C.F. Monterrey de México ha vendido su hogar madrileño en la exclusiva zona de La Moraleja

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Sergio Ramos arropado por su
Sergio Ramos arropado por su mujer y sus tres hijos, acude al preestreno del documental sobre su vida. (EUROPA PRESS).

Sergio Ramos es una figura que va mucho más allá del césped de un estadio. El central sevillano, hoy en las filas del C.F. Monterrey de México, ha convertido su nombre en una marca que abarca negocios, arte, caballos y, ahora, también música. Su último gran movimiento, sin embargo, ha tenido lugar en el mercado inmobiliario madrileño, donde acaba de cerrar una operación tan lucrativa como llamativa.

Hace poco más de un año se supo que Ramos y Pilar Rubio habían decidido desprenderse de una de sus dos propiedades en La Moraleja, urbanización de lujo en Alcobendas. La vivienda, que en su día el futbolista llegó a alquilar al brasileño Vinicius Jr. mientras realizaba reformas en su residencia principal, fue puesta en el mercado por seis millones de euros.

El desenlace ha superado las expectativas: un empresario mexicano la ha adquirido recientemente por siete millones, lo que supone no solo cerrar una transacción rápida, sino también generar una plusvalía muy significativa. Según El Mundo, el contraste es evidente si se compara con el precio que Ramos pagó por ella años atrás: apenas un millón y medio de euros.

La casa, de unos 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500, fue remodelada íntegramente por el matrimonio. La lista de comodidades refleja un estilo de vida exclusivo y funcional. Nada más acceder, un amplio hall con grandes ventanales distribuye los espacios principales: una moderna cocina, comedor independiente, sala de cine y un salón de ocio con chimenea, barra de bar y baño propio.

Casa de Sergio Ramos y
Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja (IDEALISTA).

El inmueble dispone de dos piscinas, una exterior rodeada de jardines y zona chill out, y otra interior climatizada con vestuarios. El gimnasio, totalmente equipado, se integra en la rutina diaria de Ramos, que combina entrenamientos con sesiones privadas de ejercicio.

En la planta superior se distribuyen cuatro dormitorios en suite y una sala diáfana con acceso a una terraza cubierta. El dormitorio principal, auténtico refugio privado, cuenta con vestidor, terraza, cocina auxiliar y un baño con hidromasaje y baño turco.

El exterior no se queda atrás: un pequeño campo de fútbol, canastas de baloncesto, camas balinesas y una vivienda independiente para invitados completan el conjunto. A ello se añade un sofisticado sistema de seguridad, especialmente valorado por la familia tras el robo que sufrieron en su casa de Sevilla.

Casa de Sergio Ramos y
Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja (IDEALISTA).

Inversiones y nuevos proyectos

Si en el plano financiero Ramos se mueve con soltura, en el artístico acaba de dar un paso inesperado. El pasado 31 de agosto presentó su primer tema en solitario, titulado Cibeles. El sencillo, producido por el colombiano Ovy On The Drums —colaborador habitual de artistas como Karol G o J Balvin— y con la participación de la productora Little Spain, suma ya más de 11 millones de visualizaciones en YouTube.

La canción, de ritmo urbano, es un homenaje a su etapa en el Real Madrid. El videoclip alterna imágenes de sus títulos con el equipo blanco y escenas junto a la emblemática fuente madrileña, lugar de celebración de los triunfos del club. “Es algo que siempre había llevado dentro”, confesó Ramos en una reciente entrevista, mostrando un lado más íntimo y emotivo.

Casa de Sergio Ramos y
Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja (IDEALISTA).

Aunque es su primer lanzamiento individual, el futbolista no es ajeno a la música. En 2016 interpretó con Niña Pastori el himno de la selección española para la Eurocopa, en 2018 colaboró con Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón y en 2023 sorprendió al unirse a Los Yakis en un tema flamenco.

La incursión musical de Ramos ha dividido opiniones. Algunos aplauden su valentía por explorar un campo tan distinto; otros se muestran escépticos sobre su continuidad artística. Sin embargo, la mayoría coincide en que el andaluz está usando la música como vehículo para expresar su identidad y su pasado en el deporte. Él mismo, en tono ambicioso, no ha descartado llegar a ganar un Grammy en los próximos años.

Casa de Sergio Ramos y
Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja (IDEALISTA).

Temas Relacionados

Sergio RamosPilar RubioCasas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las muertes por cáncer avanzan: más de 18 millones de fallecidos para 2050, según un estudio

Los autores de la investigación publicada por ‘The Lancet’ consideran que 4 de cada 10 muertes son evitables

Las muertes por cáncer avanzan:

Burger King despide a seis trabajadores que se montaron una fiesta en el local en plena pandemia: alcohol, hamburguesas y ninguna mascarilla

La Justicia ha resuelto cuatro años después si fue procedente. El primer juez dio la razón a los empleados

Burger King despide a seis

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

Se trata de la segunda identificación realizada por agentes españoles desde el inicio de una campaña coordinada por Interpol, trata de resolver 46 casos de mujeres fallecidas pendientes de identificar

La Policía Nacional consigue identificar

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Los ocho hábitos de una doctora experta en sueño para garantizar un buen descanso

Los pequeños hábitos que se realizan durante el día repercuten en el ritmo circadiano y, por tanto, en la manera en la que dormimos

Los ocho hábitos de una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional consigue identificar

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

ECONOMÍA

Burger King despide a seis

Burger King despide a seis trabajadores que se montaron una fiesta en el local en plena pandemia: alcohol, hamburguesas y ninguna mascarilla

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La compra de vivienda registra su mejor julio desde el ‘boom’ inmobiliario y la firma de hipotecas aumenta un 25% hasta máximos de hace 15 años

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner