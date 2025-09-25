Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja por 7 millones de euros: 2.500 metros cuadrados, baño turco y dos piscinas

Sergio Ramos arropado por su mujer y sus tres hijos, acude al preestreno del documental sobre su vida. (EUROPA PRESS).

Sergio Ramos es una figura que va mucho más allá del césped de un estadio. El central sevillano, hoy en las filas del C.F. Monterrey de México, ha convertido su nombre en una marca que abarca negocios, arte, caballos y, ahora, también música. Su último gran movimiento, sin embargo, ha tenido lugar en el mercado inmobiliario madrileño, donde acaba de cerrar una operación tan lucrativa como llamativa.

Hace poco más de un año se supo que Ramos y Pilar Rubio habían decidido desprenderse de una de sus dos propiedades en La Moraleja, urbanización de lujo en Alcobendas. La vivienda, que en su día el futbolista llegó a alquilar al brasileño Vinicius Jr. mientras realizaba reformas en su residencia principal, fue puesta en el mercado por seis millones de euros.

El desenlace ha superado las expectativas: un empresario mexicano la ha adquirido recientemente por siete millones, lo que supone no solo cerrar una transacción rápida, sino también generar una plusvalía muy significativa. Según El Mundo, el contraste es evidente si se compara con el precio que Ramos pagó por ella años atrás: apenas un millón y medio de euros.

La casa, de unos 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500, fue remodelada íntegramente por el matrimonio. La lista de comodidades refleja un estilo de vida exclusivo y funcional. Nada más acceder, un amplio hall con grandes ventanales distribuye los espacios principales: una moderna cocina, comedor independiente, sala de cine y un salón de ocio con chimenea, barra de bar y baño propio.

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja (IDEALISTA).

El inmueble dispone de dos piscinas, una exterior rodeada de jardines y zona chill out, y otra interior climatizada con vestuarios. El gimnasio, totalmente equipado, se integra en la rutina diaria de Ramos, que combina entrenamientos con sesiones privadas de ejercicio.

En la planta superior se distribuyen cuatro dormitorios en suite y una sala diáfana con acceso a una terraza cubierta. El dormitorio principal, auténtico refugio privado, cuenta con vestidor, terraza, cocina auxiliar y un baño con hidromasaje y baño turco.

El exterior no se queda atrás: un pequeño campo de fútbol, canastas de baloncesto, camas balinesas y una vivienda independiente para invitados completan el conjunto. A ello se añade un sofisticado sistema de seguridad, especialmente valorado por la familia tras el robo que sufrieron en su casa de Sevilla.

Inversiones y nuevos proyectos

Si en el plano financiero Ramos se mueve con soltura, en el artístico acaba de dar un paso inesperado. El pasado 31 de agosto presentó su primer tema en solitario, titulado Cibeles. El sencillo, producido por el colombiano Ovy On The Drums —colaborador habitual de artistas como Karol G o J Balvin— y con la participación de la productora Little Spain, suma ya más de 11 millones de visualizaciones en YouTube.

La canción, de ritmo urbano, es un homenaje a su etapa en el Real Madrid. El videoclip alterna imágenes de sus títulos con el equipo blanco y escenas junto a la emblemática fuente madrileña, lugar de celebración de los triunfos del club. “Es algo que siempre había llevado dentro”, confesó Ramos en una reciente entrevista, mostrando un lado más íntimo y emotivo.

Aunque es su primer lanzamiento individual, el futbolista no es ajeno a la música. En 2016 interpretó con Niña Pastori el himno de la selección española para la Eurocopa, en 2018 colaboró con Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón y en 2023 sorprendió al unirse a Los Yakis en un tema flamenco.

La incursión musical de Ramos ha dividido opiniones. Algunos aplauden su valentía por explorar un campo tan distinto; otros se muestran escépticos sobre su continuidad artística. Sin embargo, la mayoría coincide en que el andaluz está usando la música como vehículo para expresar su identidad y su pasado en el deporte. Él mismo, en tono ambicioso, no ha descartado llegar a ganar un Grammy en los próximos años.

