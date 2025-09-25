Muere una niña de 9 años tras comerse un pastel preparado por su abuela: le había echado pesticida mortal

En São Francisco, una localidad del este de Brasil, las autoridades buscan esclarecer un caso que ha conmocionado a la comunidad. Izabel Cardoso de Andrade, de 59 años, fue detenida tras ser señalada por supuestamente haber envenenado a sus dos nietas con un pastel, con saldo fatal para una de las menores. La investigación trata de poner luz sobre lo ocurrido el pasado 23 de julio, cuando las niñas visitaban la vivienda familiar durante las vacaciones de verano.

El pastel contenía un pesticida altamente tóxico

De acuerdo con Mirror, el informe policial recoge que, el día del incidente, Cardoso de Andrade habría preparado un pastel en casa, mientras que su marido llevó otro dulce y algunos panes de queso para la merienda. La más pequeña, Alana dos Santos Cardoso Marques, de nueve años, enfermó muy poco después de haber probado el pastel. Su hermana de 11 años, que según Mirror había comido menos, también mostró malestar pero en menor grado. Incluso el gato de la familia mostró síntomas tras probar el dulce.

Las dos niñas empezaron a vomitar y a sentir un dolor intenso en el estómago poco después de la merienda. De acuerdo con sus familiares, Alana expulsó un líquido blanco por la nariz, lo que llevó a los abuelos a pedir auxilio. Una vecina se apresuró en llevar a la menor al hospital, pero el personal médico certificó su fallecimiento poco después de llegar, tras un paro cardiorrespiratorio. Los agentes de policía que acudieron al domicilio encontraron que también el gato había muerto y que presentaba síntomas similares a los de las niñas.

Las autoridades recogieron muestras del pastel y de otros alimentos del hogar, que fueron enviados a laboratorio para análisis toxicológicos. El viernes 19 de septiembre, Cardoso de Andrade fue detenida por las fuerzas de seguridad. Los informes forenses identificaron presencia de terbufos tanto en el pastel como en el cuerpo de la menor fallecida. Este pesticida, altamente tóxico, afecta el sistema nervioso central y puede provocar convulsiones, debilidad muscular, problemas respiratorios y, en dosis elevadas, la muerte. El gato también fue examinado por un veterinario, quien detectó insuficiencia hepática, compatible con un posible envenenamiento.

Por determinar si el envenenamiento fue accidental o premeditado

La defensa de la acusada, a cargo de Raphael Simões de Moraes Neto, asegura que su clienta cooperó en todo momento con los investigadores y autorizó que se registrara su domicilio. Por su parte, la policía evalúa si el envenenamiento fue resultado de un acto premeditado o un accidente, y de momento no descarta ninguna hipótesis. No se han presentado indicios claros sobre los posibles motivos. La investigación permanece abierta.

Este no es el único caso reciente en Brasil que involucra supuestos envenenamientos con pasteles. En fechas recientes, Deise Moura dos Anjos fue acusada de haber intoxicado a seis familiares políticos con un pastel que contenía arsénico durante las celebraciones navideñas. En aquel caso, tres personas enfermaron gravemente y otras tres fallecieron. Según consta en las diligencias, la sospechosa murió más tarde en prisión provisional en febrero.

Por otro lado, el pasado mes, la australiana Erin Patterson fue condenada a cadena perpetua después de ser hallada culpable del asesinato de tres familiares de su exmarido, a quienes sirvió un solomillo Wellington que contenía setas venenosas.