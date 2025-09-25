La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien comunica la decisión de no desisir de su OPA sobre Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación (Fuente: EUROPAPRESS)

El supervisor bursátil español autorizó este jueves la modificación de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco de Sabadell y permitió que el plazo de aceptación de la operación se extienda hasta el 10 de octubre. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado a través de la publicación de un hecho relevante que el ajuste aprobado transforma la contraprestación en un canje totalmente accionarial, en lugar de la fórmula mixta planteada anteriormente por la entidad vasca. Los accionistas de Sabadell recibirán ahora un título nuevo del banco presidido por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana.

Así, BBVA deja atrás la estructura previa, que combinaba títulos y una suma en efectivo, tras la decisión adoptada a comienzos de semana por el consejo de administración del banco, que optó por mejorar la OPA aumentando en un 10% la contraprestación y eliminando el componente en efectivo. El incremento, según informó la entidad, se ha calculado en base al valor de la acción al cierre del 19 de septiembre, que se situaba en 16,41 euros.

La CNMV ya ha registrado la nueva oferta

El folleto actualizado, junto con el suplemento donde se describen estas modificaciones, ha quedado ya registrado en la CNMV. La entidad financiera subrayó que esta nueva propuesta permite fijar el valor de la acción de Banco de Sabadell en 3,39 euros, cifra que representa niveles no alcanzados en los últimos diez años.

El logotipo de BBVA en la sede del banco en Madrid, España. (REUTERS/Ana Beltran)

El comunicado de la CNMV explica que acuerdo a los criterios recogidos en el Real Decreto 1066/2007 sobre las ofertas públicas de adquisición de valores, la contraprestación ha sido establecida por BBVA como entidad oferente y no ha sido revisada como “precio equitativo” dentro del marco señalado en el artículo 110 de la Ley de Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Tras esta autorización, el proceso de aceptación para los accionistas de Sabadell permanecerá abierto hasta el mencionado 10 de octubre.

El banco Sabadell mantiene sus reticencias

La dirección de Sabadell ya mostró su rechazo a la OPA mejorada, calificándola como una “mala” oferta, poco atractiva para sus accionistas. Según el consejero delegado César González-Bueno en declaraciones reocgidas durante una entrevista con Onda Cero, la prima ofrecida sigue siendo muy inferior a los estándares habituales en operaciones similares: mientras que lo habitual ronda el 30%, la nueva propuesta eleva la prima solo al 3,29%, un porcentaje que la dirección de la entidad cactalana no ha valorado como satisfactorio. La modificación de la oferta reduce la participación de los accionistas de Sabadell en la entidad resultante del 16,1% al 15,3%, debido en parte a recompras de acciones ejecutadas por Sabadell.

González-Bueno destacó también la evolución positiva de Sabadell desde 2020, con una revalorización cercana al 80% desde el anuncio de la OPA. A pesar de la mejora en la propuesta, la dirección de Sabadell mantiene su posición y BBVA ha anunciado que no realizará nuevas modificaciones ni ampliará el plazo de aceptación, dejando la actual oferta como la última oportunidad para los accionistas de sumarse a la fusión.