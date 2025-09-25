España

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

El banco vasco decidió incrementar en un 10% la contraprestación accionarial ofrecida por cada título de los accionistas de Sabadell y suprimir el componente en efectivo de la oferta mixta inicial

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien comunica la decisión de no desisir de su OPA sobre Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación (Fuente: EUROPAPRESS)

El supervisor bursátil español autorizó este jueves la modificación de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco de Sabadell y permitió que el plazo de aceptación de la operación se extienda hasta el 10 de octubre. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado a través de la publicación de un hecho relevante que el ajuste aprobado transforma la contraprestación en un canje totalmente accionarial, en lugar de la fórmula mixta planteada anteriormente por la entidad vasca. Los accionistas de Sabadell recibirán ahora un título nuevo del banco presidido por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana.

Así, BBVA deja atrás la estructura previa, que combinaba títulos y una suma en efectivo, tras la decisión adoptada a comienzos de semana por el consejo de administración del banco, que optó por mejorar la OPA aumentando en un 10% la contraprestación y eliminando el componente en efectivo. El incremento, según informó la entidad, se ha calculado en base al valor de la acción al cierre del 19 de septiembre, que se situaba en 16,41 euros.

La CNMV ya ha registrado la nueva oferta

El folleto actualizado, junto con el suplemento donde se describen estas modificaciones, ha quedado ya registrado en la CNMV. La entidad financiera subrayó que esta nueva propuesta permite fijar el valor de la acción de Banco de Sabadell en 3,39 euros, cifra que representa niveles no alcanzados en los últimos diez años.

El logotipo de BBVA en
El logotipo de BBVA en la sede del banco en Madrid, España. (REUTERS/Ana Beltran)

El comunicado de la CNMV explica que acuerdo a los criterios recogidos en el Real Decreto 1066/2007 sobre las ofertas públicas de adquisición de valores, la contraprestación ha sido establecida por BBVA como entidad oferente y no ha sido revisada como “precio equitativo” dentro del marco señalado en el artículo 110 de la Ley de Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Tras esta autorización, el proceso de aceptación para los accionistas de Sabadell permanecerá abierto hasta el mencionado 10 de octubre.

El banco Sabadell mantiene sus reticencias

La dirección de Sabadell ya mostró su rechazo a la OPA mejorada, calificándola como una “mala” oferta, poco atractiva para sus accionistas. Según el consejero delegado César González-Bueno en declaraciones reocgidas durante una entrevista con Onda Cero, la prima ofrecida sigue siendo muy inferior a los estándares habituales en operaciones similares: mientras que lo habitual ronda el 30%, la nueva propuesta eleva la prima solo al 3,29%, un porcentaje que la dirección de la entidad cactalana no ha valorado como satisfactorio. La modificación de la oferta reduce la participación de los accionistas de Sabadell en la entidad resultante del 16,1% al 15,3%, debido en parte a recompras de acciones ejecutadas por Sabadell.

González-Bueno destacó también la evolución positiva de Sabadell desde 2020, con una revalorización cercana al 80% desde el anuncio de la OPA. A pesar de la mejora en la propuesta, la dirección de Sabadell mantiene su posición y BBVA ha anunciado que no realizará nuevas modificaciones ni ampliará el plazo de aceptación, dejando la actual oferta como la última oportunidad para los accionistas de sumarse a la fusión.

Temas Relacionados

OPABBVASabadellBancaCNMVEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rescatan a cinco gatos maltratados: hicieron beber a una cría una bebida alcohólica y lo publicaron en redes sociales

Después de que el video se hiciera viral en Francia, las autoridades ordenaron la incautación de los animales, que ya están a salvo en una protectora

Rescatan a cinco gatos maltratados:

Dos mujeres son atacadas por una ardilla roja y terminan en el hospital: “Quedé cubierta de sangre y corrí a urgencias”

Los vecinos de San Rafael (California) pasean con precaución tras los ataques de una ardilla

Dos mujeres son atacadas por

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Pedro Sánchez confirmó el envío de este barco para garantizar la seguridad de las personas a bordo

Así es ‘Furor’, el buque

Pollo a l’ast: una receta sabrosa que combina la tradición catalana, valenciana y balear

También conocido como pollo asado a la brasa o a la rotisserie, ha acompañado durante décadas las reuniones familiares de las casas de las tres comunidades autónomas

Pollo a l’ast: una receta

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

“Después de media hora de RCP, el equipo médico del SUMMA 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento”, explica un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112

Muere un hombre de 67
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es ‘Furor’, el buque

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

ECONOMÍA

El Banco Central Europeo aconseja

El Banco Central Europeo aconseja a los ciudadanos de a pie sobre el dinero en efectivo: “Mantenga la calma”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 25 de septiembre

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Cambio de euro a dólar hoy 25 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner