Alexia de Holanda, pillada por la prensa neerlandesa con el rapero Antoon: todos los detalles de su nuevo romance

La princesa Alexia de los Países Bajos, segunda hija de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, vuelve a ser protagonista en la prensa europea, esta vez no por un acto institucional ni por sus estudios, sino por lo que podría ser su primera ilusión amorosa conocida. Según ha revelado el podcast Strikt Privé, perteneciente al grupo De Telegraaf, la joven de 20 años fue vista en La Haya junto al cantante Antoon, una de las figuras más influyentes del panorama musical neerlandés.

El episodio tuvo lugar coincidiendo con el Prinsjesdag, el Día del Príncipe, jornada en la que se abre oficialmente el curso parlamentario en los Países Bajos y donde la familia real suele tener gran visibilidad. Tras participar en los actos oficiales, Alexia fue vista en una terraza de la ciudad junto a una amiga. Hasta ahí, nada llamativo. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un Range Rover azul se detuvo en el lugar y de él descendió Antoon.

Según han relatado más tarde fuentes a la revista Privé, del mismo grupo editorial, el cantante se unió a los amigos de manera natural, dando la impresión de que no era la primera vez que compartían tiempo juntos. Posteriormente, tal y como explica la publicación, ambos se marcharon en el vehículo del artista, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Y, aunque aseguran que existen fotografías del momento, ningún medio neerlandés ha podido difundirlas debido a las estrictas leyes de privacidad que amparan a la Casa de Orange. El editor jefe de Privé, Evert Santegoeds, ha afirmado que las imágenes muestran una cercanía evidente: “Se conocen bien e interactúan con mucha frecuencia”, declaró, insinuando que “algo bonito está naciendo entre ellos”. Y es que la falta de imágenes públicas no ha frenado los rumores. En pocas horas, el presunto romance de la princesa con un ídolo musical se ha convertido en tema central de la prensa rosa y de las redes sociales en Países Bajos.

¿Quién es Antoon?

Detrás de este nombre artístico se encuentra Valentijn Antoon Remmert Verkerk, nacido en 2002 en la localidad de Hoorn. Su pasión por la música le llevó a convertirse en DJ a los 13 años y a ingresar en la prestigiosa Herman Brood Academie, donde fue uno de los alumnos más jóvenes.

Su salto al estrellato llegó en 2020 con Hyperventilatie, un tema que se viralizó en TikTok y lo catapultó al centro de la escena. Poco después consolidó su éxito con Vluchtstrook, que en 2022 se convirtió en la canción más escuchada del país. Su estilo mezcla rap y pop, con letras de corte emocional y ritmos pegadizos que conectan con una audiencia muy amplia.

El artista acumula premios como el Edison Pop Award y el Qmusic Top 40 Award, además de incursionar en el cine con la película Antoon – Engel, galardonada con el Kristallen Film. Su historia personal, marcada por la pérdida de su madre en 2020, añade una dimensión íntima a su figura pública: el cantante ha abordado ese dolor en canciones como Onweer, lo que le ha ganado aún más cercanía con su público.

Alexia, entre el deber real y la vida privada

El posible romance llega en un momento de cambios para la princesa. Después de un año sabático, la casa real neerlandesa anunció en agosto de 2024 que Alexia iniciaría ese otoño un grado en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en el University College de Londres (UCL). La institución aclaró que este período académico se considera parte de su vida privada, por lo que se intentará garantizarle el mismo nivel de discreción que tuvo su hermana mayor, la heredera Amalia, durante sus estudios.

Sin embargo, Alexia se ha convertido en una de las royals más seguidas por su estilo fresco y su naturalidad. En la pasada celebración del Día del Rey, en Doetinchem, acaparó titulares por un atuendo que rompió moldes dentro de la estricta etiqueta de la realeza: combinó un top blanco con una chaqueta de cuero negra y una falda con vuelo, sumando color con accesorios granates. Esa mezcla de elegancia y rebeldía le valió el apodo de “la sensación de la jornada” en varios medios locales.