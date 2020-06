Los 15 años de la princesa Alexia, la más parecida a Máxima y la nueva rebelde de la realeza

La princesa Alexia cumple 15 años, y los medios ya la llaman "la hija rebelde de Máxima"

La hija del medio de los reyes de Holanda, la segunda en la línea de sucesión al trono, cumplió este 26 de junio los quince años. Su nombre completo es Alexia Juliana Marcela Laurentien de Orange-Nassau, pero en Holanda la llaman simplemente princesa Alexia, y forma parte de la nueva generación de la realeza europea.

Holanda es una monarquía relativamente joven. El Reino de los Países Bajos se estableció en 1815, y el primer soberano fue el rey Guillermo I.

Para homenajearla, la casa Naussau publicó un retrato oficial de la joven adolescente seguido de la leyenda: “La princesa Alexia cumple 15 años”. La imagen es del año 2019, ya que debido a la pandemia, no se realizaron las tradicionales sesiones fotográficas dentro del Palacio Real.

La celebración de le fecha tendrá lugar, como es habitual, en la intimidad del hogar, y podría ser el mes que viene, cuando vuelva a aparecer en escena durante los posados de fotos que Guillermo, Máxima, y sus tres hijas -Amalia(16), Alexia (15) y Ariane (13)- hacen cada verano.

Alexia en familia, según la prensa internacional físicamente es la más parecida a Máxima

De las tres, es la más parecida físicamente a la reina Máxima, y con ella comparte su pasión por la moda. En cada aparición pública demuestra que heredó el estilo refinado y elegante de su madre. Suele elegir vestidos camiseros, accesorios grandes y prendas con estampas.

También adopta clásicos atemporales, como piezas monocromo, generalmente en tono rojo o blanco. Aunque suele hacer combinaciones de tendencia como es blanco y negro, o celeste y marrón. No es habitual verla con joyas ostentosas, solo algunos brazaletes, que complementan sus looks.

A Alexia además de ir a la escuela le gustan el ballet y la equitación

Más allá del lógico resguardo con el que viven las princesas, las hijas de los reyes van al colegio en bicicleta y practican deporte y tienen una agenda activa fuera de la escuela. Alexia, además, es una apasionada de la equitación, el hockey, el tenis y el ballet. También toma lecciones de piano junto con su hermana menor Ariane.

Guillermo Alejandro y Máxima buscaron que las tres pudieran tener “una infancia lo más normal posible”, alejadas de los medios de comunicación. Sin embargo en los últimos días, la adolescente estuvo en el ojo de la tempestad.

Las tres princesas de Holanda en sus vacaciones de invierno durante 2014

La segunda hija de los reyes de Holanda se está ganando fama como “la princesa rebelde” de la familia real holandesa. Después de un polémico video de TikTok, hace unos días comenzó a circular en Instagram una foto de la adolescente de 14 años en una fiesta, donde parece estar fumando.

El mal hábito de la heredera al trono molestó a sus padres que mandaron a retirar la imagen de internet, antes de que se viralizara en las redes sociales y llegara a los medios internacionales.

La serie de fotos anuales, la princesa Ariane, Amalia y Alexia en los jardines del Palacio Huis ten Bosch, en julio de 2019

La prensa internacional, en los últimos días, la llamó "la princesa rebelde"

Al pertenecer a la realeza, ellas no pueden usar las redes sociales como cualquier adolescente, por su estatus público. No obstante, al parecer, Alexia también tenía una cuenta escondida en Instagram en la que invitaba a sus seguidores a opinar sobre sus looks.

A raíz de este episodio, la prensa internacional la comparó con Estefanía de Monaco, cuando optó por elegir vivir de la música, e inclusive trazaron paralelismos con las provocaciones adolescentes del príncipe Harry. Así nació el nuevo título que ostenta, de “ la princesa rebelde de Holanda”.

