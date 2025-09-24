Todo sobre Julio Peña, protagonista de la nueva película de Amenábar: de su vínculo con Aitana a su éxito internacional en Netflix

El actor Julio Peña, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/Disney)

Alejandro Amenábar se encuentra inmerso en la promoción de El Cautivo, su nueva película en la que narra la captura de Miguel de Cervantes en Argel y especula con la posible homosexualidad del autor de El Quijote. Este miércoles 24 de septiembre, el director visita El Hormiguero para hablar de la ficción, pero no lo hará solo. Junto a él acudirá Julio Peña, el joven actor protagonista del filme y una de las grandes promesas de la interpretación en España.

En El Cautivo, Peña interpreta al joven soldado Miguel de Cervantes, quien es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén, refugiándose en su pasión por contar historias ante el cruel final que le espera si su familia no paga pronto su rescate.

La trayectoria de Julio Peña, nacido en San Sebastián, ha estado marcada por su vocación y dedicación a la interpretación. Desde niño mostró una inclinación natural por el arte dramático, algo que su madre identificó en sus primeras funciones escolares. El propio Peña relató en una entrevista en Cosmopolitan: “Hace poco mi madre me enseñó unas fotos de una función de la guardería y tenía una cara de felicidad absoluta. Me decía que ya desde pequeño me gustaba actuar”.

El Cautivo - Tráiler Oficial

Su formación actoral comenzó en el grupo de teatro Arcadia, donde se adentró en los fundamentos de la profesión antes de decidirse plenamente por la interpretación, dejando de lado la idea inicial de estudiar audiovisuales en la universidad.

Proyección internacional

El salto profesional de Peña se produjo en 2019, cuando fue seleccionado para protagonizar la serie Bia de Disney Channel Latinoamérica, un papel que le otorgó notoriedad en Argentina y otros países de la región. Poco después, debutó en la televisión española con Acacias 38, pero fue su participación en la trilogía romántica de Netflix A través de mi ventana, junto a Clara Galle, la que consolidó su popularidad en España y América Latina. En esta saga, Peña interpretó a Ares, un personaje que repitió en las secuelas A través del mar y A través de tu mirada, y que le permitió trabajar de nuevo con Galle, con quien mantiene una estrecha amistad y una complicidad que ha traspasado la pantalla.

Además de su trabajo en cine y televisión, Peña ha desarrollado una carrera teatral desde los 12 años, participando en montajes como The Nightmare Before Christmas, Miles gloriosus, Spamalot, Mamma Mia! y Los Pelópidas. Su versatilidad le ha permitido alternar entre géneros y formatos, y su presencia en festivales internacionales, como el de Venecia, ha reforzado su proyección internacional.

Sin pareja conocida

En el ámbito personal, la vida de Peña ha sido objeto de atención mediática, especialmente por su relación profesional y amistad con Clara Galle. Aunque la química entre ambos en la trilogía de Netflix llevó a muchos seguidores a especular sobre un romance, ambos han insistido en que solo les une una gran amistad. Galle llegó a describir a Peña como un “seductor” en una entrevista para Glamour, mientras que el actor aseguró que llevaba soltero mucho tiempo.

Clara Galle y Julio Peña, en 'A través de mi ventana'. (Netflix)

Otro vínculo destacado en la vida de Peña es su colaboración con la cantante Aitana. En 2021, ambos protagonizaron el videoclip de Berlín, una canción sobre relaciones a distancia. En el vídeo, interpretan a una pareja con altibajos, compartiendo escenas de gran intimidad, aunque su relación no trascendió el ámbito profesional.