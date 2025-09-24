España

Todo sobre Julio Peña, protagonista de la nueva película de Amenábar: de su vínculo con Aitana a su éxito internacional en Netflix

El joven, que da vida a Miguel de Cervantes en ‘El Cautivo’, se posiciona como una de las grandes promesas del cine español actual

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
El actor Julio Peña, en
El actor Julio Peña, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/Disney)

Alejandro Amenábar se encuentra inmerso en la promoción de El Cautivo, su nueva película en la que narra la captura de Miguel de Cervantes en Argel y especula con la posible homosexualidad del autor de El Quijote. Este miércoles 24 de septiembre, el director visita El Hormiguero para hablar de la ficción, pero no lo hará solo. Junto a él acudirá Julio Peña, el joven actor protagonista del filme y una de las grandes promesas de la interpretación en España.

En El Cautivo, Peña interpreta al joven soldado Miguel de Cervantes, quien es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén, refugiándose en su pasión por contar historias ante el cruel final que le espera si su familia no paga pronto su rescate.

La trayectoria de Julio Peña, nacido en San Sebastián, ha estado marcada por su vocación y dedicación a la interpretación. Desde niño mostró una inclinación natural por el arte dramático, algo que su madre identificó en sus primeras funciones escolares. El propio Peña relató en una entrevista en Cosmopolitan: “Hace poco mi madre me enseñó unas fotos de una función de la guardería y tenía una cara de felicidad absoluta. Me decía que ya desde pequeño me gustaba actuar”.

El Cautivo - Tráiler Oficial

Su formación actoral comenzó en el grupo de teatro Arcadia, donde se adentró en los fundamentos de la profesión antes de decidirse plenamente por la interpretación, dejando de lado la idea inicial de estudiar audiovisuales en la universidad.

Proyección internacional

El salto profesional de Peña se produjo en 2019, cuando fue seleccionado para protagonizar la serie Bia de Disney Channel Latinoamérica, un papel que le otorgó notoriedad en Argentina y otros países de la región. Poco después, debutó en la televisión española con Acacias 38, pero fue su participación en la trilogía romántica de Netflix A través de mi ventana, junto a Clara Galle, la que consolidó su popularidad en España y América Latina. En esta saga, Peña interpretó a Ares, un personaje que repitió en las secuelas A través del mar y A través de tu mirada, y que le permitió trabajar de nuevo con Galle, con quien mantiene una estrecha amistad y una complicidad que ha traspasado la pantalla.

Además de su trabajo en cine y televisión, Peña ha desarrollado una carrera teatral desde los 12 años, participando en montajes como The Nightmare Before Christmas, Miles gloriosus, Spamalot, Mamma Mia! y Los Pelópidas. Su versatilidad le ha permitido alternar entre géneros y formatos, y su presencia en festivales internacionales, como el de Venecia, ha reforzado su proyección internacional.

Sin pareja conocida

En el ámbito personal, la vida de Peña ha sido objeto de atención mediática, especialmente por su relación profesional y amistad con Clara Galle. Aunque la química entre ambos en la trilogía de Netflix llevó a muchos seguidores a especular sobre un romance, ambos han insistido en que solo les une una gran amistad. Galle llegó a describir a Peña como un “seductor” en una entrevista para Glamour, mientras que el actor aseguró que llevaba soltero mucho tiempo.

Clara Galle y Julio Peña,
Clara Galle y Julio Peña, en 'A través de mi ventana'. (Netflix)

Otro vínculo destacado en la vida de Peña es su colaboración con la cantante Aitana. En 2021, ambos protagonizaron el videoclip de Berlín, una canción sobre relaciones a distancia. En el vídeo, interpretan a una pareja con altibajos, compartiendo escenas de gran intimidad, aunque su relación no trascendió el ámbito profesional.

Temas Relacionados

Julio PeñaEl CautivoMiguel de CervantesAlejandro AmenábarCine EspañaActores EspañaEl HormigueroTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Zaragoza:

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Valencia este 24 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El régimen protegido se ha consolidado como alternativa asequible a la vivienda libre en plena crisis habitacional, pero los precios por metro cuadrado marcan récords históricos en el segundo trimestre

De Madrid a Extremadura: las

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Licita un nuevo contrato que incluye esta obligatoriedad temporal. Calcula 135.000 viajes al año con precios cerrados que oscilan entre 7,95 y 12 euros. El sindicato AMYTS señana que el actual servicio no es ágil

Ayuso quiere contratar taxis o

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

En la actualidad, el encarecimiento de los precios y el estancamiento de los salarios impiden que el 85% de los menores de 30 años logre independizarse y obliga a muchas familias a destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda

El acceso a la vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso quiere contratar taxis o

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

ECONOMÍA

De Madrid a Extremadura: las

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

El precio de tener quemados a tus trabajadores: el ‘burnout’ le cuesta más de 59.000 millones de euros al año a las empresas españolas

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy