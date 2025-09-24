España

Seis detenidos y un séptimo implicado abatido a tiros: la Policía Nacional esclarece el asesinato de un ciudadano holandés cometido en diciembre de 2024

El presunto autor material, menor de edad y de nacionalidad belga, había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar

La madrugada del pasado 7 de diciembre de 2024 un hombre fue asesinado en la calle en Fuengirola, Málaga. El crimen se cometió con un fusil de asalto, que se dejó junto al cadáver, y en el lugar también se encontraron los casquillos, que evidenciaron el uso de munición de guerra.

La víctima era un ciudadano holandés de 25 años que trabaja en un club cannábico junto al sitio dónde fue asesinado. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores del club, momento en el que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones.

Aprovechando la salida del último cliente, disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el ataque, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones.

El primer detenido y un implicado abatido

Aunque hasta ahora se desconoce la motivación concreta del delito, los primeros indicios permitieron relacionarlo con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores: el presunto autor material, menor de edad y de nacionalidad belga, había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España. Otros dos ciudadanos neerlandeses actuaron como cooperadores directos.

Así, el 11 de diciembre de 2024, gracias a un fuerte operativo desplegado con apoyo del GOES de Málaga, se logró la detención en Torremolinos de uno de los implicados neerlandeses, decretándose su ingreso en prisión. Además, los agentes comprobaron que el menor belga, autor de los disparos, había cambiado su apariencia y huido a Países Bajos junto a otro cómplice.

Las pesquisas continuaron y se pudo confirmar que, tras el asesinato, dos de los implicados huyeron de España hacia Francia y Países Bajos. La cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados, permitió relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después.

Un agente enseñando el arma
Un agente enseñando el arma utilizada en el crimen (Policía Nacional)

En el operativo para detenerlo abrió fuego contra los agentes, resultando abatido tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

El autor menor de edad localizado en Gante

La investigación internacional permitió acreditar que tanto el asesinato en España como el posterior en Países Bajos fueron presuntamente organizados por un hombre neerlandés, detenido el 3 de enero de 2025 y actualmente en prisión en Holanda como instigador de ambos crímenes.

Asimismo, se comprobó que tres mujeres neerlandesas trasladaron el fusil utilizado en Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución. Por ello, el 17 de junio de 2025 fueron detenidas en Ámsterdam.

Finalmente, el menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante (Bélgica) el 20 de junio de 2025 en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio e ingresado en un Centro de Menores en régimen cerrado.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Fuengirola y con la participación de EUROJUST, ha permitido esclarecer plenamente el crimen en todos sus niveles de responsabilidad.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaHolandaBélgicaMálagaSucesosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Raúl Cardaba, frutero y tiktoker: “Este tomate se llama umami y es como si el tomate hubiera evolucionado”

El frutero define esta variedad como “una obra de arte comestible”, un calificativo que procede de su intenso sabor umami

Raúl Cardaba, frutero y tiktoker:

Tarta Massini: un postre de origen catalán típico en bodas y celebraciones importantes

Recuerda a la tarta de San Marcos, pero la trufa y otros elementos de su elaboración la diferencian, convirtiéndola en una creación única y espectacular

Tarta Massini: un postre de

Lucas, de ‘Andy y Lucas’, zanja la polémica y desvela cómo es su relación con Andy antes de su adiós al grupo

A unas semanas de su último concierto, el cantante gaditano niega estar distanciado de su compañero

Lucas, de ‘Andy y Lucas’,

Condenan al Hospital IMED Gandía por no diagnosticar a tiempo un mieloma múltiple: “Una simple prueba de 5 euros habría ayudado al paciente”

La defensa argumenta que los médicos debieron sospechar una enfermedad subyacente ante las fracturas óseas injustificadas y el dolor intenso que padecía el hombre

Condenan al Hospital IMED Gandía

Paula Orell, psicóloga, sobre la relación de pareja: “Las que duran mucho no son las que no cometen errores o no discuten”

La especialista considera que la armonía constante es irreal, pero el diálogo respetuoso y el esfuerzo consciente por mantener la conexión emocional fortalecen la relación a largo plazo

Paula Orell, psicóloga, sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión militar en el

El avión militar en el que viajaba Robles sufre un intento de sabotaje en su GPS cruzando Kaliningrado: “El avión está preparado para no tener interferencias”

El jurado popular en España: cómo funciona, qué delitos juzga y cómo se forma

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Messi estuvo a punto de

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá