Las revistas del corazón esta semana: la nueva figura de Tamara Falcó y la cita secreta de Escassi y María José Suárez

Las revistas del corazón del 24 de septiembre de 2025

‘Diez Minutos’

La atención principal va para Tamara Falcó, quien da un paso al frente y presume de su nueva disciplina deportiva: “Ya he perdido 5 kilos”, confiesa, dejando claro que está más motivada que nunca por el deporte. Además, según se ve en esta primera página su marido, Íñigo Onieva, se enfrentó a un reto Ironman en Italia, y Tamara lo acompañó en esta aventura, mostrando lo compenetrados que están.

Portada de la revista 'Diez Minutos'

Por otro lado están Aitana y PLEX, que han mostrado algunas fotografías íntimas de su historia compartida, e invitan a ver su lado más personal como pareja. Por otro lado, Cayetano Martínez de Irujo se sincera sobre su pasado amoroso, asegurando sobre su relación con Mar Flores: “No fue una buena época”.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'

El protagonismo absoluto se lo lleva la reina Letizia gracias a su reciente viaje a Egipto, donde ha sorprendido con un estilismo impecable, deslumbrando a todos en su visita oficial. La portada también despide a una leyenda: Robert Redford, el eterno galán de Hollywood, quien deja tras de sí un legado imborrable y un vínculo especial con España.

Entre los guiños al glamour, Kate Middleton vuelve al centro de las miradas tras la visita a Reino Unido de Donald Trump. Y, para cerrar, los detalles del 60 cumpleaños de Terelu Campos, una cita que pocos se quisieron perder.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'

Por su parte, Semana apuesta su portada al romanticismo, mostrando cómo fue con la boda del cantante Pablo López. El enlace reunió a muchas caras conocidas, como Eugenia Martínez de Irujo, David Bustamante y Luis Fonsi, llenando de música y glamour la celebración.

Por otro lado, está la reaparición conjunta de María José Suárez y Escassi, que vuelven a estar juntos, aunque de una manera diferente. También muestran unas imágenes inéditas del encuentro entre Ainhoa Armentia y Pablo Urdangarin. Para cerrar, la revista recuerda al legendario Robert Redford, el galán que no solo conquistó Hollywood sino también el corazón de España. Sin duda, una edición llena de historias para todos los gustos.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡HOLA!'

La publicación vuelve a desmarcarse de su competencia al mostrar únicamente dos temas en su portada. Por un lado, una primera página de la reina Letizia tras su viaje a Egipto, donde asegura que ella y Felipe VI hicieron “historia”. Además, analiza “su nueva etapa: nuevo equipo, rodeada de mujeres con impacto y mayor influencia”.

Por otro lado, ¡Hola! retoma los premios Gen ¡H!, desgranando cómo fueron y desvelando algunos detalles de esa “noche repleta de estrellas”.