Muere un motorista de 42 años en Utrera tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la N-IV

Un motorista de 42 años de edad ha muerto en la madrugada de este martes 23 de septiembre tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la carretera N-IV a su paso por la localidad sevillana de Utrera, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios conductores han alertado sobre las 02.09 horas del siniestro de un motorista que había colisionado contra un eucalipto en la N-IV en sentido Sevilla en el kilómetro 578.

Al lugar han acudido a auxiliar al afectado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que solo han podido certificar la muerte del motorista.