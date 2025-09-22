España

Última hora del estado de salud de Rafael Amargo tras ser ingresado por una infección en el colon: “Estamos muy preocupados”

Su pareja, Luciana Bongianino, ha afirmado a ‘Informativos Telecinco’ que hasta que no se reduzca la infección en el colon no podrán continuar las pruebas y conocer el diagnóstico

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Rafael Amargo (EUROPA PRESS).
El mundo del flamenco y de la crónica social permanece en vilo tras conocerse este domingo que Rafael Amargo había sido hospitalizado. El bailaor granadino, de 49 años, fue ingresado de urgencia después de varios días con malestar y fiebres muy altas que alertaron a su entorno. La noticia, adelantada por el programa Fiesta de Telecinco, ha generado inquietud entre seguidores y compañeros de profesión.

Según explicó su pareja, Luciana Bongianino, Amargo comenzó a sentirse indispuesto hace unos días. La fiebre persistente obligó a solicitar atención médica en su domicilio. Tras una primera exploración, los facultativos determinaron que lo mejor era trasladarlo a un hospital, donde finalmente le diagnosticaron una infección en el colon.

El artista permanece ingresado bajo un tratamiento intravenoso, sin posibilidad de ingerir alimentos ni líquidos, a la espera de que la inflamación remita para poder realizarle nuevas pruebas. “Estamos muy preocupados, todavía sigue ingresado, ya lleva varios días...”, ha confesado Bongianino este lunes a Informativos Telecinco.

El equipo sanitario que lo atiende se muestra cauto. Hasta que el colon no baje de tamaño y la inflamación permita completar las exploraciones, no podrán ofrecer un diagnóstico más detallado. Su pareja adelantaba que quizás a lo largo del día se conozcan más novedades, aunque por el momento la prioridad es estabilizar al bailaor.

- El bailarín granadino Rafael
El estrés como detonante

Bongianino no duda en señalar que la presión psicológica acumulada en los últimos años ha sido determinante en el estado actual de Amargo. “Nadie tiene consideración de ayudar desde que se ha demostrado que es inocente”, ha afirmado al citado medio aludiendo al largo proceso judicial que enfrentó el artista desde 2020 y en el que finalmente resultó absuelto en 2024.

No es la primera vez que se menciona el desgaste emocional como un factor decisivo en su estado de salud. A lo largo de los últimos años, el bailaor ha reconocido en varias entrevistas sentirse “marcado” por los procesos judiciales y la presión mediática.

Y es que la trayectoria de Rafael Amargo, llena de éxitos sobre los escenarios, se ha visto empañada en los últimos tiempos por serios problemas legales. En 2020 llegó a ser detenido e ingresado en prisión preventiva acusado de tráfico de drogas, un proceso en el que la Fiscalía solicitaba hasta nueve años de cárcel. Finalmente, en mayo del año pasado fue absuelto, pero el daño a su imagen pública y a su vida personal fue considerable.

Desde entonces, el artista ha tratado de retomar su carrera, aunque sin lograr aún recuperar la estabilidad. Él mismo reconocía en una entrevista con La Vanguardia sentirse apartado de los platós y “apaleado hasta el punto que parecía que buscaban la muerte de un artista”: “Estoy marcado, no me quieren ni para un reality. En este tiempo, lo he vendido todo para poder comer”.

"Pasan los días y los padres de Rafa están manteniéndolo. Solo ha podido hacer cuatro eventos. De qué sirve ganar al Estado y demostrar que era inocente si luego todos se lavan las manos. Y ahora mira dónde le tenemos, en un hospital en estado crítico y grave por todo esto. ¿Hay derecho?“, ha lamentado Bongianino este lunes.

Temas Relacionados

Rafael AmargoEnfermedades de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

