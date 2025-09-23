LaLiga: la tabla de goleadores después de la jornada 6

Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

La nueva jornada de LaLiga finalizó, por eso aquí está la lista completa de los máximos goleadores de la competición, el número de goles que han marcado y en cuántos partidos.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos goleadores han hecho a gritar a innumerables seguidores. Aquí están sus nombres.

Tabla de goleo de la LaLiga

El futbolista que más goles anote en el transcurso una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 5Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 1.0

2. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 4Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 0.8

3. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 4Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 1.0

4. Tajon BuchananEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 0.6

5. Raphael Dias BelloliEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 3Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 0.6

6. Iván RomeroEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 3Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 0.6

7. Pere MillaEquipo: RCD Espanyol de BarcelonaGoles: 3Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.75

8. Adrián LisoEquipo: Getafe Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 0.6

9. Borja IglesiasEquipo: Real Club Celta de Vigo SADGoles: 3Partidos jugados: 6Promedio de gol por partido: 0.5

10. Rafa MirEquipo: Elche Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 5Promedio de gol por partido: 0.6

El origen de LaLiga

Cerca de cumplir el primer siglo de vida, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes a nivel mundial. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del planeta.

Ya que a lo largo de su historia varios de los mejores jugadores y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus canchas.

Con sede central en la capital española, la liga está presente en 41 países, a través de 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegaron a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Lionel Messi no solo es el máximo goleador de la historia de LaLiga, sino quien más Pichichis ha obtenido (Reuters)

En la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Aún en el podio del tercer lugar se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

En cuanto a los máximos goleadores históricos de del torneo, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

El Trofeo Pichichi tiene ese nombre en honor al histórico goleador del Athletic Club y de la Selección de España de nombre Rafael Moreno Aranzadi, mejor conocido como Pichichi.

En la historia de este premio al máximo rompe redes de LaLiga, el jugador que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres leyendas del balompié mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.