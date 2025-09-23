España

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

Lleva más de 20 años viviendo en la Comunidad de Madrid, con mujer e hijos

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Pasaporte español sobre un mapa.
Pasaporte español sobre un mapa.

Un hombre procedente de Marruecos se asentó en Villamanta, un pueblo de la Comunidad de Madrid, junto a su mujer y sus hijos, todos ellos españoles. Allí ha trabajado, desarrollado vínculos afectivos y formado parte del día a día y tejido de la localidad. Durante más de 20 años ha mantenido una residencia legal sin una sola tacha en su expediente: ningún antecedente, ninguna infracción. Con estas sólidas razones, se dispuso a solicitar la nacionalidad, seguro de cumplir todos los requisitos. Era 2016.

Le conceden la nacionalidad

El interesado presentó la solicitud por vía electrónica, adjuntando el resguardo de inscripción a la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) del Instituto Cervantes. Sin embargo, no autorizó la comprobación de la realización de las pruebas ni entregó los diplomas requeridos, y en el expediente no se encontraba acreditado el cumplimiento de todos los requisitos sobre integración. Tampoco aportó la superación del examen de español como lengua extranjera (DELE), obligatorio para quienes no proceden de países de habla hispana.

Con todo -ya invierno de 2022-, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió concederle la nacionalidad española, una decisión que reconocía la integración de este ciudadano en la sociedad española. El reconocimiento formal otorgaba nuevos derechos y obligaciones, así como una validación institucional de su arraigo y su presencia en España durante más de dos décadas. Sin embargo, más tarde se demostró que el proceso no estaba cerrado y que los requisitos para la obtención de la nacionalidad exigían una revisión más minuciosa.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

Se la retiran

En noviembre de 2023 se pusieron de manifiesto las deficiencias en la tramitación: se había concedido la nacionalidad sin que este ciudadano acreditase la superación de las pruebas exigidas legalmente. El Ministerio de Justicia abrió entonces el expediente para declarar lesiva la resolución e inició los trámites administrativos y judiciales que desembocaron en la interposición del recurso ante la Audiencia Nacional. Durante este proceso, el propio interesado pudo presentar alegaciones y aportar documentos, pero en ningún momento se acreditó haber superado la prueba DELE, la relativa al idioma.

La revisión del expediente y la instrucción del procedimiento siguieron las previsiones legales: la incoación del procedimiento de lesividad antes de los cuatro años desde la concesión, la audiencia al interesado y la declaración formal de lesividad por el Consejo de Ministros. Finalmente, la Abogacía General del Estado impulsó el recurso contencioso-administrativo de lesividad y solicitó la anulación judicial de la nacionalidad.

Banderas de España y Marruecos.
Banderas de España y Marruecos.

La sentencia

La Audiencia Nacional, tras analizar los antecedentes y considerar que el solicitante no aportó ni acreditó la superación del examen de español (DELE), elemento indispensable para quienes no son nacionales de un país hispanohablante, decidió estimar el recurso de la Administración. De este modo, anuló la resolución que en su momento reconoció la nacionalidad española a este ciudadano al entender que no quedaba acreditado el nivel de integración que exige la ley.

La sentencia impone al hombre el pago de las costas hasta un máximo de 1.500 euros e incluye la comunicación de la anulación al Registro Civil de Villamanta y a otros organismos, invalidando cualquier efecto en documentos o censos que dependan de la nacionalidad española. No obstante, aún hay vías para su obtención: bien recurso de casación ante el Tribunal Supremo -se desconoce si lo ha presentado en plazo- o bien un nuevo inicio del proceso una vez haya superado los exámenes pertinentes.

Temas Relacionados

Nacionalidad EspañolaMinisterio de Asuntos Exteriores EspañaPolítica EspañaSentencias EspañaTribunales EspañaMarruecosInmigración EspañaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre fue detenido en su primer día de vacaciones tras ser confundido con un delincuente buscado de la zona: pasó un mes en prisión

Lo que prometía ser un viaje tranquilo para una familia rumana acabó en pesadilla

Un hombre fue detenido en

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

El cantante corrió la maratón de incógnito y lo hizo en un tiempo brutal

Harry Styles corre la maratón

Daniele Novara, pedagogo, revela el secreto de enseñar el orden a través de la imitación y colaboración

El pedagogo italiano cuestiona los métodos tradicionales de crianza y propone el aprendizaje por imitación como base para enseñar a los más pequeños a recoger sus juguetes

Daniele Novara, pedagogo, revela el

Una pareja de ‘First Dates’ que lleva cinco años junta revela tres curiosidades del programa

Se conocieron en el show televisivo y desde entonces han estado juntos. A través de su cuenta de TikTok informan sobre su experiencia en el programa

Una pareja de ‘First Dates’

María Muñoz, especialista en aparato digestivo, explica cómo cuidar las tablas de cortar de madera: “Requieren un mimo especial”

No secar bien la superficie o exponerla a humedad excesiva puede provocar grietas y convertirla en un entorno propicio para microorganismos

María Muñoz, especialista en aparato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Propietarios de coches Renault: la

Propietarios de coches Renault: la marca envía a miles de conductores una carta para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

ECONOMÍA

Una propietaria tenía vistas al

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes