Quién es Vicente Romero, el novio futbolista de Adara que se ha estrenado en televisión para sorprenderla

Adara Molinero y Vicente Romero en un fotomontaje. (Instagram)

Adara Molinero no atraviesa sus días más fáciles en Supervivientes All Stars. La expulsión de su madre, Elena Rodríguez, la dejó al borde del abandono y llegó incluso a activar el protocolo de salida. Finalmente, este domingo 21 de septiembre decidió continuar en la aventura y recibió un empujón emocional inesperado: un mensaje de su pareja, el futbolista Vicente Romero.

El canario no apareció en persona, pero sí quiso estar presente a través de un audio en el que transmitió calma y cariño. “Mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta”, decía. En el mismo mensaje confesaba que piensa en ella “cada minuto del día”, que todo está bien fuera y que disfruta viéndola competir: “Me gustaría que llegaras a la final, porque eres una guerrera”.

El futbolista dejó a un lado su regla de mantenerse al margen de la televisión y sorprendió a Adara con un mensaje de voz. Sus palabras llegaron hasta los Cayos Cochinos, en Honduras, donde se desarrolla el reality, y se convirtieron en un chute de ánimo para la concursante.

Adara Molinero posa en la alfombra naranja de la XVII edición del FesTVal de Vitoria. (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS)

Este gesto llega después de un año sentimental movido para la influencer. Tras su mediática ruptura con el entrenador personal Álex Ghita y varios fracasos amorosos, Adara confirmaba antes del reality que volvía a estar ilusionada: “Sí, estoy feliz, y mi corazón lo tiene él”, declaró a Europa Press.

Quién es Vicente Romero, novio de Adara Molinero

El futbolista nació en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, y tiene 36 años. Formado en la cantera de la U.D. Las Palmas, más tarde pasó a la del Atlético de Madrid. Desde entonces ha desarrollado una carrera amplia en equipos nacionales e internacionales: Conquense, Talavera, Rayo Majadahonda —con el que logró el ascenso a Segunda División—, Cultural Leonesa, UCAM Murcia, Huétor Tájar y, más recientemente, el Ugento de la Serie D italiana, donde jugó hasta 2025. Actualmente, se encuentra sin equipo.

Vicente Romero en una imagen de mis redes sociales. (Instagram.com/vicentemhr89)

Su relación con Adara comenzó el pasado verano. Durante esos meses viajaron juntos a Canarias y también hicieron una escapada romántica a Granada, donde fueron fotografiados de la mano. Fue la cuenta de TikTok La Cuernis la que terminó de ponerle nombre al nuevo novio de la exconcursante de Gran Hermano.

Pese a que llevan poco tiempo, Vicente Romero se ha convertido en uno de los principales apoyos emocionales de Adara en el concurso, acompañándola desde la distancia mientras ella intenta llegar lo más lejos posible en Honduras.