España

Quién es Vicente Romero, el novio futbolista de Adara que se ha estrenado en televisión para sorprenderla

El futbolista canario rompió su discreción y le envió un mensaje de voz cargado de apoyo y cariño a su novia, que está concursando en ‘Supervivientes All Stars’

Alba García

Por Alba García

Guardar
Adara Molinero y Vicente Romero
Adara Molinero y Vicente Romero en un fotomontaje. (Instagram)

Adara Molinero no atraviesa sus días más fáciles en Supervivientes All Stars. La expulsión de su madre, Elena Rodríguez, la dejó al borde del abandono y llegó incluso a activar el protocolo de salida. Finalmente, este domingo 21 de septiembre decidió continuar en la aventura y recibió un empujón emocional inesperado: un mensaje de su pareja, el futbolista Vicente Romero.

El canario no apareció en persona, pero sí quiso estar presente a través de un audio en el que transmitió calma y cariño. “Mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta”, decía. En el mismo mensaje confesaba que piensa en ella “cada minuto del día”, que todo está bien fuera y que disfruta viéndola competir: “Me gustaría que llegaras a la final, porque eres una guerrera”.

El futbolista dejó a un lado su regla de mantenerse al margen de la televisión y sorprendió a Adara con un mensaje de voz. Sus palabras llegaron hasta los Cayos Cochinos, en Honduras, donde se desarrolla el reality, y se convirtieron en un chute de ánimo para la concursante.

Adara Molinero posa en la
Adara Molinero posa en la alfombra naranja de la XVII edición del FesTVal de Vitoria. (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS)

Este gesto llega después de un año sentimental movido para la influencer. Tras su mediática ruptura con el entrenador personal Álex Ghita y varios fracasos amorosos, Adara confirmaba antes del reality que volvía a estar ilusionada: “Sí, estoy feliz, y mi corazón lo tiene él”, declaró a Europa Press.

Quién es Vicente Romero, novio de Adara Molinero

El futbolista nació en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, y tiene 36 años. Formado en la cantera de la U.D. Las Palmas, más tarde pasó a la del Atlético de Madrid. Desde entonces ha desarrollado una carrera amplia en equipos nacionales e internacionales: Conquense, Talavera, Rayo Majadahonda —con el que logró el ascenso a Segunda División—, Cultural Leonesa, UCAM Murcia, Huétor Tájar y, más recientemente, el Ugento de la Serie D italiana, donde jugó hasta 2025. Actualmente, se encuentra sin equipo.

Vicente Romero en una imagen
Vicente Romero en una imagen de mis redes sociales. (Instagram.com/vicentemhr89)

Su relación con Adara comenzó el pasado verano. Durante esos meses viajaron juntos a Canarias y también hicieron una escapada romántica a Granada, donde fueron fotografiados de la mano. Fue la cuenta de TikTok La Cuernis la que terminó de ponerle nombre al nuevo novio de la exconcursante de Gran Hermano.

Pese a que llevan poco tiempo, Vicente Romero se ha convertido en uno de los principales apoyos emocionales de Adara en el concurso, acompañándola desde la distancia mientras ella intenta llegar lo más lejos posible en Honduras.

Temas Relacionados

Supervivientes All StarsFamosos EspañaGente EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Los bomberos localizan un segundo cuerpo en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido ayer junto a su hijo de 11 años

El cadáver del menor fue encontrado la noche del domingo, cuando ambos fueron arrastrados por el agua mientras cruzaban la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) con su coche

Los bomberos localizan un segundo

Receta de San Jacobos de berenjena, una forma fácil y muy original de incluir esta verdura en nuestras cenas

Si prefieres una alternativa algo más ligera, evitando utilizar demasiado aceite, estos San Jacobos quedarán genial también cocinados en freidora de aire

Receta de San Jacobos de

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

Se trata de un reloj marca Berbier sumergible, de acero inoxidable y cristal de zafiro. Solo hay disponibles 50 unidades numeradas

Metro de Madrid pone a

La sorprendente confesión que Bárbara Rey le ha hecho a Emma García sobre Ángel Cristo

Bárbara Rey ha confesado en ‘Fiesta’ el estado actual de su relación con su hijo mayor

La sorprendente confesión que Bárbara

La razón por la que deberías hacer testamento aunque no tengas vivienda ni propiedades para dejar en herencia

Los especialistas insisten en la importancia de establecer instrucciones claras sobre las últimas voluntades, independientemente de la situación económica de cada individuo

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid pone a

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

ECONOMÍA

La razón por la que

La razón por la que deberías hacer testamento aunque no tengas vivienda ni propiedades para dejar en herencia

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ikea, condenada por aumentar la jornada de una trabajadora que pidió adaptarla para cuidar a una hija enferma: debe rectificar y pagarle 7.500 euros

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

DEPORTES

Chus Mateo, nuevo seleccionador de

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1