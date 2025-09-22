La sorprendente confesión que Bárbara Rey le ha hecho a Emma García sobre Ángel Cristo

Bárbara Rey (FesTVal)

Después de varios meses en el centro de la polémica mediática por sus conflictos familiares y sentimentales, Bárbara Rey ha reaparecido en los platós de televisión. La vedette, una de las figuras más mediáticas del panorama español, forma parte del grupo de famosos que concursan en Bailando con las estrellas, programa de Telecinco en el que también participan Anabel Pantoja y Pepe Navarro.

Este sábado Rey también fue protagonista en el plató de Fiesta, donde aparte de hablar sobre su participación en Bailando con las estrellas, también se abrió para hablar sobre algunos de los aspectos más delicados de su vida personal.

“Ante todo soy madre”

Uno de los temas inevitables fue su tensa relación con su hijo mayor, Ángel Cristo Jr., con quien mantiene actualmente una relación inexistente. A pesar del distanciamiento y de las declaraciones cruzadas en los últimos meses, Bárbara se mostró serena y conciliadora.

Ángel Cristo Jr. responde a Bárbara Rey (Europa Press)

“No sé si se puede perdonar y volver a abrazar, porque tampoco sé si se dará la oportunidad y no me lo quiero plantear en este momento en el que me encuentro muy bien, muy querida y con la conciencia tranquila. Ante todo, soy madre. Y es una palabra muy grande. Pero nunca olvidaré que también hay que ser hijo e hija", dijo emocionada. Y añadió que, aunque el vínculo esté roto, siempre le deseará lo mejor tanto a su hijo como a cualquier persona que, en algún momento, le haya hecho daño.

Recuerdos de un pasado doloroso

La vedette también recordó a su exmarido, el domador Ángel Cristo, con quien vivió episodios marcados por el sufrimiento y la polémica. “Con él sufrí enormemente y le estuve ayudando hasta el día en que se fue”, confesó con los ojos llenos de lágrimas.

Aunque revivir aquel pasado resulta doloroso, insistió en que siempre le deseó prosperidad, incluso en los momentos más duros. Una actitud que refleja su voluntad de reconciliación con su historia personal, marcada tanto por el éxito profesional como por las dificultades íntimas. Sus palabras reflejaron una actitud de perdón y superación que sorprendió a muchos de los presentes.

La presentadora Emma García, visiblemente impactada por la serenidad con la que Bárbara hablaba de los problemas de su vida, no dudó en recalcar su actitud. “Me sorprende tu calma al hablar de todo lo que has vivido”, señaló.

Rey respondió con firmeza: “Cuando no se me agrede, yo estoy tranquila, estoy en paz. Dios me ha dado una fortaleza increíble”. Una frase que sintetiza el nuevo enfoque vital de la artista, más centrada en encontrar paz que en prolongar conflictos.

“Estoy más orgullosa de mi vida privada que de mi vida pública”, declaró la actriz, señalando que la vida pública le había dado “corazón, paz y el amor que siento por mí misma”.

Su participación en Bailando con las estrellas supone un nuevo capítulo en la carrera de Bárbara Rey, que ha alternado durante décadas su vida artística con momentos de gran exposición mediática. Ahora, vuelve a escena mostrando una imagen renovada, serena y dispuesta a sorprender tanto en la pista de baile como fuera de ella. Con esta nueva aparición, la vedette demuestra que, pese a los conflictos y las dificultades personales, sigue siendo una de las personas más comentadas de la televisión española.