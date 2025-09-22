Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

El nuevo seleccionador español Chus Mateo (EFE/Juanjo Martín)

La Federación Española de Baloncesto ha anunciado esta mañana al nuevo seleccionador para este ciclo olímpico, Chus Mateo. Será presentado este martes a las 12:00 horas en el Museo de la FEB. El técnico, que salió del Real Madrid en junio, es el elegido para sustituir a Sergio Scariolo al frente de La Familia, anteponiéndose a otros candidatos como Pablo Laso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau.

Amplia y exitosa trayectoria

Mateo no trabajará por primera vez en la selección con esta nueva aventura, pues ya ejerció como ayudante del técnico del italiano entre 2009 y 2012, ganando el Eurobasket de 2009 y la plata olímpica de 2012. También compartió banquillo con Scariolo en su primera etapa en el Real Madrid (1999-2002) y en el Unicaja de Málaga en dos periodos (2004-2006 y 2007-2008). Además de una gran experiencia como ayudante, la más destacada junto a Pablo Laso en el Real Madrid, Mateo también ha ejercido como primero en Zaragoza, Unicaja, Fuenlabrada y el Shanxi Zhongyu chino.

La plantilla del Real Madrid festeja la conquista de la Euroliga 2023 (EFE/EPA/TOMS KALNINS)

Su etapa más destacada y donde ha permanecido la mayor parte de su amplia trayectoria es en Real Madrid, donde además de lograr una de las etapas más gloriosas de la entidad junto a Laso, logró, en 2022, dar el salto a convertirse en primer entrenador del conjuto blanco. En sus tres años dirigiendo al club de la capital española, Mateo logró seis títulos: una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey; disputando diez de doce finales posibles.

Final amargo en Madrid

Tras la consecución de su segunda liga con el Real Madrid el pasado mes de junio ante Valencia Baket, la dirección del club merengue comunicaba al entrenador su decisión de prescindir de sus servicios para la siguiente temporada pese a que le restaba un año de contrato.

Mateo declaró en los días posteriores que había recibido la llamada de Florentino Pérez para explicarle los motivos de su despido, pero también comentó que el presidente no se despidió de él. Sí recibió el reconocimiento a su labor y a sus méritos de algún jugador importante en el vestuario como Edy Tavares.

Su paso por el banquillo blanco tuvo más luces que sombras, el palmarés habla por sí solo, aunque estuvo constantemente en el centro de las críticas por la falta de carisma y liderazgo a la hora de gestionar la plantilla. Estos son algunos puntos de desencuentro con los más críticos a la hora de valorar su trabajo. Uno de esos críticos fue el jugador Mario Hezonja que no justificaba una mala temporada con los títulos logrados.

Próximos retos

Ahora al cargo de la selección deberá hacer frente a una etapa de reconstrucción tras la retirada y la marcha de las grandes leyendas de, posiblemente, la mejor generación del baloncesto español de la historia, o al menos la más exitosa. Para ello Mateo ya cuenta con experiencia en clave selección y trabajando con jóvenes, de hecho, por sus manos pasó José Manuel Calderón.

La seleccion española tras su eliminación en los Juegos Olímpicos. (EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI)

Tras el batacazo en el reciente Eurobasket llega con licencia para tomar decisiones y construir los nuevos cimientos de este combinado. Debutará en las Ventanas FIBA de noviembre, en los vitales partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar de 2027, el gran objetivo a corto y medio plazo de la FEB, ya que en el verano de 2026 no hay torneo de selecciones absolutas.

A Chus Mateo le avala su trayectoria reciente en el Madrid y su experiencia como asistente, su carácter discreto y conciliador, y su perfil bajo en un momento en que tiene la misión de construir un equipo competitivo con vistas al próximo mundial y sobre todo, al EuroBasket 2029 de Madrid.