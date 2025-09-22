Agencias

AV. Chus Mateo, nombrado nuevo seleccionador masculino de baloncesto

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confirmado este lunes a Chus Mateo como nuevo seleccionador masculino de baloncesto en sustitución del italiano Sergio Scariolo, que dejó el combinado nacional tras el Eurobasket para dirigir al Real Madrid.

El técnico madrileño, que el pasado mes de junio fue precisamente sustituido en el conjunto madridista por el de Brescia, será presentado este martes por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, a las 12.00 horas en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas.

