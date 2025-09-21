España

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

De acuerdo con los detalles expuestos por el afectado, la semana reservada coincide con otros eventos importantes en Miami, destino que eligió para viajar con amigos en marzo de 2026, que, probablemente, llevaron a una actualización de los precios

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio. (Montaje Infobae España con imágenes de Instagram y Canva)

Organizar un viaje implica planear múltiples factores, como por ejemplo cómo llegar al destino, las actividades o, uno de los más importantes, el alojamiento. Existen plataformas con las que comparar precios y explorar cuál es la mejor estancia, ya que ofrecen mucha variedad y posibilidad de ahorro. Sin embargo, hay veces que estas promesas no cumplen con las expectativas del usuario.

Así ha sido el caso del creador de contenido de música electrónica, José María (@chumaritv), quien ha compartido en su perfil de Instagram una vivencia con Booking que, según sus propias palabras, se suma a una cadena de inconvenientes.

Una reserva cancelada y un precio triplicado

José María ha relatado que los imprevistos empezaron al comenzar a preparar un viaje con amigos a Miami, previsto para marzo de 2026. Según el creador, hace algunos meses habían gestionado mediante la plataforma la reserva de un hotel con dos habitaciones dobles, pensadas para ocho personas, por un total de 2.265,76 euros.

La situación cambió repentinamente: “Pam, mensaje de Booking donde nos cancelan la reserva porque el hotel no puede alojarnos en dicha fecha, ya que estará temporalmente cerrado”, indicó José María en el video publicado en Instagram. La cancelación se comunicó hace pocos días, generando incertidumbre entre los viajeros.

Ante esto, el creador decidió comprobar la información directamente y encontró que el hotel aparecía con disponibilidad abierta para las mismas fechas a través de la plataforma, aunque con un precio que superaba ampliamente lo pactado. “Disponibilidad completa a un precio de 7.769 euros para lo mismo que habíamos reservado nosotros”, subrayó, manifestando su desconcierto ante la diferencia de tarifas.

La batalla contra los pisos turísticos s.s: Airbnb y Booking solo recaudarán el IVA.

“Sinceramente, tanto yo como mis amigos hemos sido engañados”

De acuerdo con los detalles expuestos, la semana reservada coincidía con otros eventos importantes en Miami que, probablemente, llevaron a una actualización de los precios en los alojamientos. “Hay una serie de eventos muy importantes en Miami, los cuales el hotel no tuvo en cuenta para subir el precio de sus habitaciones”, comienza a relatar el afectado.

“Al darse cuenta, directamente han cancelado la reserva poniendo la excusa de que estarán cerrados temporalmente y al día siguiente han vuelto a publicar todas sus habitaciones, eso sí, al triple del precio que pagamos nosotros en un principio”, explicó José María.

El usuario consideró que la respuesta de Booking fue insuficiente y que este no es un caso aislado. “Ya es la tercera vez que me cancelan una reserva y no me dan solución, aun demostrándoles que he sido engañado”, remarcó. Según el testimonio, tras la cancelación, la plataforma propuso buscar nuevas opciones, con el argumento de que existían otros hoteles en la zona, aunque “el doble o el triple de caro”. “El principal motivo de mi enfado es que aquí Booking se lava las manos y prácticamente te dice que no pueden hacer nada”, enfatiza el afectado en el vídeo publicado en redes sociales.

Además, el reembolso no es inmediato: “Te dicen que tu dinero te llegará en 14 días”. “Nos negamos a tener que pagar el triple de lo que pagamos en un principio”, enfatiza José María. Así, el creador hace un llamamiento a otras personas que hayan atravesado casos similares para compartir sus vivencias y reclamar una respuesta efectiva.

