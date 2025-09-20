España

Un niño de 11 años es hospitalizado tras pasar 14 horas haciendo los deberes del colegio: la culpa fue de la presión de sus padres

El menor, residente en China, sufrió “mareos, dolores de cabeza y adormecimiento en las extremidades”

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Un niño hace los deberes.
Un niño hace los deberes. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

El caso de un adolescente de 11 años hospitalizado en Changsha, provincia de Hunan, ha provocado un intenso debate en las redes sociales chinas en torno a la presión académica y sus consecuencias físicas. El joven, identificado como Liangliang, experimentó un cuadro médico severo tras dedicar 14 horas sin pausa a terminar sus deberes escolares en un solo día, una circunstancia detonada, según diversos testimonios, por la presión de sus padres.

El episodio se desencadenó cuando, cerca de las 23 horas, Liangliang mostró “una respiración rápida” y comenzó a quejarse de “mareos, dolores de cabeza y adormecimiento en las extremidades”, según reportaron los medios locales. Sus síntomas físicos se agravaron hasta el punto que “sus dedos se habían ‘recorrido’”, la expresión que se ha utilizado al describir el estado de sus manos. Médicos del Hospital Central de Changsha detallaron que el menor fue diagnosticado rápidamente con una afección respiratoria potencialmente mortal, provocada por hiperventilación aguda.

El impacto inmediato en su salud incluyó una reacción muscular conocida entre los médicos como “chicken claw hands” (“manos en garra de pollo”), una condición que, de acuerdo con los especialistas, en casos de mayor gravedad puede estar acompañada de rigidez generalizada de los músculos. Los síntomas también pueden abarcar opresión en el pecho, dificultad para respirar, mareos, palpitaciones e incluso adormecimiento en manos, pies, labios o todo el cuerpo. Entre las causas, los expertos citaron en particular el efecto de la presión psicológica: “La afección respiratoria que sufría es provocada por una respiración demasiado rápida y demasiado profunda, a menudo debida a una agitación emocional”, según recoge South China Morning Post. El director del departamento pediátrico del hospital, Zhang Xiaofo, advirtió respecto a la gravedad potencial que “en los casos graves esta condición puede ser fatal”, subrayó el especialista.

“Uso condón porque si no sale una aberración como tú... eres una rata de cloaca”: cuando el acoso en el colegio más elitista de Madrid te obliga a irte del país.

No es un caso único

En el hospital, tras colocarle una mascarilla respiratoria y supervisar la regulación de su ritmo de respiración, los síntomas de Liangliang remitieron progresivamente. Desde la perspectiva médica, señalan que este no ha sido un caso único y que están viendo un repunte de estos casos: el servicio de urgencias pediátricas admitió a más de 30 adolescentes con síntomas similares el mes pasado, lo que representa un aumento de diez veces respecto a otros meses, según información aportada por el propio centro de salud.

En redes sociales, la experiencia del joven motivó reflexiones sobre el manejo del tiempo y la presión escolar. Un internauta escribió: “Honestamente, si esa presión hubiera llegado un poco antes, tal vez se habría evitado la carrera de último minuto para hacer los deberes. Los chicos listos siempre terminan su trabajo temprano”. Otros compartieron sus propias experiencias durante la etapa escolar: “Todavía recuerdo mis días de estudiante. Apreté todo mi trabajo en solo tres días. Escribí siete ensayos en un solo día y terminé la mitad del cuaderno de trabajos prácticos de verano al siguiente. Realmente inolvidable”. Un tercer comentario destacó la enseñanza de este caso extremo: “La experiencia de este niño es un recordatorio poderoso de lo importante que es la gestión del tiempo”. Ninguno criticó ni a los padres ni al exceso de deberes, lo que revela mucho sobre la situación de la enseñanza en el país asiático.

Temas Relacionados

ColegiosEducaciónInfanciaHospitalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

El Gobierno puso en marcha en 2020 esta prestación que protege a más de 2,3 millones de hogares en situaciones vulnerables, con complementos extra para las familias que cumplen ciertos requisitos

La ayuda de la Seguridad

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Ha provocado grandes daños materiales pero no se conocen heridos

Atacan con cócteles molotov el

Los mejores perros para gente perezosa: compañeros tranquilos para una tarde de sofá y manta

Estas cinco razas de perro son ideales para las personas que disfrutan de buena compañía durante sus días relajados en casa

Los mejores perros para gente

Descubren que el cerebro tiene un “contador interno de pasos” que calcula cuánta distancia hemos recorrido

Un estudio de la Universidad de St Andrews de Escocia ha identificado la región cerebral en la que se encuentra este “reloj de kilometraje”

Descubren que el cerebro tiene

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atacan con cócteles molotov el

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

ECONOMÍA

La ayuda de la Seguridad

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno