España

Las diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente: “Es filosofía cultural pura”

Tanto Goku como Spider-Man han formado parte de la infancia de millones de personas, pero ¿por qué son tan diferentes?

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Las diferencias en la “figura
Las diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente (Montaje Infobae)

Los superhéroes no solo salvan ciudades y derrotan villanos. También son espejos y brújulas morales para generaciones enteras, independientemente de si llevan capa, uniforme escolar o un simple disfraz. Su verdadero poder reside en los valores que transmiten y en sus decisiones, más allá de las habilidades físicas.

Mientras, Goku, protagonista de Dragon Ball, representa el crecimiento personal a través de la disciplina y la humildad, Spider-Man encarna el sacrificio diario y la responsabilidad inesperada. Dos formas de interpretar el heroísmo que, aunque han marcado la infancia de millones en el mundo, remiten a contextos culturales opuestos.

En este sentido, Activa tu mente (@atm_activatumente), una cuenta de TikTok que busca un razonamiento lógico en los usuarios que ven su contenido, ha publicado un video en el que plantea diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente.

Las diferencias en la “figura
Las diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente (Montaje Infobae)

“No es el resultado, es el camino”

La interpretación del héroe entre culturas dista mucho de ser homogénea. Según el video publicado por Activa tu mente, “Goku necesita entrenar como un condenado para salvar al mundo. A Spider-Man, en cambio, tropieza con una araña y en diez minutos ya lanza telarañas y salta edificios”. En este contexto, la diferencia residiría en la forma en que cada sociedad valora el camino hacia el heroísmo.

Esto se puede transportar a los valores de las culturas orientales y occidentales. En concreto, en Japón, el concepto del esfuerzo resulta fundamental. Así, el mensaje primordial que suelen comunicar los contenidos audiovisuales de este estilo es: “Esfuérzate, progresa, suda, no pares”. Para la audiencia japonesa, el protagonista representa el trabajo cotidiano, la mejora constante y la superación individual.

Ejemplos en este sentido sobran: “Goku entrena en gravedad cien veces superior. Muere, revive, entrena más y ni una queja”, resume la cuenta de TikTok. De este modo, el héroe japonés se define por su incansable convicción de crecimiento, en un trayecto en el que el resultado pasa a un segundo plano respecto a la evolución personal. En palabras del conductor audiovisual: “No es el resultado, es el camino. El héroe no es el que gana, es el que nunca deja de mejorar”.

A diferencia de la tradición oriental, la narrativa occidental suele privilegiar la excepcionalidad. La figura del elegido se impone: una condición innata, irrepetible y muchas veces accidental, convierte al protagonista en alguien único. “Tenemos la religión del elegido. Te pica un bicho, eres especial. Cicatriz rara en la frente, eres el salvador. El anillo heredado de tu tío. Eres el héroe de la Tierra Media”, ejemplifica el autor. Los guionistas occidentales, de esta manera, optan por desarrollar la historia del descubrimiento del poder, por encima del proceso y la disciplina para alcanzarlo. “Aquí no te esfuerzas, te descubres. Y eso no basta”, destaca el creador del contenido, antes de desarrollar: “Ahora soy especial. Y no es casualidad. Es filosofía cultural pura”.

Tráiler oficial de 'Spider-Man' (2002).

Por otro lado, la divergencia cultural se aprecia también en las recompensas y la legitimidad del personaje. “En Japón te haces digno con tu sudor. Aquí te dicen que ya lo eres porque todos somos únicos, pero pocos están dispuestos a entrenar en gravedad aumentada”. Así, mientras Peter Parker representa “suerte cómica y desarrollo exprés”, el experto señalaría que “Dragon Ball no va solo de kames, va de cómo una cultura entera entiende el mérito”.

Temas Relacionados

GokuHombre ArañaSpider-ManCulturaMarvelCómicsDragon BallSeriesSeries EspañaHéroesSuperhéroesTikTok EspañaRedes Sociales EspañaTikTokRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son algunos trucos para calcular el alquiler que te puedes permitir, según Idealista

La inmobiliaria destaca que, tras el incremento del 10,5% del último año, los pisos en alquiler cuestan de media 14,5 euros por metro cuadrado al mes

Estos son algunos trucos para

El poni galés: historia, variedades y características de una raza versátil

Originario de Gales, este equino es reconocido por su docilidad e inteligencia

El poni galés: historia, variedades

La adaptación de Netflix de esta novela superventas de Javier Castillo ya tiene fecha: todo sobre la serie de los creadores de ‘La chica de nieve’

El escritor ha hecho de sus ficciones una apuesta segura también en streaming

La adaptación de Netflix de

“Me iba a morir, así que investigue mi enfermedad y encontré la cura”: la historia del doctor David Fajgenbaum

Los tratamientos convencionales fallaron, pero una sustancia destinada a trasplantes permitió a un paciente revertir un diagnóstico letal

“Me iba a morir, así

Cuando la distancia te cuesta un ascenso: las personas que teletrabajan tienen menos posibilidades de mejorar su posición en las empresas

Un estudio de Deel revela que un tercio de los trabajadores europeos teme que la distancia física con sus jefes limite su carrera profesional, pese a las promesas del trabajo remoto

Cuando la distancia te cuesta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

ECONOMÍA

Cuando la distancia te cuesta

Cuando la distancia te cuesta un ascenso: las personas que teletrabajan tienen menos posibilidades de mejorar su posición en las empresas

Un hombre vende su coche y le siguen llegando las multas del nuevo conductor: tiene que pagar 8.000 euros porque perdió el documento de la transacción

Alba Aldehuela, propietaria, explica por qué no alquila a personas jubiladas: “No es que me moleste, pero es la preferencia”

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno