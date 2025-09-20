España

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

El Gobierno puso en marcha en 2020 esta prestación que protege a más de 2,3 millones de hogares en situaciones vulnerables, con complementos extra para las familias que cumplen ciertos requisitos

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”.

La lucha contra la pobreza es un reto al que todavóia se enfrenta la sociedad española, en la que cerca de 10 millones de personas sufren todavía dificultades para cubrir necesidades básicas, según datos oficiales. Ante esta realidad, el Gobierno ha ideado en los útlimos años una serie de ayudas para garantizar la estabilidad financiera de los grupos más empobrecidos.

Una de ellas es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica puesta en marcha en 2020 por la Seguridad Social con el objetivo de asegurar unos ingresos básicos a los hogares en situación de vulnerabilidad. En apenas cinco años, esta ayuda se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social en España. Según apunta el Ministerio responsable, más de 2,3 millones de personas reciben actualmente el IMV, lo que ha permitido reducir en torno a un 30% la pobreza severa y ofrecer estabilidad económica a miles de familias con escasos recursos.

La ministra de Inclusión, Seguridad
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (David Zorrakino / Europa Press)

El importe de la ayuda varía en función de la situación familiar y personal del solicitante, pudiendo alcanzar en determinados casos hasta los 1.500 euros mensuales. La cuantía mínima garantizada es de 658,81 euros al mes para una persona adulta que vive sola, pero esta cifra se incrementa cuando existen más miembros en la unidad de convivencia. Además, se aplican complementos por hijos menores a cargo. A estos incrementos se añaden también otros complementos específicos, como los destinados a hogares monoparentales o aquellos que cuentan con beneficiarios con una discapacidad igual o superior al 65%.

Cuánto cobra cada familia

De este modo, la prestación se adapta a las circunstancias de cada familia, asegurando un apoyo económico proporcional a su grado de vulnerabilidad. Así, el importe que reciben las familias por esta ayuda en 2025 es el siguiente:

  • Un adulto y un menor o dos adultos: 856,46 euros.
  • Familias de tres personas: 1.054,10 euros.
  • Unidades de cuatro miembros: 1.251,75 euros.
  • Unidades de convivencia con un cinco o más personas: 1.449,39 euros.
  • Familias monoparentales con un menor: 1.001,4 euros.
  • Familias monoparentales con dos menores: 1.199,04 euros.
  • Unidades monoparentales con tres menores: 1.396,69 euros.
  • Unidades monoparentales con cuatro o más menores: 1.594,33 euros.

Requisitos para acceder al IMV

Para poder solicitarlo, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Edad: tener entre 23 y 65 años. También pueden optar jóvenes de 18 a 22 años si han estado en centros de protección de menores.
  • Residencia: haber contado con residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud. Este requisito no se aplica para víctimas trata, explotación sexual o violencia de género.
  • Situación económica: los ingresos anuales deben estar por debajo de los límites establecidos para acreditar la vulnerabilidad económica. En el caso de un adulto solo son 20.353,62 euros al año (1.449,39 euros al mes), pero en unidas familiares más grandes esta cifra se eleva. Por ejemplo, para un adulto y dos menores, los ingresos deberán ser como máximo de 36.636,52 euros y en el caso de dos adultos y dos menores, de 44.777,96 euros.
  • En la misma línea, deberá documentarse que no se superan ciertos límites de patrimonio en activos no societarios sin contar la vivienda habitual, que engloba propiedades como acciones, terrenos o inmuebles que no se destinene a la residencia habitual.
  • Presentar la documentación obligatoria: el solicitante deberá proporcionar su DNI o NIE, un certificado de empadronamiento vigente, el libro de familia, su última declaración de la renta y otros documentos que acrediten ingresos.

Temas Relacionados

Subsidios y AyudasSeguridad SocialPobrezaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Ha provocado grandes daños materiales pero no se conocen heridos

Atacan con cócteles molotov el

Los mejores perros para gente perezosa: compañeros tranquilos para una tarde de sofá y manta

Estas cinco razas de perro son ideales para las personas que disfrutan de buena compañía durante sus días relajados en casa

Los mejores perros para gente

Descubren que el cerebro tiene un “contador interno de pasos” que calcula cuánta distancia hemos recorrido

Un estudio de la Universidad de St Andrews de Escocia ha identificado la región cerebral en la que se encuentra este “reloj de kilometraje”

Descubren que el cerebro tiene

Un niño de 11 años es hospitalizado tras pasar 14 horas haciendo los deberes del colegio: la culpa fue de la presión de sus padres

El menor, residente en China, sufrió “mareos, dolores de cabeza y adormecimiento en las extremidades”

Un niño de 11 años

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigada una conductora por circular

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno