La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”.

La lucha contra la pobreza es un reto al que todavóia se enfrenta la sociedad española, en la que cerca de 10 millones de personas sufren todavía dificultades para cubrir necesidades básicas, según datos oficiales. Ante esta realidad, el Gobierno ha ideado en los útlimos años una serie de ayudas para garantizar la estabilidad financiera de los grupos más empobrecidos.

Una de ellas es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica puesta en marcha en 2020 por la Seguridad Social con el objetivo de asegurar unos ingresos básicos a los hogares en situación de vulnerabilidad. En apenas cinco años, esta ayuda se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social en España. Según apunta el Ministerio responsable, más de 2,3 millones de personas reciben actualmente el IMV, lo que ha permitido reducir en torno a un 30% la pobreza severa y ofrecer estabilidad económica a miles de familias con escasos recursos.

El importe de la ayuda varía en función de la situación familiar y personal del solicitante, pudiendo alcanzar en determinados casos hasta los 1.500 euros mensuales. La cuantía mínima garantizada es de 658,81 euros al mes para una persona adulta que vive sola, pero esta cifra se incrementa cuando existen más miembros en la unidad de convivencia. Además, se aplican complementos por hijos menores a cargo. A estos incrementos se añaden también otros complementos específicos, como los destinados a hogares monoparentales o aquellos que cuentan con beneficiarios con una discapacidad igual o superior al 65%.

Cuánto cobra cada familia

De este modo, la prestación se adapta a las circunstancias de cada familia, asegurando un apoyo económico proporcional a su grado de vulnerabilidad. Así, el importe que reciben las familias por esta ayuda en 2025 es el siguiente:

Un adulto y un menor o dos adultos: 856,46 euros.

Familias de tres personas: 1.054,10 euros.

Unidades de cuatro miembros: 1.251,75 euros.

Unidades de convivencia con un cinco o más personas: 1.449,39 euros.

Familias monoparentales con un menor: 1.001,4 euros.

Familias monoparentales con dos menores: 1.199,04 euros.

Unidades monoparentales con tres menores: 1.396,69 euros.

Unidades monoparentales con cuatro o más menores: 1.594,33 euros.

Requisitos para acceder al IMV

Para poder solicitarlo, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: tener entre 23 y 65 años . También pueden optar jóvenes de 18 a 22 años si han estado en centros de protección de menores.

Residencia: haber contado con residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud. Este requisito no se aplica para víctimas trata, explotación sexual o violencia de género.

Situación económica: los ingresos anuales deben estar por debajo de los límites establecidos para acreditar la vulnerabilidad económica. En el caso de un adulto solo son 20.353,62 euros al año (1.449,39 euros al mes), pero en unidas familiares más grandes esta cifra se eleva. Por ejemplo, para un adulto y dos menores, los ingresos deberán ser como máximo de 36.636,52 euros y en el caso de dos adultos y dos menores, de 44.777,96 euros.

En la misma línea, deberá documentarse que no se superan ciertos límites de patrimonio en activos no societarios sin contar la vivienda habitual, que engloba propiedades como acciones, terrenos o inmuebles que no se destinene a la residencia habitual.

Presentar la documentación obligatoria: el solicitante deberá proporcionar su DNI o NIE, un certificado de empadronamiento vigente, el libro de familia, su última declaración de la renta y otros documentos que acrediten ingresos.