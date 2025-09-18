Un niño de 8 años celebra su cumpleaños en un parque y es desfigurado por otros niños: “Fue golpeado en la cara con una barra de hierro”

Parque. (Adobe Stock)

El pasado viernes 12 de septiembre, un niño de 8 años fue víctima de una agresión violenta mientras celebraba su cumpleaños en un parque de Roma. Según informa el periódico Corriere della Sera, el niño fue atacado por tres menores de 7, 9 y 11 años, quienes lo golpearon primero con puñetazos y luego lo agredieron en la cara con una barra de hierro. La brutalidad del ataque dejó al pequeño gravemente herido, por lo que fue necesario realizarle una intervención quirúrgica urgente.

Luigi Pascucci, líder de la asociación vecinal local, relató los hechos en un mensaje difundido por redes sociales: “Estábamos limpiando cuando oímos un grito en el parque”, dijo, señalando la conmoción que causó el incidente en la comunidad. Las autoridades y los servicios de emergencia llegaron al lugar rápidamente, y el niño fue trasladado al hospital para recibir atención médica urgente.

Intervención quirúrgica inmediata

Intervención quirúrgica(Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia del ataque dejó al niño con heridas de gravedad, particularmente en el rostro. Los médicos que atendieron al menor informaron que los golpes fueron infligidos con “una fuerza inhumana”. Debido a la magnitud de las lesiones, el niño tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia, y se espera que necesite varias operaciones adicionales para reconstruir su rostro. “Dada la gravedad de las heridas provocadas por los golpes, el niño fue sometido a una intervención quirúrgica y deberá sufrir otras numerosas operaciones para reconstruir su rostro”, explicó Pascucci.

Los presuntos agresores han sido identificados como tres hermanos, de 7, 9 y 11 años, quienes según el portal RaiNews, pertenecen a una familia de la comunidad itinerante. Aunque la investigación está en marcha, las autoridades han comenzado a interrogar a los padres de los menores, quienes podrían ser considerados responsables de las acciones de sus hijos, conforme a la legislación italiana.

A pesar de que en Italia la ley impide procesar penalmente a menores de 14 años, los hermanos ya han sido denunciados ante el tribunal de menores, y la policía está evaluando los antecedentes penales de la familia. La policía también está investigando el origen de la barra de hierro utilizada en el ataque.

Responsabilidad parental y posible sanción

Policía Nacional (Montaje Infobae)

En Italia, la legislación establece que los menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente, pero la responsabilidad recae sobre los padres en caso de que sus hijos cometan delitos. Los investigadores están trabajando para esclarecer las circunstancias del ataque y el motivo detrás de la agresión, lo que podría llevar a sanciones o medidas contra los adultos responsables.

Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad, que se encuentra preocupada por la violencia juvenil en espacios públicos. Aunque aún se desconocen las razones detrás del ataque, este caso subraya la necesidad de una reflexión sobre la responsabilidad parental y la prevención de comportamientos violentos entre los menores. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos, pero el incidente también pone de manifiesto la urgencia de promover valores como el respeto y la resolución pacífica de conflictos en los jóvenes.