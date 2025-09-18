España

Un niño de 8 años celebra su cumpleaños en un parque y es desfigurado por otros niños: “Fue golpeado en la cara con una barra de hierro”

Los tres hermanos, de 7, 9 y 11 años, le agredieron hasta que este tuvo que acudir de urgencia al hospital

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Parque. (Adobe Stock)
Parque. (Adobe Stock)

El pasado viernes 12 de septiembre, un niño de 8 años fue víctima de una agresión violenta mientras celebraba su cumpleaños en un parque de Roma. Según informa el periódico Corriere della Sera, el niño fue atacado por tres menores de 7, 9 y 11 años, quienes lo golpearon primero con puñetazos y luego lo agredieron en la cara con una barra de hierro. La brutalidad del ataque dejó al pequeño gravemente herido, por lo que fue necesario realizarle una intervención quirúrgica urgente.

Luigi Pascucci, líder de la asociación vecinal local, relató los hechos en un mensaje difundido por redes sociales: “Estábamos limpiando cuando oímos un grito en el parque”, dijo, señalando la conmoción que causó el incidente en la comunidad. Las autoridades y los servicios de emergencia llegaron al lugar rápidamente, y el niño fue trasladado al hospital para recibir atención médica urgente.

Intervención quirúrgica inmediata

Intervención quirúrgica(Imagen Ilustrativa Infobae)
Intervención quirúrgica(Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia del ataque dejó al niño con heridas de gravedad, particularmente en el rostro. Los médicos que atendieron al menor informaron que los golpes fueron infligidos con “una fuerza inhumana”. Debido a la magnitud de las lesiones, el niño tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia, y se espera que necesite varias operaciones adicionales para reconstruir su rostro. “Dada la gravedad de las heridas provocadas por los golpes, el niño fue sometido a una intervención quirúrgica y deberá sufrir otras numerosas operaciones para reconstruir su rostro”, explicó Pascucci.

Los presuntos agresores han sido identificados como tres hermanos, de 7, 9 y 11 años, quienes según el portal RaiNews, pertenecen a una familia de la comunidad itinerante. Aunque la investigación está en marcha, las autoridades han comenzado a interrogar a los padres de los menores, quienes podrían ser considerados responsables de las acciones de sus hijos, conforme a la legislación italiana.

A pesar de que en Italia la ley impide procesar penalmente a menores de 14 años, los hermanos ya han sido denunciados ante el tribunal de menores, y la policía está evaluando los antecedentes penales de la familia. La policía también está investigando el origen de la barra de hierro utilizada en el ataque.

Responsabilidad parental y posible sanción

Policía Nacional (Montaje Infobae)
Policía Nacional (Montaje Infobae)

En Italia, la legislación establece que los menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente, pero la responsabilidad recae sobre los padres en caso de que sus hijos cometan delitos. Los investigadores están trabajando para esclarecer las circunstancias del ataque y el motivo detrás de la agresión, lo que podría llevar a sanciones o medidas contra los adultos responsables.

Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad, que se encuentra preocupada por la violencia juvenil en espacios públicos. Aunque aún se desconocen las razones detrás del ataque, este caso subraya la necesidad de una reflexión sobre la responsabilidad parental y la prevención de comportamientos violentos entre los menores. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos, pero el incidente también pone de manifiesto la urgencia de promover valores como el respeto y la resolución pacífica de conflictos en los jóvenes.

Temas Relacionados

NiñosInjusticiasParqueSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Javier de Haro, psicólogo infantil: “Si puedes, apunta a tu hijo a extraescolares fuera del colegio”

Estas actividades son un espacio para socializar a la vez que se potencian ciertas aficiones o habilidades. La implicación del menor en la elección es fundamental

Javier de Haro, psicólogo infantil:

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

“Gana quien puede probar que tiene la razón, y eso es muy distinto”, según la letrada ‘lexatica.legal’

“Tener la razón no significa

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Este es el precio de

Quemar romero en casa, una práctica muy antigua que vuelve a estar de moda por sus beneficios: repele insectos, entre otros

Un ritual ancestral que purifica el aire, mejora la concentración y crea un ambiente relajante, todo de forma natural y económica

Quemar romero en casa, una

Los 5 tés que mejoran la salud cardiovascular, reducen el colesterol y controlan la tensión

Estas infusiones cuentan con propiedades beneficiosas que protegen el corazón

Los 5 tés que mejoran
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tener la razón no significa

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

A pesar de tener tres hijos juntos y haber convivido durante dos décadas, una mujer se queda sin la pensión de viudedad por no formalizar la pareja de hecho

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

El presidente de una empresa despide a la jefa de recursos humanos, su amante, después de que la directora, su mujer, descubriera el romance

¿Pueden hacerte pagar la deuda del anterior propietario? Un abogado responde

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 18 de septiembre

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio