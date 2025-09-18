España

¿Pueden hacerte pagar la deuda del anterior propietario? Un abogado responde

El experto destaca la importancia de solicitar toda la documentación necesaria antes de firmar cualquier operación inmobiliaria para evitar sorpresas desagradables

Irene G. Domínguez

Un nuevo propietario hace cuentas

Adquirir una vivienda puede conllevar sorpresas económicas que no todos los compradores llegan a anticipar. Por ejemplo, hacer frente a las deudas de la comunidad generadas por el propietario anterior es una de ellas. Así lo confirma el abogado especializado en comunidades de propietarios y Propiedad Horizontal, Natalio Valenzuela, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (nataliovalenzuelaabogado): “El nuevo propietario responde incluso con su vivienda -y especialmente con su vivienda- de las deudas con la comunidad de propietarios del año en que compra y de los tres años anteriores”, explica el letrado.

El alcance legal de las deudas comunitarias

Muchos compradores desconocen hasta qué punto la ley puede exigirles ciertas obligaciones económicas generadas antes de su llegada. “Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no importa, lo repetiremos tantas veces como haga falta para que todo el mundo sepa”, insiste Valenzuela, subrayando la frecuencia con la que surge esta consulta en concreto. Tal y como aclara el abogado, la normativa establece que las deudas no solo afectan al patrimonio del nuevo propietario, sino que pueden recaer directamente sobre el nuevo inmueble adquirido.

En la práctica, esto significa que si el anterior dueño dejó cuotas impagadas a la comunidad, correspondientes “al año en que vende y los tres años anteriores”, el actual propietario podría ver cómo la comunidad de vecinos le reclama esos importes pendientes.

Herramientas legales para evitar sorpresas desagradables

La principal recomendación del experto consiste en prevenir antes de comprar. Valenzuela afirma con rotundidad: “Si quieres evitarte este disgusto, tienes el derecho de exigirle al anterior propietario que aporte un certificado de deuda expedido por el administrador con el visto bueno del presidente”. Este documento se convierte en la protección esencial frente a reclamaciones inesperadas.

Además del certificado de deuda, al iniciar un proceso de adquisición el comprador debe solicitar otros tres documentos para evitar complicaciones posteriores. En primer lugar, el certificado de inspección técnica del edificio resulta fundamental, sobre todo en viviendas antiguas, ya que revela el estado general y cualquier necesidad de reforma estructural importante. En muchas comunidades autónomas, este informe es de carácter obligatorio para edificios de edad avanzada.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

En segundo término, es imprescindible pedir el recibo actualizado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Con ello, ambas partes podrán acordar quién asume el desembolso correspondiente al ejercicio en curso y se evitarán reclamaciones imprevistas o pagos duplicados.

Revisar el acta de la última Junta, clave para no heredar deudas ocultas

El último paso es solicitar el acta de la última Junta de propietarios. Este documento informa si existen derrames aprobadas, gastos extraordinarios o disputas en la comunidad, dotando al futuro propietario de información relevante para prever gastos adicionales o incluso para negociar el precio final del inmueble.

En definitiva, antes de cerrar una operación de compraventa, es imprescindible exigir y revisar estos cuatro certificados. De este modo, se minimizan los riesgos y se asegura que la adquisición de una vivienda no traiga consigo deudas ajenas ni enfrentamientos indeseados con la comunidad de vecinos.

