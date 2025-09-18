La abogada de Edwin Arrieta, Beatriz Uriarte, revela que sale con el ‘paparazzi’ Jordi Martín

Beatriz Uriarte y Juango Ospina. (Europa Press)

La abogada Beatriz Uriarte, conocida por representar legalmente a la familia de Edwin Arrieta, quien fue asesinado por Daniel Sancho hace dos años en Tailandia, ha querido abrir un espacio más personal en su vida. En una entrevista exclusiva con la revista Semana, Uriarte abre las puertas de su casa para enseñar su nuevo hogar, un lugar lleno de luz y personalidad, que contiene unos grandes y amplios ventanales.

Para empezar, la abogada, que además de llevar muchos años dentro del mundo de la abogacía también colabora habitualmente en programas como El programa de Ana Rosa y El tiempo justo, quiso hacer un repaso sobre su carrera profesional. “Ha supuesto un antes y un después en mi carrera” comenta la letrada, refiriéndose al caso de Daniel Sancho.

“Yo llevaba 10 años trabajando, pero de repente este caso nos puso en el foco mediático de una forma brutal”, ha confesado en la entrevista, explicando también que trabajar en Tailandia supuso un gran reto para ella, con problemas como la barrera idiomática, la forma distinta de proceder y la lentitud de todos los procesos. “Era desesperante, no teníamos la seguridad de cómo funcionaba la justicia tailandesa. Llegamos a pensar: ”¿Y si hay una mano negra? ¿Y si no es un proceso limpio? Esa incertidumbre pesaba mucho” comenta Uriarte.

Pero la entrevista con Semana no solo giró en torno a su vida profesional, sino que Uriarte se ha abierto en temas como el amor. “Yo soy de pareja. Cuando conozco a alguien, mi intención es que sea mi pareja de verdad. Lo que pasa es que hoy en día las relaciones son muy volátiles y a la mínima se rompen”, ha confesado con sinceridad.

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha ingresado en prisión en Tailándia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Su relación con el paparazzi Jordi Martín

A pesar de esta visión sobre el amor y las relaciones, la abogada ha admitido que en la actualidad mantiene una relación sentimental con el paparazzi Jordi Martín. “He conocido a alguien con quien me siento muy bien y muy estable”, ha confesado.

También ha entrado en detalles, contando que se conocieron en el caso Sancho, ya que él estaba cubriendo la información para Univision, y ha confesado que al principio ella no estaba interesada en mantener una relación con él. “Desde el principio él iba diciendo a sus compañeros: yo voy a estar con Bea, como una especie de predicción. Así estuvimos un año entero, él insistiendo y yo cerrada en banda”, comenta en la entrevista. Ahora han pasado ya cinco meses desde que están juntos, y ha admitido que está muy contenta con él.

Uriarte cuenta que en un futuro le gustaría seguir colaborando en televisión, ya que es algo que le hace sentirse realizada, y también que espera que en el despacho haya más personas trabajando, para así poder delegar. Además, en el ámbito más personal, cuenta su gran interés por tener hijos, algo que lleva posponiendo por culpa del trabajo.

Con esta entrevista exclusiva con Semana, Beatriz Uriarte se muestra como una mujer que, tras años de mucho esfuerzo, ha aprendido a valorar tanto su carrera profesional como los pequeños placeres de su vida cotidiana.