Un abogado explica lo que debes hacer si te obligan a escanear el DNI en un hotel

Recepción de un hotel (Europa Press)

En el momento de registrarse en un hotel en España, es muy común que el personal reclame los viajeros mostrar su DNI u otro documento oficial de identidad. Esto no es por nada raro, sino porque lo establece la normativa vigente (el Real Decreto 933/2021), que dicta que los alojamientos turísticos deben identificar a sus clientes y recopilar ciertos datos para fines de seguridad ciudadana. Pero este proceso ha generado dudas sobre hasta qué punto los hoteles pueden exigir la documentación personal y cuál es el límite legal ante la protección de datos personales.

Podría darse el caso en el que el personal se empeñase en escanear nuestro DNI, un asunto que, explica @nataliovalenzuelaabogado, es ilegal. “Ya ha conllevado multas de la agencia española de protección de datos”, explica. El abogado recuerda el caso de una empresa del grupo Iberostar, que pidió una copia del DNI por email para efectuar la reserva. Esta acción le costó 70.00 euros de sanción.

Otro caso reciente ocurrió en Cantabria, donde un hotel fue sancionado con 1.500 euros por la AEPD tras insistir en fotocopiar el DNI de un cliente que se negó a permitir la copia y ofreció mostrar el documento para la toma de datos. La denuncia presentada por el huésped derivó en una resolución que consideró la exigencia de la copia como una infracción del RGPD.

Solo los datos estrictamente imprescindibles

¿Y qué pueden hacer los hoteles? El experto legal se remite a las palabras de la AEPD: “Pueden visualizar el DNI, teclear los datos, pero pedir una copia es excesivo, porque el DNI contiene datos que no son obligatorios aportar para cumplir con la ley, como la foto o la fecha de caducidad”, señala el abogado, que advierte que aportar una copia escaneada aumenta el riesgo de suplantación de la identidad. El sector hotelero ha experimentado un aumento en los casos de robo de datos precisamente por estas prácticas.

Pero entonces, ¿Qué podemos hacer si en el hotel se empecinan en escanear mi DNI y me impiden acceder a la habitación si no se lo entrego? El abogado recomienda que en ese caso lo mejor es entregar el documento y después denunciar al hotel. “Entiendo que es jodido llegar a la playa y que no te den las llaves de la habitación que tenías reservada, cuando sabes que no hay habitaciones en los hoteles cercanos”, reconoce. Pero, en todo caso, apunta, hay que denunciar, “hasta que a base de multas aprendan”. Según explican los expertos en identificación digital Logalty, el incumplimiento de estas obligaciones puede suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual del establecimiento.

No obstante, el experto legal lamenta que haya que llegar a esta situación. “Echo en falta que la Agencia Española de Protección de Datos notifique expresamente a los hoteles y a las agencias de viajes lo que pueden y lo que no pueden pedirte.