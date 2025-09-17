España

Un abogado explica lo que debes hacer si te obligan a escanear el DNI en un hotel

Esta práctica puede suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual del establecimiento

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Recepción de un hotel (Europa
Recepción de un hotel (Europa Press)

En el momento de registrarse en un hotel en España, es muy común que el personal reclame los viajeros mostrar su DNI u otro documento oficial de identidad. Esto no es por nada raro, sino porque lo establece la normativa vigente (el Real Decreto 933/2021), que dicta que los alojamientos turísticos deben identificar a sus clientes y recopilar ciertos datos para fines de seguridad ciudadana. Pero este proceso ha generado dudas sobre hasta qué punto los hoteles pueden exigir la documentación personal y cuál es el límite legal ante la protección de datos personales.

Podría darse el caso en el que el personal se empeñase en escanear nuestro DNI, un asunto que, explica @nataliovalenzuelaabogado, es ilegal. “Ya ha conllevado multas de la agencia española de protección de datos”, explica. El abogado recuerda el caso de una empresa del grupo Iberostar, que pidió una copia del DNI por email para efectuar la reserva. Esta acción le costó 70.00 euros de sanción.

Otro caso reciente ocurrió en Cantabria, donde un hotel fue sancionado con 1.500 euros por la AEPD tras insistir en fotocopiar el DNI de un cliente que se negó a permitir la copia y ofreció mostrar el documento para la toma de datos. La denuncia presentada por el huésped derivó en una resolución que consideró la exigencia de la copia como una infracción del RGPD.

Solo los datos estrictamente imprescindibles

¿Y qué pueden hacer los hoteles? El experto legal se remite a las palabras de la AEPD: “Pueden visualizar el DNI, teclear los datos, pero pedir una copia es excesivo, porque el DNI contiene datos que no son obligatorios aportar para cumplir con la ley, como la foto o la fecha de caducidad”, señala el abogado, que advierte que aportar una copia escaneada aumenta el riesgo de suplantación de la identidad. El sector hotelero ha experimentado un aumento en los casos de robo de datos precisamente por estas prácticas.

Pero entonces, ¿Qué podemos hacer si en el hotel se empecinan en escanear mi DNI y me impiden acceder a la habitación si no se lo entrego? El abogado recomienda que en ese caso lo mejor es entregar el documento y después denunciar al hotel. “Entiendo que es jodido llegar a la playa y que no te den las llaves de la habitación que tenías reservada, cuando sabes que no hay habitaciones en los hoteles cercanos”, reconoce. Pero, en todo caso, apunta, hay que denunciar, “hasta que a base de multas aprendan”. Según explican los expertos en identificación digital Logalty, el incumplimiento de estas obligaciones puede suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual del establecimiento.

No obstante, el experto legal lamenta que haya que llegar a esta situación. “Echo en falta que la Agencia Española de Protección de Datos notifique expresamente a los hoteles y a las agencias de viajes lo que pueden y lo que no pueden pedirte.

Temas Relacionados

hotelDNIabogadoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La verdura baja en calorías que mantiene la masa muscular, cuida el sistema nervioso y reduce el colesterol

Este alimento es rico en agua, fibra y minerales como el fósforo y el potasio

La verdura baja en calorías

Una española que vive en Argentina comparte qué tienes que saber antes de ir: “Hago el esfuerzo mentalmente de no decirlo”

La joven señala que, aunque en ambos países se utilice el mismo idioma, existen múltiples diferencias en el vocabulario que provocan que parezcan lenguas distintas

Una española que vive en

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

Conocer los posibles pluses salariales y las limitaciones legales en materia como las horas extra es imprescindible para que los trabajadores reclamen sus derechos y eviten abusos laborales

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son

Àlex Torío, profesor que deja la profesión, se muestra crítico con el sistema: “Un alumno de la ESO de ahora es como uno de Primaria de antes”

El docente ha solicitado un año de excedencia y se ha trasladado al campo con la intención de reinventarse profesionalmente

Àlex Torío, profesor que deja

La Justicia frena el desahucio de una mujer con discapacidad de una vivienda de protección oficial solicitado por su cuñada

La petición de desalojo se llevó a cabo tras meses de disputas y conflictos entre ambas partes

La Justicia frena el desahucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer con discapacidad de una vivienda de protección oficial solicitado por su cuñada

Se niega a hacerse una prueba de alcoholemia en el trabajo y es despedida: la empresa tuvo que pagarle 35.768 euros de indemnización

¿Cuál es el “partido del campo”? La pugna entre PP y Vox se traslada fuera de la ciudad

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

ECONOMÍA

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de septiembre

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”