Pedro Sánchez anuncia una nueva ley para reducir las horas lectivas de los profesores y las ratios en las aulas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo impulsará una nueva ley para mejorar las condiciones de los docentes. El objetivo es recoger la "obligatoriedad" de que las horas lectivas en aula sea de 23 horas en Primaria y de 18 horas en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. También ha hecho hincapié en esta normativa facilitará la bajada de ratios de alumnos por profesor.

Sánchez ha explicado que en el 2018 el Gobierno comenzó a hablar con la comunidad educativa y con los maestros sobre las cargas lectivas del profesorado y “esta es una de las asignaturas pendientes”. De hecho, es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos. En este sentido, y tal y como ha recordado el presidente, la Lomloe, la normativa por la que se rige el sistema educativo actualmente, solo incluye “una recomendación sobre las horas lectivas que debían tener los maestros y las maestras”. No obstante, ahora se compromete a que sea obligatorio en todos los centros.

“Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en Educación Secundaria y también en Bachillerato sea de 18 horas. Estamos hablando siempre de educación en aula”, ha subrayado.

En este sentido, Sánchez ha insistido en que el Gobierno quiere “seguir impulsando la reducción de la ratio de maestro-maestra y alumno” y reducir la carga burocrática del profesorado, “uno de los elementos que siempre más pesa” en los maestros.

Un programa de ayudas para familias vulnerables

Sánchez también ha adelantado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional va a poner en marcha a partir del próximo curso un programa de ayudas, de en torno a unos 175 millones de euros, “para que las familias que están por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus niños con una educación Primaria totalmente, absolutamente gratuita”.

“El gobierno de España va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública. Lo hacemos con leyes, que traen dignidad, que traen calidad y excelencia a nuestros niños y niñas y también a nuestros jóvenes, y también lo hacemos con una apuesta decidida por la calidad, la dignificación y el reconocimiento institucional y social y económico, lógicamente, a todos los que participan en la comunidad educativa, sean trabajadores y trabajadoras de centros como este, como también los maestros y las maestras”, ha declarado.

En este contexto, tras visitar las instalaciones de la escuela infantil Casa de los Niños de Getafe, el presidente ha dicho que el objetivo es “construir una sociedad con valores, con respeto, con responsabilidades y con principios como el de la solidaridad”. “Y eso es, al final, lo que hemos vivido y respirado en esta casa de los niños y las niñas”, ha asegurado, para después felicitar a la alcaldesa, al Ayuntamiento de Getafe y a los trabajadores de la escuela infantil.