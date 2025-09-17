España

Pedro Sánchez anuncia una nueva ley para reducir las horas lectivas de los profesores y las ratios en las aulas

El presidente del Gobierno también ha dado a conocer la puesta en marcha de un programa de ayudas para que las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus hijos e hijas a la educación Infantil de forma gratuita

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las instalaciones de la escuela infantil Casa de los Niños, este miércoles en Getafe. (EFE/Rodrigo Jiménez)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo impulsará una nueva ley para mejorar las condiciones de los docentes. El objetivo es recoger la "obligatoriedad" de que las horas lectivas en aula sea de 23 horas en Primaria y de 18 horas en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. También ha hecho hincapié en esta normativa facilitará la bajada de ratios de alumnos por profesor.

Sánchez ha explicado que en el 2018 el Gobierno comenzó a hablar con la comunidad educativa y con los maestros sobre las cargas lectivas del profesorado y “esta es una de las asignaturas pendientes”. De hecho, es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos. En este sentido, y tal y como ha recordado el presidente, la Lomloe, la normativa por la que se rige el sistema educativo actualmente, solo incluye “una recomendación sobre las horas lectivas que debían tener los maestros y las maestras”. No obstante, ahora se compromete a que sea obligatorio en todos los centros.

“Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en Educación Secundaria y también en Bachillerato sea de 18 horas. Estamos hablando siempre de educación en aula”, ha subrayado.

En este sentido, Sánchez ha insistido en que el Gobierno quiere “seguir impulsando la reducción de la ratio de maestro-maestra y alumno” y reducir la carga burocrática del profesorado, “uno de los elementos que siempre más pesa” en los maestros.

Un programa de ayudas para familias vulnerables

Sánchez también ha adelantado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional va a poner en marcha a partir del próximo curso un programa de ayudas, de en torno a unos 175 millones de euros, “para que las familias que están por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus niños con una educación Primaria totalmente, absolutamente gratuita”.

“El gobierno de España va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública. Lo hacemos con leyes, que traen dignidad, que traen calidad y excelencia a nuestros niños y niñas y también a nuestros jóvenes, y también lo hacemos con una apuesta decidida por la calidad, la dignificación y el reconocimiento institucional y social y económico, lógicamente, a todos los que participan en la comunidad educativa, sean trabajadores y trabajadoras de centros como este, como también los maestros y las maestras”, ha declarado.

En este contexto, tras visitar las instalaciones de la escuela infantil Casa de los Niños de Getafe, el presidente ha dicho que el objetivo es “construir una sociedad con valores, con respeto, con responsabilidades y con principios como el de la solidaridad”. “Y eso es, al final, lo que hemos vivido y respirado en esta casa de los niños y las niñas”, ha asegurado, para después felicitar a la alcaldesa, al Ayuntamiento de Getafe y a los trabajadores de la escuela infantil.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaEducaciónEducación EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime

El peleador canario se impuso a su rival en la Dana White’s Contender Series y se convierte en el primer nacido en España en hacerlo

Un nuevo español a la

Qué son las durezas y cómo tratar esta afección de los pies, según un podólogo

Las limas o las máquinas eléctricas pueden resultar útiles para algunos casos de hiperqueratosis

Qué son las durezas y

Diego González Rivas, el cirujano que popularizó Broncano: “Cuando las cosas son gratis, la gente abusa, lo veo aquí con la Seguridad Social”

El cirujano médico critica que el actual sistema sanitario en España genera abusos

Diego González Rivas, el cirujano

Cómo conseguir ganar en las máquinas de ganchos, según dos expertos: “La próxima vez te saldrá bien”

Katie y Spencer son una pareja que se dedica a recorrer salones recreativos para conseguir los mejores premios

Cómo conseguir ganar en las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa tendrá que permitir

Una empresa tendrá que permitir a una de sus empleadas teletrabajar para cuidar de su madre enferma y pagarle 3.750 por la negativa inicial

El rey Felipe VI denuncia el “brutal e inaceptable sufrimiento” de Gaza y pide la creación de un “Estado palestino viable” en su visita a Egipto

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Una empresa decide controlar la productividad de sus empleados con teletrabajo y despide a 1.000: “Son unos cobardes”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Un nuevo español a la

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime

El arquitecto del Metropolitano revela que el estadio “no está acabado” y un problema de sonido: “Al Atlético de Madrid no le parece noble el hormigón”

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel