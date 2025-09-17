España

María Muñoz, doctora: “El pescado que comes puede esconder un enemigo invisible”

La doctora especialista en medicina digestiva advierte sobre un parásito a través de su perfil de TikTok, @dramariamunoz, en el que cuenta con casi 3.300 seguidores

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
María Muñoz, doctora: “El pescado
María Muñoz, doctora: “El pescado que comes puede esconder un enemigo invisible” (@dramariamunoz)

“¿Sabías que el pescado que comes puede esconder un enemigo invisible?“, expone la Dra. María Muñoz - médico especialista en el aparato digestivo - en una reciente publicación en su perfil de TikTok, @dramariamunoz, en el que comparte información y recomendaciones médicas relacionadas con su especialidad para sus casi 3.300 seguidores.

¿El enemigo en cuestión? “Es Anisakis, un parásito que puede colarse en tu estómago y causarte vómitos, dolor abdominal e incluso reacciones alérgicas graves", explica la profesional médica. También puede provocar que se forme una masa inflamatoria en el intestino delgado, provocando síntomas similares a los de la enfermedad de Crohn o la apendicitis al cabo de 1 o 2 semanas desde la ingesta. En general - de acuerdo con el portal médico especializado MSD Manuals -, esta infección parasitaria se resolverá de forma espontánea después de varias semanas, ya que las larvas no pueden sobrevivir mucho tiempo en un huésped humano.

El anisakis, un pequeño parásito que se encuentra en productos marinos

De acuerdo con María, “el anisakis es un pequeño parásito que se encuentra en pescados de agua salada como el bacalao, los boquerones y las anchoas”, continúa explicando. “También en caballas, sardinas, etcétera. Y en los cefalópodos como la sepia, el calamar o el pulpo”. O sea, que es un parásito bastante frecuente en todo lo marino que uno pueda echarse a la boca.

Concretamente, este parásito “se trata de un gusano que nos puede infectar si tomamos el pescado crudo o poco cocinado", explica, apuntando que, aunque sea un gusano, “es importante destacar que el Anisakis no siempre se ve a simple vista“.

Al contrario de lo que se suele asumir, el riesgo de contraer este parásito no se encuentra únicamente en los platos de pescado curdo como el sushi, “sino también en preparaciones como marinados, ahumados y pescados poco hechos” en general, por lo que siempre habrá que seguir una serie de precauciones con cualquier producto del mar susceptible de contenerlo.

Noticias del día 16 de septiembre del 2025.

Ahora bien, está bien saber todo esto, pero “¿cómo podemos protegernos?“ De acuerdo con María Muñoz, ”la clave está en la cocción y en la congelación“. Lo explica: “El calor mata el Anisakis”, así que “es importante que el centro de pescado esté cocinado a sesenta grados, al menos un minuto” en caso de que no se trate de una preparación cruda. En caso contrario, tampoco hay problema: “¿Que lo quieres crudo? Pues congélalo”, recomienda la profesional, según dice, porque “la congelación inactiva el anisakis, pero necesita al menos cinco días en nuestros frigoríficos de uso doméstico”.

“Un dato importante” - malas noticias para cualquiera que ya se haya visto expuesto a este parásito - “que debes tener en cuenta si ya has tenido una reacción alérgica a Anisakis”, apunta la doctora. “No es seguro que consumas pescado de agua salada” en ningún caso, “ni siquiera cocinado ni congelado, porque la reacción alérgica no la provoca la larva viva, sino las proteínas del parásito, por lo que aunque esté muerto, la reacción alérgica te puede volver a dar. Así que come pescado de forma segura y que lo único que pique sea el wasabi”.

Temas Relacionados

AnisakisSistema DigestivoRedes SocialesTikTokParasitosSeguridad AlimentariaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ojo vago: causas, síntomas y tratamiento

La ambliopía aparece en la infancia y, si no se trata, puede provocar pérdida irreversible de visión en la edad adulta

Ojo vago: causas, síntomas y

El Sindicato de Inquilinas arremete contra las nuevas medidas del Gobierno en vivienda y los 30.000 euros de ayudas: “Los dueños subirán esa misma cantidad el precio de venta”

La organización, que cuestiona tanto el alcance real como el efecto social de las propuestas, aboga por eliminar privilegios fiscales a grandes propietarios e invertir en la recuperación de viviendas vacías

El Sindicato de Inquilinas arremete

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

Según el estudio Conductas sostenibles de la población española, los gastos fijos supone la principal barrera para el ahorro del 41,2% de los preguntados

¿Cómo ahorran los españoles? Como

El menú del día por menos de 15 euros que triunfa en Madrid: tres tapas, principal y postre con la firma de un chef Michelin

Saúl Sanz, ya un veterano en el panorama gastronómico español, tras 15 años liderando su restaurante Treze, recomendado por las guías Repsol y Michelin

El menú del día por

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

Las previsiones apuntan a que este año España crecerá entre el doble y el triple de lo que lo harán las grandes economías de la UE y del resto del mundo

La inversión y la demanda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién es el “partido del

¿Quién es el “partido del campo”? La pugna entre PP y Vox se traslada fuera de la ciudad

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

ECONOMÍA

¿Cómo ahorran los españoles? Como

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”