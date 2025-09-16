Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para dirigir la cadena de hoteles de su padre: “No quería ser ninguna cuota”

El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (Europa Press)

El expresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha renunciado a su sueldo de expresidente para dirigir la cadena de hoteles de su padre. Así lo ha anunciado en una carta publicada este martes en la red social X, donde el que fuera presidente catalán entre mayo de 2021 y agosto de 2024, explica que hasta ahora no había mantenido “ninguna relación” con la empresa familiar, “más allá de conversaciones de sobremesa”. Asume su mando, ha explicado, “por la necesidad de relevo generacional y por circunstancias familiares recientes que han acelerado este paso”.

Con apenas 42 años -ha sido el president más joven en acceder al cargo y también lo fue en dejarlo-, Aragonès ha decidido no seguir percibiendo el sueldo de expresidente —unos 108.000 euros brutos anuales, equivalente al 80% de lo que cobraba mientras lo ejercía—, si bien tiene derecho a recibir nuevamente una asignación económica por jubilación a partir de los 65 años —el 60 % de lo que cobra un jefe del ejecutivo—.

En su comunicado, explica que sí mantendrá su agenda como expresidente, con lo que su oficina, ubicada en un edificio adyacente al Palau de Pedralbes, titularidad de la Generalitat, seguirá activa.

También mantienen las oficinas de expresidentes Quim Torra, Carles Puigdemont, Artur Mas y José Montilla, pero no es así en el caso de Jordi Pujol —se quedó sin ella tras salir a la luz su caso de fraude fiscal, por decisión del entonces president Mas— ni Pasqual Maragall, que padece alzhéimer desde hace años.

Salto al sector privado

Pere Aragonès, ex número tres de Esquerra, abandonó la política tras la debacle electoral, cuando su formación perdió 170.000 votos y 13 escaños y tuvo que ceder el testigo de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Distanciado de ERC, Aragonès da así su salto al sector privado, porque según él, “de la política institucional se debe poder —y querer— salir”. “Siempre lo he tenido claro. Mi voluntad era no ocupar nunca más la parte de atrás ni por ninguna puerta giratoria, fuera como fuera. No lo quería aceptar”, ha asegurado Aragonès, que apunta que no quería aceptar ninguna responsabilidad ejecutiva durante al menos un año.

Pere Aragonès se despide como presidente de la Generalitat de Cataluña horas antes de la investidura de Salvador Illa.

Golden Hotels cuenta con más de 800 trabajadores y ocho establecimientos, según informa en su página web: cinco en Salou (Tarragona), dos en Tossa de Mar (Girona) y uno en Pineda de Mar (Barcelona), lugar de nacimiento de Aragonès y donde se ubican las oficinas centrales.

En el ámbito académico, el exdirigente independentista ha anunciado que realizará una tesis sobre política industrial europea en la Universidad de Barcelona, una línea de investigación que, según sus palabras, servirá “para reforzar estrategias de país emprendedor, con una visión transversal sobre buenas prácticas de Europa”. También aprovechará para ejercer como profesor de Historia Económica en la UVic-UCC.

Noticia con información de EFE