Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Fachada de un supermercado Mercadona (Montaje Infobae con imágenes de Mercadona / Europa Press)

La cadena de supermercados Mercadona ha abierto un proceso de selección para incorporar personal informático a su equipo ofreciendo sueldos que pueden superar los 4.000 euros mensuales, según ha informado ABC. La empresa busca reforzar su departamento IT, que actualmente cuenta con cerca de 1.200 empleados, apostando por la transformación digital y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar sus procesos internos y la experiencia de compra en sus supermercados.

Condiciones laborales competitivas

Recientemente, el portal de empleo de Mercadona ha añadido distintas vacantes, todas ellas orientadas a técnicos de soporte e ingenieros especializados. Una de las ofertas destacadas es la de técnico de soporte informático CAU N2, puesto enfocado en la resolución de incidencias de segundo nivel y el mantenimiento de los sistemas de la compañía. Para esta posición, la retribución anual bruta puede situarse entre 28.800 y 43.700 euros, dependiendo de la experiencia aportada.

Todos los candidatos que sean seleccionados para estos empleos tendrán acceso a proyectos tecnológicamente avanzados, un plan de carrera con revisiones salariales anuales, horarios flexibles, formación continua, estabilidad laboral y un ambiente colaborativo. Además, la empresa pone a disposición de sus empleados servicio médico propio y la posibilidad de trabajar en oficinas diseñadas para fomentar la innovación.

Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.

Requisitos y perfil profesional solicitado

Para el puesto de técnico de soporte informático, Mercadona exige titulación universitaria en Informática o Telecomunicaciones, así como un dominio sólido de bases de datos Oracle o PostgreSQL y habilidades intermedias en herramientas ofimáticas. La empresa valora además conocimientos en lenguajes de programación como C++ o Spring Boot, diseño e integración de APIs REST, manejo de sistemas de mensajería Kafka, y experiencia con herramientas de contenerización como Docker y Kubernetes. También se consideran adicionales las certificaciones LPIC o CCNA.

Entre los requisitos específicos, se reclama experiencia en la gestión de incidencias informáticas, diagnóstico y monitorización, además de contar con carné de conducir y vehículo propio, y la disponibilidad para trabajar en turnos rotativos durante todo el año.

Oportunidades para ingenieros ‘cloud’ y otros perfiles

Dentro de la oferta tecnológica, destaca el puesto de ingeniero de Plataforma Cloud, cuyo cometido es gestionar la infraestructura para aplicaciones Cloud Native. Para este puesto, la cadena de supermercados solicita titulados en Informática o Telecomunicaciones, experiencia mínima de cuatro años en automatización e infraestructuras cloud, y dominio de herramientas como Terraform, Ansible, Kubernetes, Helm, Python y Shell, así como plataformas de integración y observabilidad como Jenkins, Kibana y Grafana.

La retribución para estos perfiles de ingeniería cloud oscila entre 39.400 y 59.800 euros brutos anuales, alcanzando casi 5.000 euros al mes en doce pagas. Otros puestos IT abiertos actualmente en la compañía incluyen el de desarrollador ServiceNow, especializado en procesos ITSM e ITIL, y el de DevOps Engineer, todos ellos con salarios competitivos de hasta 59.800 euros brutos al año.

Los interesados pueden encontrar información más detallada y aplicar a los diferentes puestos a través de la sección de empleo en la web de Mercadona, donde se indican las competencias y requisitos específicos de cada vacante.