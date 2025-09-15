Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Dos inversores frente a los paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)

En un contexto de bajada de tipos de interés que ha llevado al Banco Central Europeo (BCE) a recortar el precio del dinero hasta el 2%, los ahorradores buscan dónde obtener la máxima rentabilidad por su capital que los productos financieros más conservadores, como los depósitos a plazo fijo, ya no les dan. Para conseguir este objetivo se están decantando por los fondos de inversión. Este trasvase es uno de los factores que han provocado que, en agosto, las suscripciones netas en fondos —diferencia entre el dinero que los inversores aportan y el que retiran— superaran los 1.990 millones de euros, las más altas en un mes de agosto desde 2005.

En lo que va de año, el volumen de suscripciones netas a fondos de inversión supera los 23.400 millones de euros, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Sólo en agosto, los Fondos de Renta Fija a Corto Plazo acumularon 1.549 millones de euros de entradas positivas, seguidos por los Fondos Renta Fija a Largo Plazo, con 304 millones de euros, y por los de Renta Fija Internacional, con 246 millones. En opinión de Fernando Luque, senior financial editor de Morningstar, “los españoles siguen apostando por los fondos de renta fija y son los que más crecen en patrimonio”.

Fondos conservadores, los preferidos

Esta querencia hace que las categorías de fondos más conservadoras también sean las que más inversión han atraído a lo largo de este año, con los Fondos de Renta Fija y Fondos Monetarios liderando los flujos de entrada de capital al acumular 24.607 millones de euros y 1.414 millones, respectivamente.

En el lado de las salidas de capital, los Fondos Garantizados de Rendimiento Fijo registraron en agosto 246 millones de euros de reembolsos, seguidos por los Fondos de Rentabilidad Objetivo, con 191 millones, y los de Renta Variable Mixta Internacional, con 75 millones.

Rendimiento, fiscalidad y gestión profesional, sus grandes bazas

Sergio Ortega, analista de Vdos Stochastics, tiene claro cuáles son los principales motivos que han provocado el incremento de la inversión en fondos frente a los depósitos a plazo fijo: “Su ventaja más tangible a largo plazo es la posibilidad de obtener unos beneficios muy superiores a los depósitos, tanto por la posibilidad de diversificar en distintos tipos de activos con mayor o menor riesgo, como por su beneficio fiscal”.

El experto argumenta que si con los depósitos cada vez que vence el plazo toca pagar impuestos sobre los beneficios obtenidos, en el caso de los fondos se puede “traspasar todo el importe de un fondo a otro, difiriendo el pago a Hacienda y permitiendo reinvertir ese capital generado y obtener así mayores beneficios”.

Y es que la capacidad para traspasar el ahorro entre fondos sin coste fiscal ofrece al inversor la posibilidad de adaptarse a las circunstancias del mercado y a las suyas propias, pudiendo optar por fondos de inversión de carácter más agresivo con los que tratar de maximizar los beneficios o fondos de carácter más conservador con los que minimizar el riesgo. Además, “los fondos permiten a los inversores diversificar su capital en diferentes activos y sectores. Esta estrategia reduce el riesgo asociado a la volatilidad de un único instrumento financiero”, incide Ortega.

Otra ventaja de los fondos, en opinión del analista, es que la diversificación en la inversión es llevada a cabo por un equipo de gestores profesionales que “conocen los activos y los mercados en los que están invirtiendo”, permitiendo a los inversores beneficiarse de estrategias de inversión optimizadas sin necesidad de realizar un seguimiento constante del mercado.

Los fondos también cuentan con la baza, frente a los depósitos, de que permiten a los inversores entrar y salir del mercado con mayor facilidad, sin retener los ahorros y sin necesidad de tener el dinero inmovilizado hasta una fecha determinada, explica Sergio Ortega.

Rentabilidad media del 4,5% en un año

A las anteriores ventajas se suma la más importante, a juicio de los inversores: su rentabilidad, que en los últimos 12 meses ha subido un 4,5% y que en agosto alcanzó el 0,2% de media, con todas las categorías en positivo a excepción de la de Renta Variable Internacional EEUU.

El mes pasado, los Fondos de Renta Variable Internacional Japón y Renta Variable Nacional destacaron con una rentabilidad del 3,4% y 2,5% respectivamente, acumulando estos últimos una rentabilidad superior al 30% en el acumulado del año, seguidos por aquellos con mayor peso de acciones europeas en sus carteras (12%).

Estos retornos positivos aportados por los mercados financieros, junto con los nuevos flujos de entrada de capital, permitieron que el volumen de activos de los fondos de inversión experimentara en agosto un incremento de 3.100 millones de euros, hasta alcanzar los 432.275 millones. En el conjunto del año, el volumen de activos ha aumentado en 33.273 millones de euros, un 8,3%.

En cuanto al porcentaje del incremento del patrimonio de los fondos en agosto, un 65% procedió de las suscripciones netas realizadas por los partícipes, mientras las revalorizaciones en las carteras por efecto del mercado explican el 35% restante.