España

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La entidad había presentado una nueva liquidación de intereses, aplicando un 17% anual y pretendiendo cobrar cantidades adicionales, pese a que la liquidación inicial ya había sido aprobada y era firme

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Logo del Banco Santander (REUTERS/Kacper
Logo del Banco Santander (REUTERS/Kacper Pempel)

Los procedimientos de ejecución hipotecaria son el mecanismo judicial mediante el cual una entidad financiera reclama el pago de una deuda garantizada con hipoteca cuando el deudor deja de cumplir con sus obligaciones, normalmente el abono de las cuotas del préstamo. A través de este proceso, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el banco solicita al juzgado la subasta del inmueble hipotecado para recuperar el capital pendiente, los intereses ordinarios y de demora, así como las costas del procedimiento.

Aunque se trata de un trámite pensado para asegurar el cumplimiento de los contratos, en los últimos años ha estado en el centro del debate social y jurídico, principalmente porque es cada vez más habitual que las entidades bancarias los aprovechen para llevar a cabo prácticas abusivas o incorrectas. Sin embargo, estos casos suelen tener solución si se llevan a los tribunales.

Uno de estos últimos ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana donde el despacho de abogados Servilegal ha conseguido frenar al Banco Santander al desestimar su intento de reclamar 22.266,61 euros en intereses en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Banco Santander guardó silencio

El caso se remonta años atrás cuando el representado de Servilegal solicitó de forma reiterada al banco información detallada y actualizada sobre el saldo pendiente con el fin de proceder a su cancelación. Desde el Santander guardaron silencio o emitieron respuestas insuficientes, lo que impidió al afectado conocer el estado real de la deuda y, en consecuencia, su abono.

Ante esta inacción de la entidad, el 27 de junio de 2023 se interpuso acto de conciliación previo a demanda con el objetivo de que el banco informara de forma precisa sobre las cantidades adeudadas.

Este procedimiento fue admitido por Decreto de 5 de septiembre de 2024, señalándose el acto de conciliación para el 24 de septiembre de 2024, al cual el Banco Santander no compareció. Paralelamente, el afectado también presentó una reclamación ante el Banco de España por la ausencia de transparencia, reiterando su voluntad de cancelar la deuda.

Un tipo aplicado del 17%

El procedimiento hipotecario avanzó y, en el marco de la ejecución, el 3 de junio de 2025 el Banco Santander presentó la tasación de costas y liquidación de intereses. Una semana después, el 10 de junio, el Letrado de la Administración de Justicia practicó dicha liquidación y abrió un plazo de diez días para posibles impugnaciones y ninguna de las partes presentó oposición. El afectado, de hecho, manifestó su conformidad y procedió al pago de las cantidades liquidadas.

Concluido el plazo y sin que mediara impugnación, el 1 de julio de 2025 se dictó decreto aprobando definitivamente la tasación de costas y liquidación de intereses, el cual no fue recurrido por ninguna de las partes, adquiriendo así firmeza. En términos jurídicos, esto significaba el cierre de esa fase procesal y la consolidación de las cantidades fijadas.

La sorpresa vino cuando el Banco Santander decidió, tan solo una semana más tarde, presentar un nuevo escrito solicitando que se incorporara a los autos una liquidación de intereses desglosada por años, aclarando que el tipo aplicado era del 17% (14% de interés remuneratorio pactado más tres puntos). Esta actuación supuso, en la práctica, una segunda liquidación que chocaba con la ya aprobada en firme por el decreto del 1 de julio.

La entidad bancaria aportó también una tabla con la propuesta de liquidación de intereses, en la que el total alcanzaba los 22.266,61 euros.

El afectado, asesorado por su letrado Ignacio Palomar Ruiz, Socio Director de Servilegal Abogados, no se rindió y el 30 de julio de este año presentó un escrito para no permitir este abuso por parte de la entidad bancaria al entender que resultaba “procesalmente improcedente”.

Según su planteamiento, permitir esta nueva reclamación quebrantaría el principio de preclusión y atentaría contra la seguridad jurídica, pues ya existía una resolución firme dictada el 1 de julio. Como argumento subsidiario, la empresa sostenía que, en todo caso, los intereses no podrían devengarse más allá del 27 de junio de 2023, fecha en que manifestó de forma fehaciente su disposición a pagar y el propio banco frustró ese cumplimiento al no acudir al acto de conciliación.

“Lo que está liquidado y firme, no puede volverse a reclamar”

Ahora el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Castellón ha puesto punto y final al caso, dando la razón al cliente frente al banco.

Este fallo, de fecha 1 de septiembre de 2025, mantiene en su integridad la liquidación de costas e intereses ya aprobada y ordena continuar la tramitación del procedimiento por su cauce ordinario.

Además, acuerda transferir a favor de Banco Santander la cantidad de 3.370,52 euros en concepto de intereses, cerrando así el capítulo económico que había generado la disputa. La resolución ha sido declarada firme y no susceptible de recurso, lo que convierte este pronunciamiento en la última palabra judicial dentro de esta fase del proceso.

Banco Santander gana un récord de 12.574 millones en 2024, un 13,5% más.

En palabras del letrado Ignacio Palomar, “es una victoria importante porque reafirma el principio de seguridad jurídica: lo que está liquidado y firme, no puede volverse a reclamar. Santander pretendía abrir una nueva vía de intereses que no le correspondía, y el juzgado lo ha impedido”.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasComunidad ValencianaBancos EspañaBanco SantanderHipotecasHipotecas EspañaEconomía EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un restaurante ecuatoriano gana el premio a la mejor paella del mundo

La 64.ª edición del Concurso Internacional de Sueca ha contado con la participación de 40 chefs llegados de hasta 14 países diferentes

Un restaurante ecuatoriano gana el

Una nutricionista explica cuáles son las mejores patatas fritas

Su consumo excesivo puede provocar importantes problemas de salud

Una nutricionista explica cuáles son

Por qué se ha relacionando el asesinato de Charlie Kirk con la película ‘Eddington’

La muerte del joven activista ha coincidido en nuestro país con el estreno de la última película de Ari Aster, una sátira en torno a la fractura política en los Estados Unidos

Por qué se ha relacionando

Juan Carlos Colado, experto en ejercicio físico y deporte, revela la cantidad de masa muscular que se pierde a partir de los 60 años

El experto defiende la necesidad del entrenamiento de fuerza en personas mayores

Juan Carlos Colado, experto en

Avance de ‘La Promesa’ del 15 al 19 de septiembre: Valladares estrecha el cerco sobre Catalina

Intrigas, amenazas y decisiones imposibles marcarán los episodios del 15 al 19 de septiembre en el palacio de ‘La Promesa’

Avance de ‘La Promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia Navarra concede a

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

ECONOMÍA

La afiliación extranjera en España

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao