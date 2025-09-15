España

Felipe de Bélgica le otorga el título de príncipe al hijo secreto de su hermano Laurent: "Se convertirá en uno de sus herederos"

El hermano menor del monarca belga reconocía la paternidad después de 25 años de sospechas

El rey Felipe de Bélgica
El rey Felipe de Bélgica (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool).

Un nuevo episodio sacude a la monarquía belga. El rey Felipe de Bélgica se dispone a firmar el decreto que convertirá en príncipe de Bélgica a Clément Vandenkerckhove, hijo del príncipe Laurent y de la modelo Wendy Van Wanten, fruto de una relación no oficial a finales de los años noventa. La noticia, adelantada por el periodista especializado en realeza Wim Dehandschutter, ha generado un enorme interés dentro y fuera del país.

Según este experto, el reconocimiento formal de Clément por parte de Laurent abre la puerta a que el joven adopte el apellido Sajonia-Coburgo, se incorpore a la genealogía real y reciba el tratamiento de Su Alteza Real, aunque sin derechos sucesorios ni implicación institucional. “Es solo cuestión de tiempo para que se confirme oficialmente que Clément es hijo de Laurent y se convertirá en uno de sus herederos”, explica Dehandschutter.

El pasado 9 de septiembre, el príncipe Laurent sorprendía al país con un comunicado remitido a la agencia de noticias Belga. En él, confirmaba públicamente lo que había sido un secreto a voces durante más de dos décadas: la paternidad de Clément. “Con este mensaje, reconozco que soy el padre biológico de Clement Vandenkerckhove. Hemos hablado abierta y honestamente sobre esto en los últimos años”, decía en el escrito. El anuncio coincidió con la emisión del documental Clément, zoom van… en la cadena VTM, donde el propio joven, de 25 años, rompía su silencio y ponía rostro a una historia que hasta ahora solo se movía entre rumores y especulaciones.

El príncipe Laurent de Bélgica
El príncipe Laurent de Bélgica visita el Salón del Automóvil de Bruselas, Bélgica, el 18 de enero de 2019. (REUTERS/Francois Lenoir).

La reacción de palacio

Lejos de tomar por sorpresa a la institución, el rey Felipe había sido informado una semana antes por su hermano. La franqueza de Laurent fue bien recibida en la casa real, que en otras ocasiones le había reprochado actitudes imprudentes. “A pesar de su mala relación, el príncipe Laurent informó personalmente con una semana de antelación al rey Felipe que su secreto se haría público”, ha señalado Dehandschutter a Vanitatis.

Desde Bruselas, la postura oficial ha sido clara: no habrá comentarios. La estrategia de comunicación se resume en una palabra repetida tres veces: “El hecho de que este asunto privado tenga repercusión pública no importa. Privado, privado, privado. No es un asunto de Estado”. Para el equipo del monarca, se trata de un asunto estrictamente personal que no afecta a la política de Estado.

El príncipe Laurent de Bélgica
El príncipe Laurent de Bélgica visita el Salón del Automóvil de Bruselas, Bélgica, el 18 de enero de 2019. (REUTERS/Francois Lenoir).

Un hermano controvertido

El joven nació en el año 2000, varios años antes de que Laurent contrajera matrimonio con Claire Coombs, su actual esposa. Desde entonces, los rumores sobre la posible paternidad del príncipe se habían mantenido vivos, reforzados por detalles como el nombre de la residencia de Laurent, llamada Villa Clementina, que para muchos no resultaba una simple coincidencia.

A lo largo de los años, tanto Clément como su madre optaron por mantener en silencio la identidad del padre. De hecho, en 2021, el propio joven negó en el programa Het Huis, de la televisión pública VRT, que Laurent fuera su progenitor. “Es un bonito cuento, pero los cuentos son solo cuentos”, dijo entonces. Pero, en paralelo, la madre del joven, Wendy Van Wanten, ha mantenido viva su carrera mediática y nunca perdió la oportunidad de alimentar el misterio en torno a la identidad del padre. En 2020, por ejemplo, compartió una fotografía junto a la princesa Delphine tras su victoria judicial, lo que desató una ola de comentarios sobre un supuesto parentesco.

Y es que no es la primera vez que la familia real belga se enfrenta a un reconocimiento tardío de paternidad. En 2020, el Tribunal de Apelación de Bruselas reconoció a Delphine Boël como hija legítima del rey Alberto II, padre de Laurent, después de un largo proceso judicial y de pruebas de ADN. Desde entonces, Delphine ostenta el título de princesa de Bélgica y lleva el apellido Sajonia-Coburgo-Gotha.

