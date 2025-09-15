España

Christian Gálvez vuelve a la televisión, pero no en Mediaset: su proyecto en una cadena autonómica

El formato vespertino apuesta por la cercanía y la interacción, integrando testimonios y consejos prácticos para crear un espacio de apoyo social

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Christian Gálvez en '25
Christian Gálvez en '25 palabras'. (Mediaset)

Christian Gálvez tiene un nuevo proyecto televisivo fuera de Mediaset España tras 18 años vinculado a la cadena. Después de finalizar su contrato de larga duración con el grupo audiovisual y de desvincularse de la productora que él mismo fundó, Fénix Media, el comunicador retomará su faceta como presentador.

Según ha anunciado este lunes Telemadrid, Gálvez se encargará de conducir el nuevo magacín vespertino La Tarde de Telemadrid. El programa, producido por Catorce Comunicación (Aquí la Tierra), se plantea como un espacio de encuentro y acompañamiento, con el objetivo de tejer redes de compañía y dar visibilidad a uno de los grandes retos sociales de la región.

Según ha informado la cadena regional, el formato combinará entrevistas, reportajes, testimonios y la participación activa del público. El magacín está especialmente orientado a las personas mayores y a quienes buscan compañía y cercanía en su día a día, apostando por la empatía y la participación ciudadana como ejes centrales.

Amplia trayectoria

Christian Gálvez, quien asume la conducción del espacio, ha compartido con Telemadrid su entusiasmo ante este nuevo reto profesional. “Este formato me permite estar más cerca de la gente, escuchar, compartir y acompañar cada tarde”, ha afirmado el presentador, destacando la oportunidad que representa para él este cambio de registro. Gálvez ha subrayado que el magacín le ofrece la posibilidad de comunicar lo que ocurre cada día “con sensibilidad, criterio y vocación de servicio”, y ha definido el proyecto como “una oportunidad única de crecimiento profesional”.

Christian Gálvez, en una fotografía
Christian Gálvez, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

La soledad no deseada afecta a más de una quinta parte de los habitantes de la Comunidad de Madrid, según datos recogidos por Telemadrid. Este fenómeno, especialmente presente entre las generaciones mayores, ha motivado la creación de un programa que busca convertirse en un referente de acompañamiento y visibilidad para quienes lo sufren. La Tarde de Telemadrid pretende así ofrecer un espacio donde los espectadores puedan sentirse escuchados y acompañados, y donde sus historias tengan un lugar destacado.

En cada emisión, el público encontrará una amplia variedad de contenidos. El programa incluirá relatos personales, tanto de ciudadanos anónimos como de figuras conocidas, que aportarán emoción y cercanía al plató. Además, se prevén sorpresas para los asistentes, como cambios de imagen y dinámicas en directo, que contribuirán a crear un ambiente participativo y entretenido. El magacín también contará con una sección de orientación práctica, en la que profesionales de referencia ofrecerán consejos sobre seguridad, salud, bienestar y economía doméstica. Asimismo, se dedicará un espacio a la cultura madrileña, con recomendaciones de teatro, música, fiestas populares y propuestas gastronómicas accesibles para todos los públicos.

Entrevista a Christian Gálvez, nuevo presentador del programa 'Boom', en Cuatro.

El formato de La Tarde de Telemadrid se inspira en programas de éxito como La tarde, aquí y ahora, el espacio de Juan y Medio en Canal Sur; y En compañía, conducido por Ramón García en Castilla-La Mancha Media. No obstante, según ha explicado la cadena, el nuevo magacín se diferenciará por su carácter más abierto y participativo, con una mayor presencia de reporteros y una estructura flexible que permitirá dar cabida a una amplia variedad de testimonios y experiencias.

La llegada de Christian Gálvez a Telemadrid marca un giro significativo en su trayectoria profesional. Tras más de una década vinculado a concursos y formatos de entretenimiento en Mediaset, el presentador mostoleño afronta ahora el reto de liderar un magacín social y participativo. Entre 2007 y 2019, Gálvez se consolidó como uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su labor al frente de Pasapalabra, y posteriormente condujo otros espacios como Tú sí que vales, Supervivientes, Alta tensión y ¡Boom!. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el Premio Protagonista, la Antena de Oro y el Premio Iris al Mejor Presentador de Televisión. Además, ha desarrollado una carrera paralela como escritor, con ensayos y novelas históricas de éxito.

Temas Relacionados

Christian GálvezTelemadridPresentadoresProgramas de TelevisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores

Un ave rara que se creía extinta es redescubierta después de 100 años sin avistamientos: su futuro sigue siendo incierto

Difíciles de ver y esquivas, el perico nocturno es considerado una especie casi mística en Australia

Un ave rara que se

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Las rentas bajan en España por segundo mes consecutivo en su variación intermensual, hasta cerrar agosto con una caída del 2,4% respecto a julio, pero sube un 13,1% frente al mismo mes de 2024

La brecha del alquiler en

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Nueva subida en los precios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de exteriores de

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

El expiloto de MotoGP Jorge

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

Usman Nurmagomedov avisa a Ilia Topuria: “He vencido a excampeones y campeones, mi currículum es mejor”

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”