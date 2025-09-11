Última hora sobre el estado de salud de Juame Anglada: el cantante recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación con rehabilitación

Jaume Anglada, en una fotografía de sus redes sociales. (@jaime_anglada)

El cantautor mallorquín Jaume Anglada ha abandonado el Hospital Universitario Son Espases este jueves, tras más de cinco semanas ingresado a raíz del grave accidente de tráfico que sufrió la noche del 8 de agosto en Palma. El músico, de 53 años, continuará ahora su recuperación en un centro de rehabilitación, después de que los médicos confirmaran la buena evolución de sus lesiones.

El siniestro se produjo en la calle Joan Miró, cuando la motocicleta en la que circulaba Anglada fue arrollada por un turismo que invadió el carril contrario. El conductor, un joven de unos veinte años que presentaba claros síntomas de embriaguez, abandonó el lugar sin prestarle auxilio. Gracias a la colaboración de varios testigos, que aportaron la matrícula del vehículo, la Policía Nacional logró detenerlo en su domicilio horas después.

El impacto dejó al cantante con heridas de gran consideración, entre ellas un traumatismo en la zona pélvica y daños internos que obligaron a inducirle un coma. Durante casi tres semanas permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases, bajo la supervisión del servicio de Traumatología. El 26 de agosto pudo pasar a planta, donde experimentó una recuperación progresiva hasta recibir el alta. Según ha informado el hospital, la evolución en planta “ha sido muy favorable” y que el paciente afrontará ahora un proceso de rehabilitación prolongado, con el objetivo de recuperar movilidad y fortaleza tras el largo periodo de hospitalización.

La vertiente judicial del caso

El conductor responsable del atropello fue enviado en un primer momento a prisión provisional. Está acusado de tres delitos: omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma decretó posteriormente su puesta en libertad con fianza de 5.000 euros y bajo medidas cautelares, a la espera de juicio. El joven ha reconocido los hechos y ha pedido perdón públicamente a través de su abogado.

La noticia del accidente causó una gran conmoción en Mallorca, no solo por la gravedad del estado de Anglada, sino también por su condición de figura muy apreciada en el panorama cultural local. A lo largo de estas semanas ha recibido numerosas muestras de apoyo, tanto de seguidores como de personalidades del ámbito artístico y deportivo. Entre quienes se han interesado por su estado figuran la actriz Carolina Cerezuela y el extenista Carlos Moyá.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

Anglada mantiene además una relación de amistad de más de dos décadas con el rey Felipe VI, a quien conoció en regatas de la Copa del Rey de Vela. El monarca asistió a uno de sus conciertos poco antes del accidente y, según fuentes cercanas, ha estado en contacto con la familia durante todo el proceso de hospitalización.

Nacido en Palma en 1972, Jaume Anglada lleva casi tres décadas de carrera, con un estilo que combina rock, folk y letras de corte íntimo. A lo largo de los años ha publicado varios discos y ha compartido escenario con artistas de distinta procedencia, además de haber formado un tándem musical con Carolina Cerezuela en una gira conjunta. Su música y su cercanía lo han convertido en un referente cultural de la isla.