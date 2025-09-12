Deportes

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Antes de la última fracción de montaña en el puerto de la Bola del Mundo, los corredores tendrán un recorrido llano entre Rueda y Guijuelo

Carlos Pulido

Carlos Pulido

El danés Jonas Vingegaard sigue
El danés Jonas Vingegaard sigue como líder de la ronda ibérica, en donde se prepara para lo que será el 13 de septiembre de 2025 en el ascenso a la bola del mundo

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 de La Vuelta a España 2025.

14:36 hsHoy

Kilómetro 103: Jonas Vingegaard entra en el segundo lugar en el esprint en Salamanca.

14:35 hsHoy

Kilómetro 103: El checo Jakub Otruba del Caja Rural gana el esprint en Salamanca.

14:28 hsHoy

Kilómetro 98: ¡Faltan 5 kilómetros para llegar el esprint en Salamanca!

14:18 hsHoy

Kilómetro 90: ¡Situación de carrera! todo se mantiene igual a estas alturas a falta de 10 kilómetros para llegar al esprint en Salamanca, aunque Jakub Otruba del Caja Rural comienza a sufrir, y el pelotón general ya recorta tiempo.

13:57 hsHoy

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio

El ciclista italiano impuso un ritmo inalcanzable en la etapa, que le permitió celebrar con sus compañeros un triunfo que refuerza el gran momento del conjunto británico en la ronda española

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando Egan Bernal y su compañero de equipo aceptaron la apuesta

El triunfo de Filippo Ganna en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 (disputada en Valladolid) el 11 de septiembre de 2025, no solo consolidó el buen momento del equipo Ineos Grenadiers, también obligó a Egan Bernal a lucir un nuevo aspecto.

Leer la nota completa
13:51 hsHoy

Kilómetro 72: La situación de carrera se mantiene igual a estas alturas y a falta de 30 kilómetros para llegar al esprint en Salamanca. El checo Jakub Otruba del Caja Rural sigue como cabeza de carrera, aunque el pelotón general ya le descontó tiempo.

13:23 hsHoy

Estos han sido los ganadores de las etapas de la Vuelta a España a falta de 3 tres que se terminen

  • Etapa 1: Jasper Philipsen (Bélgica - Alpecin Deceunick)
  • Etapa 2: Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike)
  • Etapa 3: David Gaudu (Francia - Groupama FDJ)
  • Etapa 4: Ben Turner (Gran Bretaña - Ineos Grenadiers)
  • Etapa 5 (contrarreloj por equipos): UAE Team Emirates - XRG
  • Etapa 6: Jay Vine (Australia - UAE Team Emirates - XRG)
  • Etapa 7: Juan Ayuso (España - UAE Team Emirates - XRG)
  • Etapa 8: Jasper Philipsen (Bélgica - Alpecin Deceunick)
  • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike)
  • Etapa 10: Jay Vine (Australia - UAE Team Emirates - XRG)
  • Etapa 11: no hubo
  • Etapa 12: Juan Ayuso (España - UAE Team Emirates - XRG)
  • Etapa 13: João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG)
  • Etapa 14: Marc Soler (España - UAE Team Emirates - XRG)
  • Etapa 15: Mads Pedersen (Dinamarca - Lidl-Trek)
  • Etapa 16: Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers)
  • Etapa 17: Guilio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe)
  • Etapa 18: Filippo Ganna (Italia - Ineos Grenadiers)
13:13 hsHoy

Kilómetro 49: ¡Situación de carrera! El checo Jakub Otruba del Caja Rural - Seguros RGA va como fugado del día.

13:01 hsHoy

Así fue la fría narración de la prensa española del triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la vuelta ibérica: "Ha sido un poco raro para todos"

El líder del Ineos Grenadiers ganó por primera vez en la ronda ibérica, lo que le permitió entrar en la historia del ciclismo colombiano

Carlos Pulido

Carlos Pulido

El "Condor" es uno de
El "Condor" es uno de los ciclistas colombianos destacados en la ronda ibérica

El 9 de septiembre de 2025, Egan Bernal volvió a hacer historia: ganó por primera vez en su carrera una etapa de la Vuelta a España y se convirtió en el vigésimo cuarto colombiano en ganar una etapa de la ronda ibérica.

Leer la nota completa
13:00 hsHoy

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022: "Tenía claro que quería volver a la bicicleta"

El ciclista colombiano triunfó en la etapa 16 de la Vuelta a España, pero detrás de su recuperación física hay una estrategia médica innovadora y una mentalidad enfocada en el regreso a la competencia de alto nivel

Carlos Pulido

Carlos Pulido

El líder del Ineos Grenadiers
El líder del Ineos Grenadiers ganó la etapa 16 de la Vuelta a España

El regreso de Egan Bernal al primer plano del ciclismo internacional quedó sellado con su victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España, un logro que trasciende lo deportivo y se convierte en testimonio de una recuperación extraordinaria.

Leer la nota completa

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio

El ciclista italiano impuso un ritmo inalcanzable en la etapa, que le permitió celebrar con sus compañeros un triunfo que refuerza el gran momento del conjunto británico en la ronda española

A Egan Bernal le salió

