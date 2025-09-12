Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 de La Vuelta a España 2025.
Kilómetro 103: Jonas Vingegaard entra en el segundo lugar en el esprint en Salamanca.
Kilómetro 103: El checo Jakub Otruba del Caja Rural gana el esprint en Salamanca.
Kilómetro 98: ¡Faltan 5 kilómetros para llegar el esprint en Salamanca!
Kilómetro 90: ¡Situación de carrera! todo se mantiene igual a estas alturas a falta de 10 kilómetros para llegar al esprint en Salamanca, aunque Jakub Otruba del Caja Rural comienza a sufrir, y el pelotón general ya recorta tiempo.
El triunfo de Filippo Ganna en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 (disputada en Valladolid) el 11 de septiembre de 2025, no solo consolidó el buen momento del equipo Ineos Grenadiers, también obligó a Egan Bernal a lucir un nuevo aspecto.
Kilómetro 72: La situación de carrera se mantiene igual a estas alturas y a falta de 30 kilómetros para llegar al esprint en Salamanca. El checo Jakub Otruba del Caja Rural sigue como cabeza de carrera, aunque el pelotón general ya le descontó tiempo.
Kilómetro 49: ¡Situación de carrera! El checo Jakub Otruba del Caja Rural - Seguros RGA va como fugado del día.
El 9 de septiembre de 2025, Egan Bernal volvió a hacer historia: ganó por primera vez en su carrera una etapa de la Vuelta a España y se convirtió en el vigésimo cuarto colombiano en ganar una etapa de la ronda ibérica.
El regreso de Egan Bernal al primer plano del ciclismo internacional quedó sellado con su victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España, un logro que trasciende lo deportivo y se convierte en testimonio de una recuperación extraordinaria.