“No gritó. Los animales se acercaron lentamente y lo agarraron por detrás”: unos leones atacan a un cuidador de zoológico frente a los visitantes

Jian, de 58 años y cuidador de un zoológico ubicado en Tailandia desde hacía más de 30 años, fue atacado el miércoles 10 de septiembre por un grupo de leones mientras se encontraba en su puesto de trabajo. El suceso, que ha generado dudas en la zona sobre la seguridad de los empleados, ocurrió en el Safari World Bangkok, que se promociona como uno de los zoológicos más grandes del continente asiático.

El cuidador solía encargarse de alimentar a estos felinos, tal y como destacó el funcionario del Departamento de Parques Nacionales Sadudee Punpugdee a AFP. Fue durante uno de los tours de alimentación de leones y tigres que ofrece el zoológico por alrededor de 1.200 baht (aproximadamente 32 euros) cuando se produjo el ataque. En estas visitas, los turistas pueden presenciar de cerca a estos animales “en su hábitat natural”, según refleja el sitio web del Safari World Bangkok.

“Un hombre salió de un coche, solo, de espaldas a los animales. Permaneció allí unos tres minutos hasta que un león se acercó lentamente y lo agarró por detrás. No gritó”, explicó al medio local Thairath uno de los visitantes que presenció el suceso. Después de que el animal se abalanzase sobre él, el resto de la manada también se dispuso a atacar.

Jian fue trasladado inmediatamente al hospital, en estado crítico, pero falleció poco después a consecuencia de las heridas que había sufrido en el cuello, los brazos y las piernas, que lo provocaron una grave pérdida de sangre. Además, varios de sus huesos (en la zona del cuello, las costillas y la clavícula) se fracturaron. Tal y como se reveló en la autopsia, cuyos detalles han sido remitidos por el citado medio local, el cuidador no fue devorado, ya que sus órganos permanecieron intactos.

“Nunca antes había ocurrido”

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Safari World Bangkok expresó su “más sentido pésame”, incidiendo en que actualmente se encuentran inspeccionando las instalaciones para reforzar la seguridad: “La compañía expresa sus más sinceras condolencias a la familia del fallecido y les brindará la máxima atención y apoyo. La compañía inspeccionará urgentemente y reforzará las medidas de seguridad para evitar que se repitan incidentes similares”. Además, recalcan “la prohibición de salir del vehículo durante las visitas al zoológico abierto, especialmente en la zona de animales salvajes para asegurar la seguridad de los turistas”.

“La compañía confirma que en los últimos 40 años un incidente como este nunca antes había ocurrido”, señalan en el comunicado con respecto al ataque del cuidador, que ha provocado el cierre temporal de la zona de animales salvajes para desarrollar nuevas medidas de seguridad, tal y como ha ordenado el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas.

Con respecto a los leones implicados en el suceso, el zoológico destaca que “se encuentran en condiciones normales y están siendo monitoreados de cerca por un equipo de expertos”. Tras el ataque, desde el medio Thairath destacan que fueron reunidos en jaulas para ser sometidos a técnicas de ajuste del comportamiento y evitar que incidentes similares vuelvan a producirse.

La investigación ahora se centra en la recopilación de todas las pruebas posibles en el lugar de los hechos para certificar qué pudo fallar y provocar la muerte del cuidador del zoológico. Por el momento, ningún responsable del centro ha sido procesado ni se han presentado cargos contra él.