España

“No gritó. Los animales se acercaron lentamente y lo agarraron por detrás”: unos leones atacan a un cuidador de zoológico frente a los visitantes

La zona de animales salvajes del centro permanece cerrada para comprobar y reforzar las medidas de seguridad

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
León en un zoo (Freepik)
León en un zoo (Freepik)

Jian, de 58 años y cuidador de un zoológico ubicado en Tailandia desde hacía más de 30 años, fue atacado el miércoles 10 de septiembre por un grupo de leones mientras se encontraba en su puesto de trabajo. El suceso, que ha generado dudas en la zona sobre la seguridad de los empleados, ocurrió en el Safari World Bangkok, que se promociona como uno de los zoológicos más grandes del continente asiático.

El cuidador solía encargarse de alimentar a estos felinos, tal y como destacó el funcionario del Departamento de Parques Nacionales Sadudee Punpugdee a AFP. Fue durante uno de los tours de alimentación de leones y tigres que ofrece el zoológico por alrededor de 1.200 baht (aproximadamente 32 euros) cuando se produjo el ataque. En estas visitas, los turistas pueden presenciar de cerca a estos animales “en su hábitat natural”, según refleja el sitio web del Safari World Bangkok.

“Un hombre salió de un coche, solo, de espaldas a los animales. Permaneció allí unos tres minutos hasta que un león se acercó lentamente y lo agarró por detrás. No gritó”, explicó al medio local Thairath uno de los visitantes que presenció el suceso. Después de que el animal se abalanzase sobre él, el resto de la manada también se dispuso a atacar.

Un grupo de leones (Freepik)
Un grupo de leones (Freepik)

Jian fue trasladado inmediatamente al hospital, en estado crítico, pero falleció poco después a consecuencia de las heridas que había sufrido en el cuello, los brazos y las piernas, que lo provocaron una grave pérdida de sangre. Además, varios de sus huesos (en la zona del cuello, las costillas y la clavícula) se fracturaron. Tal y como se reveló en la autopsia, cuyos detalles han sido remitidos por el citado medio local, el cuidador no fue devorado, ya que sus órganos permanecieron intactos.

“Nunca antes había ocurrido”

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Safari World Bangkok expresó su “más sentido pésame”, incidiendo en que actualmente se encuentran inspeccionando las instalaciones para reforzar la seguridad: “La compañía expresa sus más sinceras condolencias a la familia del fallecido y les brindará la máxima atención y apoyo. La compañía inspeccionará urgentemente y reforzará las medidas de seguridad para evitar que se repitan incidentes similares”. Además, recalcan “la prohibición de salir del vehículo durante las visitas al zoológico abierto, especialmente en la zona de animales salvajes para asegurar la seguridad de los turistas”.

“La compañía confirma que en los últimos 40 años un incidente como este nunca antes había ocurrido”, señalan en el comunicado con respecto al ataque del cuidador, que ha provocado el cierre temporal de la zona de animales salvajes para desarrollar nuevas medidas de seguridad, tal y como ha ordenado el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas.

Con respecto a los leones implicados en el suceso, el zoológico destaca que “se encuentran en condiciones normales y están siendo monitoreados de cerca por un equipo de expertos”. Tras el ataque, desde el medio Thairath destacan que fueron reunidos en jaulas para ser sometidos a técnicas de ajuste del comportamiento y evitar que incidentes similares vuelvan a producirse.

El chalé zoológico que escondía canguros junto a una universidad de Madrid: uno se escapó y fue atropellado por un taxi.

La investigación ahora se centra en la recopilación de todas las pruebas posibles en el lugar de los hechos para certificar qué pudo fallar y provocar la muerte del cuidador del zoológico. Por el momento, ningún responsable del centro ha sido procesado ni se han presentado cargos contra él.

Temas Relacionados

SucesosTailandiaAnimalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Yurena se sincera y cuenta que intentó quitarse la vida en dos ocasiones: “Mi madre me salvó”

La cantante ha acudido como invitada al espacio presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, y ha hablado de uno de los capítulos más duros de su vida

Yurena se sincera y cuenta

Un chico de 19 años es el único matriculado en esta carrera universitaria: “Echo de menos el ruido de clase, pero me sobra el ruido de Madrid”

Etnomusicología Digital propone una nueva forma de entender el sonido urbano desde la intersección entre arte, tecnología y antropología aplicada

Un chico de 19 años

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunirá con representantes del Gobierno español

Madrid acogerá una nueva ronda

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

Durante la apertura de un foro empresarial, el titular de Economía utilizó el idioma local para destacar la solidez de la relación bilateral y la importancia de nuevas alianzas económicas entre los dos países

El ministro Carlos Cuerpo sorprende

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de septiembre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid acogerá una nueva ronda

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

El PP sangra hacia Vox: más de un millón de votantes populares migrarían hacia la ultraderecha en las próximas elecciones, según el CIS

El PP no tiene una postura clara en Gaza: del “no es un genocidio” de Almeida al “alzo la voz ante la barbarie” de Guardiola

ECONOMÍA

El ministro Carlos Cuerpo sorprende

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de septiembre

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

Cotización del euro frente al dólar hoy 12 de septiembre

La energía solar espacial: la alternativa a las renovables terrestres que podría ahorrar a Europa 36.000 millones de euros anuales

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera