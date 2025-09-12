La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

Policía Nacional cobra indemnización por uniforme (Montaje Infobae)

¿Un policía de paisano cobra por uniforme? Un reciente fallo judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha avalado el derecho de un agente de la Policía Nacional destinado en la Región a percibir la indemnización de 498 euros anuales por vestuario pese a prestar servicio sin el uniforme.

El tribunal ha considerado que no se puede privar a los policías de esta compensación cuando, por las características de su puesto, desempeñan sus funciones fuera del uniforme reglamentario. Este caso podría sentar un precedente para otros integrantes de cuerpos policiales con situaciones similares.

Derecho a cobrar por uniforme

En la resolución, la Sala examina la reclamación del agente, quien desempeñaba tareas propias en unidades de investigación y denunció la supresión del cobro del plus de vestuario. El tribunal estudió las órdenes internas y las demandas del policía contra la retirada del pago de la cantidad asociada al mantenimiento del uniforme.

La sentencia argumenta que el hecho de no utilizar el uniforme no exime de la necesidad de mantener cierta imagen institucional y de incurrir en gastos vinculados a la labor policial. Por ello, establece que corresponde abonar la indemnización y reconoce el derecho del funcionario a percibir la cuantía de 498 euros anuales.

Según el fallo, la administración “no puede dejar de abonar la indemnización por vestuario mientras el agente ostente la condición de funcionario público y realice labores para el cuerpo, independientemente de si porta o no la uniformidad reglamentaria”. Además, el tribunal ha recordado que la normativa interna prevé compensaciones cuando el servicio conlleva condiciones complicadas, e interpreta el pago del plus de vestuario como una extensión de este principio.

El abogado del agente afectado aseguró que “la prestación de servicios de investigación y paisano debe ser reconocida en todos los aspectos retributivos”. Consiguió convencer al tribunal y cumplir con su cometido, logrando que su representado reciba la indemnización correspondiente.

Posibles efectos para otros agentes

La decisión puede tener impacto en otras reclamaciones de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en similares condiciones. Según el contenido de la sentencia, la administración deberá abonar los atrasos generados y regularizar el pago del plus mientras se mantengan las circunstancias de trabajo de paisano.

Según la sentencia, la administración se ve obligada a modificar sus criterios internos para ajustarse a este dictamen, lo que implica un cambio relevante en la gestión de las dotaciones económicas por vestuario en unidades destinadas a labores no uniformadas. El fallo deja la puerta abierta a futuras reclamaciones administrativas por parte de otros agentes que, por su especialidad, también puedan quedar excluidos de este complemento.

Ya se estarían preparando nuevos recursos en diferentes comunidades autónomas para exigir la extensión de esta indemnización, al considerar que la sentencia crea un precedente de interpretación normativa a nivel nacional. Diversas asociaciones de afectados y plataformas ciudadanas han iniciado contactos con despachos jurídicos especializados para coordinar futuras acciones legales. Esto podría provocar una oleada de indemnizaciones en los próximos meses.