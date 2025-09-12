España

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha avalado el derecho

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Policía Nacional cobra indemnización por
Policía Nacional cobra indemnización por uniforme (Montaje Infobae)

¿Un policía de paisano cobra por uniforme? Un reciente fallo judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha avalado el derecho de un agente de la Policía Nacional destinado en la Región a percibir la indemnización de 498 euros anuales por vestuario pese a prestar servicio sin el uniforme.

El tribunal ha considerado que no se puede privar a los policías de esta compensación cuando, por las características de su puesto, desempeñan sus funciones fuera del uniforme reglamentario. Este caso podría sentar un precedente para otros integrantes de cuerpos policiales con situaciones similares.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Derecho a cobrar por uniforme

En la resolución, la Sala examina la reclamación del agente, quien desempeñaba tareas propias en unidades de investigación y denunció la supresión del cobro del plus de vestuario. El tribunal estudió las órdenes internas y las demandas del policía contra la retirada del pago de la cantidad asociada al mantenimiento del uniforme.

La sentencia argumenta que el hecho de no utilizar el uniforme no exime de la necesidad de mantener cierta imagen institucional y de incurrir en gastos vinculados a la labor policial. Por ello, establece que corresponde abonar la indemnización y reconoce el derecho del funcionario a percibir la cuantía de 498 euros anuales.

Según el fallo, la administración “no puede dejar de abonar la indemnización por vestuario mientras el agente ostente la condición de funcionario público y realice labores para el cuerpo, independientemente de si porta o no la uniformidad reglamentaria”. Además, el tribunal ha recordado que la normativa interna prevé compensaciones cuando el servicio conlleva condiciones complicadas, e interpreta el pago del plus de vestuario como una extensión de este principio.

El abogado del agente afectado aseguró que “la prestación de servicios de investigación y paisano debe ser reconocida en todos los aspectos retributivos”. Consiguió convencer al tribunal y cumplir con su cometido, logrando que su representado reciba la indemnización correspondiente.

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

Posibles efectos para otros agentes

La decisión puede tener impacto en otras reclamaciones de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en similares condiciones. Según el contenido de la sentencia, la administración deberá abonar los atrasos generados y regularizar el pago del plus mientras se mantengan las circunstancias de trabajo de paisano.

Según la sentencia, la administración se ve obligada a modificar sus criterios internos para ajustarse a este dictamen, lo que implica un cambio relevante en la gestión de las dotaciones económicas por vestuario en unidades destinadas a labores no uniformadas. El fallo deja la puerta abierta a futuras reclamaciones administrativas por parte de otros agentes que, por su especialidad, también puedan quedar excluidos de este complemento.

Ya se estarían preparando nuevos recursos en diferentes comunidades autónomas para exigir la extensión de esta indemnización, al considerar que la sentencia crea un precedente de interpretación normativa a nivel nacional. Diversas asociaciones de afectados y plataformas ciudadanas han iniciado contactos con despachos jurídicos especializados para coordinar futuras acciones legales. Esto podría provocar una oleada de indemnizaciones en los próximos meses.

Temas Relacionados

TribunalesTribunalEmpleoEmpleo EspañaPolicíaPolicía NacionalPolicía EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

El experto en nutrición informa sobre las cenas que mejor sientan a nuestros cuerpos. Una dieta que combina fibra, micronutrientes proteína y grasas saludables

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La organización planteó que compitieran bajo la bandera de la federación

Se retiran los siete jugadores

Enterró su coche bajo el hormigón durante 50 años y ahora han reabierto la ‘cápsula del tiempo’ con miles de objetos

El Chevrolet Vega amarillo, cuya conservación es excepcional tras cinco décadas bajo tierra, no fue utilizado nunca, por lo que pasará a formar parte de la exposición de un museo

Enterró su coche bajo el

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

Tras registrarse más de dos millones de despidos en 2024, el experto advierte sobre prácticas fraudulentas y comparte consejos prácticos para los trabajadores en caso de una baja involuntaria

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

Qué es el ‘Rexcatering’: un sistema para recuperar y distribuir alimentos sobrantes en los comedores escolares

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

ECONOMÍA

Ryanair amenaza con recortar otro

Ryanair amenaza con recortar otro millón de asientos en España si Aena no revierte la subida de tasas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 12 septiembre

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas