España

Gelato y Sorbet, los gatos gemelos de tres patas: su compañía les hace la vida más fácil

Los felinos sorprenden diariamente a quienes los conocen, mostrando que los desafíos físicos pueden ser llevados con alegría y amor cuando hay apoyo mutuo

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Gelato y Sorbet, los gatos
Gelato y Sorbet, los gatos gemelos de tres patas: su compañía les hace la vida más fácil. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

Vivir con tres patas no es tarea sencilla para un animal, y menos para un gato. Los movimientos cotidianos, los saltos, el equilibrio, los reflejos o la agilidad tan característica de los felinos requieren de un esfuerzo extra cuando les falta una extremidad. Caminar o jugar se convierten en una prueba de fuerza y adaptación. Sin embargo, muchos gatos demuestran que este pequeño obstáculo no va a ser algo que no les permita disfrutar de la vida.

Y, además, si es con un compañero inseparable, la superación se vuelve aún más inspiradora. Ese es el caso de Gelato y Sobert, dos gatos blancos que se han convertido en un símbolo de amistad y perseverancia.

Gemelos inseparables

Gelato y Sorbet son residentes del Centro de Animales Helen Woodward, en California. Nacieron con una peculiaridad que los distingue: cada uno tiene una sola pata delantera funcional. Gelato carece de la izquierda, mientras que a Sorbet le falta la derecha. Esta característica les da una apariencia de “imagen reflejada” y, cuando se acurrucan, parecen complementarse como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas.

Desde su llegada al refugio, ambos se ganaron la simpatía del personal gracias a su carácter juguetón y sociable. La conexión entre los dos es evidente, y por ello se promueve que su adopción se realice de manera conjunta. Separarlos resultaría difícil, pues su vida cotidiana está marcada por la compañía mutua y la ayuda que se brindan uno al otro.

Cuando están juntos, parece que
Cuando están juntos, parece que cada uno fuera el reflejo del otro. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

Un pasado desafiante

La historia de Gelato y Sorbet no está exenta de dificultades. Como ocurre con muchos animales en Estados Unidos, provienen de refugios saturados en los que la eutanasia puede ser una amenaza real debido a la falta de espacio y recursos. Su traslado al Centro de Animales Helen Woodward les abrió la posibilidad de una nueva vida, en un entorno donde la atención y la adaptación a sus necesidades especiales son prioritarias.

Pese a las limitaciones físicas, ambos gatos muestran una actitud positiva. Juegan, buscan la atención de las personas y disfrutan de la convivencia diaria.

Su discapacidad no es ninguna
Su discapacidad no es ninguna barrera. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

Recomendaciones de cuidado

Cuidar de gatos con tres patas implica ciertas consideraciones prácticas. La única pata delantera que poseen debe soportar el doble de esfuerzo, por lo que es esencial evitar la sobrecarga y los movimientos bruscos que puedan provocar lesiones. Se aconseja mantenerlos dentro de casa, ya que el exterior presenta riesgos añadidos, como caídas o enfrentamientos con otros animales.

El entorno del hogar puede adaptarse con pequeñas modificaciones: escalones o rampas que faciliten el acceso a superficies elevadas, rascadores de menor altura y zonas seguras para descansar. Estas medidas permiten que los gatos disfruten de actividades cotidianas sin comprometer su bienestar.

El entorno de su hogar
El entorno de su hogar debe estar cuidadosamente bien adaptado. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

En busca de un hogar

Hoy, Gelato y Sorbet esperan encontrar una familia que los adopte juntos. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia y el apoyo mutuo pueden transformar las dificultades en una experiencia de vida plena. Con cuidados adecuados, atención veterinaria y un entorno protector, estos gatos pueden disfrutar de una existencia segura, llena de juegos, afecto y tranquilidad.

Temas Relacionados

AnimalesGatosGatoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Ramírez, abogado: “Pueden ponerte multas de hasta 600.000 euros si fumas en la calle”

La nueva ley prohibirá expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad y ampliará la protección que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega

Sebastián Ramírez, abogado: “Pueden ponerte

Australia autoriza vacuna para combatir la clamidia en koalas

Este tratamiento redujo en un 65% la probabilidad de que los marsupiales desarrollaran síntomas de una infección común durante su etapa reproductiva, según informan investigadores de la Universidad de Sunshine Coast

Australia autoriza vacuna para combatir

Efemérides 13 de septiembre; personajes y eventos que construyeron la memoria

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de hoy

Efemérides 13 de septiembre; personajes

Ordenan la expulsión de la ‘tribu perdida africana’ que vive en los bosques escoceses: son tres personas acampadas que reclaman que el país es suyo

Ya habían ignorado una exigencia anterior de desalojo

Ordenan la expulsión de la

Qué santo se celebra este 13 de septiembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del ‘bluesnarfing’,

La Policía advierte del ‘bluesnarfing’, el peligro al que se enfrenta la gente que activa el bluetooth: “Pueden robarte los datos”

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

ECONOMÍA

La economía plateada: cómo afectará

La economía plateada: cómo afectará el envejecimiento poblacional a todos los sectores de consumo europeos

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

DEPORTES

Real Oviedo sueña con su

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia