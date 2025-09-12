Gelato y Sorbet, los gatos gemelos de tres patas: su compañía les hace la vida más fácil. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

Vivir con tres patas no es tarea sencilla para un animal, y menos para un gato. Los movimientos cotidianos, los saltos, el equilibrio, los reflejos o la agilidad tan característica de los felinos requieren de un esfuerzo extra cuando les falta una extremidad. Caminar o jugar se convierten en una prueba de fuerza y adaptación. Sin embargo, muchos gatos demuestran que este pequeño obstáculo no va a ser algo que no les permita disfrutar de la vida.

Y, además, si es con un compañero inseparable, la superación se vuelve aún más inspiradora. Ese es el caso de Gelato y Sobert, dos gatos blancos que se han convertido en un símbolo de amistad y perseverancia.

Gemelos inseparables

Gelato y Sorbet son residentes del Centro de Animales Helen Woodward, en California. Nacieron con una peculiaridad que los distingue: cada uno tiene una sola pata delantera funcional. Gelato carece de la izquierda, mientras que a Sorbet le falta la derecha. Esta característica les da una apariencia de “imagen reflejada” y, cuando se acurrucan, parecen complementarse como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas.

Desde su llegada al refugio, ambos se ganaron la simpatía del personal gracias a su carácter juguetón y sociable. La conexión entre los dos es evidente, y por ello se promueve que su adopción se realice de manera conjunta. Separarlos resultaría difícil, pues su vida cotidiana está marcada por la compañía mutua y la ayuda que se brindan uno al otro.

Cuando están juntos, parece que cada uno fuera el reflejo del otro. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

Un pasado desafiante

La historia de Gelato y Sorbet no está exenta de dificultades. Como ocurre con muchos animales en Estados Unidos, provienen de refugios saturados en los que la eutanasia puede ser una amenaza real debido a la falta de espacio y recursos. Su traslado al Centro de Animales Helen Woodward les abrió la posibilidad de una nueva vida, en un entorno donde la atención y la adaptación a sus necesidades especiales son prioritarias.

Pese a las limitaciones físicas, ambos gatos muestran una actitud positiva. Juegan, buscan la atención de las personas y disfrutan de la convivencia diaria.

Su discapacidad no es ninguna barrera. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

Recomendaciones de cuidado

Cuidar de gatos con tres patas implica ciertas consideraciones prácticas. La única pata delantera que poseen debe soportar el doble de esfuerzo, por lo que es esencial evitar la sobrecarga y los movimientos bruscos que puedan provocar lesiones. Se aconseja mantenerlos dentro de casa, ya que el exterior presenta riesgos añadidos, como caídas o enfrentamientos con otros animales.

El entorno del hogar puede adaptarse con pequeñas modificaciones: escalones o rampas que faciliten el acceso a superficies elevadas, rascadores de menor altura y zonas seguras para descansar. Estas medidas permiten que los gatos disfruten de actividades cotidianas sin comprometer su bienestar.

El entorno de su hogar debe estar cuidadosamente bien adaptado. (Imagen: Instagram/Helen Woodward Animal Center)

En busca de un hogar

Hoy, Gelato y Sorbet esperan encontrar una familia que los adopte juntos. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia y el apoyo mutuo pueden transformar las dificultades en una experiencia de vida plena. Con cuidados adecuados, atención veterinaria y un entorno protector, estos gatos pueden disfrutar de una existencia segura, llena de juegos, afecto y tranquilidad.