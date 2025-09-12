España

Cómo un cuadro de Salvador Dalí salvó a un pequeño club de fútbol de la quiebra: lleva cuatro décadas perdido

El Sant Andreu consiguió salvarse de la ruina gracias al cuadro del pintor catalán

Por Paula A.

Dalí pintando. (Télam/ef)
Dalí pintando. (Télam/ef)

El UE (Union Esportiva) Sant Andreu, también llamado “Els Quadribarrats”, es un club histórico de fútbol catalán fundado en 1909. Arruinado debido a las deudas, el entonces presidente del club, Félix Romero, pidió ayuda a Dalí para que les donara un cuadro para subastarlo y poder para salvar al club

Fachada de Costures Sant Andreu.
Fachada de Costures Sant Andreu. (EFE/Cedida Unió Esportiva Sant Andreu)

El historiador Jordi Petit Gil (y socio del Sant Andreu) narró para Betevé la historia del cuadro 'Gol' de Salvador Dalí. Era la temporada 1976-1977, la octava que el Sant Andreu jugaba en Segunda División. Los malos resultados provocaron una crisis económica dentro del club, que desembocó en la dimisión de su presidente, Joan Comas, en diciembre de 1976.

Una junta gestora presidida por Narcís Busquets dirigía en ese período el club “e intentaron aguantar la temporada”, pero los resultados no mejoraron, y el equipo acabó decimonoveno en liga, descendiendo hasta la Segunda División B. La junta terminó por dimitir en bloque debido a la gravedad de la crisis.

En esta situación, el entonces vicepresidente de la junta, Félix Romero, decidió tomar las riendas con dos misiones principales: rescatar de las deudas al club y subirlo a Segunda División A.

Para sacar de las deudas al Sant Andreu, buscó recursos económicos de todas partes para hacer reflotar al equipo y poder pagar las nóminas a los futbolistas, que amenazaban con denunciar. Así es como nació una idea tan desesperada como brillante: Félix Romero decidió pedirle a Salvador Dalí que pintara un cuadro para subastarlo y poder salvar al club.

Para conseguir esta tarea, Félix Romero necesitó la ayuda del fotógrafo Manel Mora, que era seguidor del club y conocía al pintor surrealista. Le escribieron una carta. El 30 de septiembre, Salvador Dalí y Félix Romero quedaron en el Hotel Ritz.

El cuadro Salvador

El 11 de octubre se presentó en el Museo Dalí de Figueres el cuadro titulado ‘Gol’, en conmemoración al día que la Generalitat de Cataluña volvía a ser oficial y que coincidió con el día que quedaron en el Hotel Ritz.

Al día siguiente, el 12 de octubre, fue expuesto en el Narcís Sala (estadio usado por la UE Sant Andreu para sus partidos) para el disfrute de la afición y, más tarde, se expuso en una galería de arte que tasó la obra por cuatro millones de pesetas (uno 27.000 euros en la actualidad).

Pero los jugadores, enfadados con la directiva por no pagarles, denunciaron al club. El juez encargado del caso embargó el cuadro hasta que el club se hiciera cargo de la deuda de un millón de pesetas (unos 6.000 euros) que debía a los jugadores.

Después de los problemas legales, el cuadro finalmente se pudo subastar. Tras varios intentos fallidos, un directivo lo compró. Y a partir de ese momento, ‘Gol’ desaparece, aunque consiguió salvar al Sant Andreu, que todavía existe.

En la actualidad, la UE Sant Andreu juega en la Segunda División Federal, la cuarta división nacional española. La temporada 2023-2024, el club tuvo el honor de enfrentarse al Real Betis en la Copa del Rey.

El misterio del cuadro

Hay distintas leyendas o versiones sobre lo que ocurrió con el cuadro tras su venta. Algunas cuentan que fue revendido por cantidades muy superiores a su tasación original. Otras que Joan Gaspart, presidente del Sant Andreu entre 2004-2011, lo compró. Pero en 2014, tras la devolución de algunos objetos al club por parte de Gaspart, no apareció ‘Gol’.

