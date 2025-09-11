España

Un hombre invierte 85 euros donde le aconsejó ChatGPT y acaba perdiendo una empresa de 25.000

A los pocos meses de empezar, su nueva empresa había captado 1.378,84 dólares en ingresos

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Un hombre invierte menos de
Un hombre invierte menos de 100 euros donde le dijo ChatGPT (Pexels)

En 2023, un usuario de internet decidió probar si la inteligencia artificial podría proporcionarle oportunidades rápidas y económicas. Para ello, entregó 100 dólares (85 euros) a ChatGPT para que los invirtiera en algo que le hiciese ganar dinero. Sin embargo, tras seguir las indicaciones del sistema, acabó perdiendo una empresa valorada en más de 200.000 euros; pero, ¿cómo llegó hasta este punto?

El hombre, llamado Jackson, empleó la plataforma de X (@JazzFall) hace dos años para relatar su hazaña. El plan era sencillo: la IA debía trabajar bajo dos condiciones. Concretamente, las indicaciones que le trasladó al programa fueron: “Tienes $100 y tu objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible sin hacer nada ilegal. Haré todo lo que me pidas y te mantendré al tanto del saldo de tu cuenta. No requiere trabajo físico”.

“Pensaba que era lo peor que me había pasado”

Tal y como ha detallado Mein-MMO, los primeros pasos indicados por ChatGPT consistieron en comprar un nombre de dominio por unos 10 dólares y contratar un plan de alojamiento web por 5 dólares mensuales. El resto del presupuesto, 85 dólares, debía destinarse al diseño y desarrollo del sitio. La sugerencia fundamental era crear un portal de productos ecológicos y sostenibles, bajo un modelo de afiliación, es decir, promocionar mercancía sostenible a cambio de comisiones por venta.

Un hombre invierte menos de
Un hombre invierte menos de 100 euros donde le dijo ChatGPT (Pexels)

La estrategia incluía además la creación de una imagen corporativa y contenido visual para la tienda, tareas que Jackson completó con apoyo de DALL-E 2, la herramienta de generación de imágenes de OpenAI. En pocos días, el sitio “Green Gadget Guru” se encontraba operativo, con un programa de afiliados dirigido a la venta de pajitas metálicas reutilizables y artículos similares, sin necesidad de adquirirlos físicamente. Como parte del plan sugerido por la IA, la promoción se realizó a través de redes sociales y anuncios en línea.

Las primeras jornadas del experimento arrojaron resultados llamativos. Por ello, hacia mediados de marzo de 2023, Jackson comunicó en X que su nueva empresa había captado 1.378,84 dólares en ingresos y fue valorada en 25.000 dólares por terceros interesados. Su rápido crecimiento tuvo un gran atractivo mediático y sus publicaciones acumulaban miles de interacciones. Así, Jackson, en un post en marzo de 2025, expresó: “Hace exactamente dos años, publiqué una publicación que se volvió tan viral que cambió mi vida para siempre. Recibí más de 25 millones de visitas y más de 100.000 nuevos seguidores en tan solo unos días turbulentos, y hasta hace poco, pensaba que era lo peor que me había pasado”.

No obstante, tras unos meses de funcionamiento, la empresa cerró. Después de varias dudas planteadas por potenciales inversores y la escasez de productos reales en la plataforma, Green Gadget Guru fue desactivada de manera definitiva. El creador anunció públicamente su retirada del proyecto para volcarse a construir una comunidad digital paralela en Discord.

Más tarde, en marzo de 2025, el usuario reflexionó sobre el alcance personal del experimento. En su declaración, enfatizó que la viralización del proyecto no solo alteró su situación profesional, sino que “mirando hacia atrás, es posible que incluso me haya salvado la vida”. Según el mismo testimonio, el protagonista había atravesado durante años una complicada adicción y un periodo vital oscuro que hizo que pasase bastante tiempo “ocultándose”.

Inteligencia Artificial para proteger los tanques del Ejército: diseñan un innovador visor 360º para el ‘8x8 Dragón’.

Tras el cierre de la empresa, Jackson logró mantener la sobriedad durante más de 500 días y atribuyó ese cambio al episodio viral de 2023. Aunque la iniciativa empresarial fracasó en términos económicos, el impacto subjetivo y las consecuencias personales del experimento han ocupado el centro de su relato en redes sociales desde entonces.

Temas Relacionados

Chat GPTinteligencia artificialEmpresasEmpresas EspañaInversiónInvertirDineroEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “No te cases con tu pareja sin haber hablado de estos temas”

Establecer ciertos límites y fomentar la comunicación con respecto a algunos aspectos importantes es fundamental para comprobar si las creencias y los objetivos vitales son compartidos

Silvia Severino, psicóloga: “No te

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Actualización del tipo de cambio

La emotiva historia de Little Miss y Darren: dos almas gemelas que fortalecieron su vínculo tras un derrame cerebral

Conmoviendo a miles de internautas hasta las lágrimas, la dedicación de un hombre a su mascota, documentada en videos virales, se ha convertido en ejemplo de entrega y amor incondicional

La emotiva historia de Little

Este es el programa de lavado que debes evitar de tu lavadora

Cualquier lavadora ofrece una serie de programas de lavado, adaptadas a las necesidades concretas de cada tejido y prenda, pero en realidad no todas son prácticas y, por pura utilidad y derroche energético, igual lo mejor es evitarlas

Este es el programa de

Si enfermas en vacaciones la empresa te tiene que devolver los días: qué dice la ley y los documentos que necesitas

La legislación española resuelve este escenario de forma precisa y protege el derecho al disfrute íntegro de las vacaciones, aunque un contratiempo de salud las altere

Si enfermas en vacaciones la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto explica qué debes

Un experto explica qué debes hacer en el caso de quedarte encerrado en el coche: “El primer instinto es darle puñetazos al cristal”

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza

Díaz encara a Junts tras negarse a reducir la jornada laboral: “Ustedes no se ponen del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien se está forrando”

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

El abogado Miguel Benito (29 años) avisa de en qué caso la Seguridad Social te puede obligar a trabajar pese a estar enfermo: “Puede ocurrir en España”

Hombre joven con estudios y conocimientos financieros que vive con sus padres: el Banco de España dibuja el perfil del inversor en criptoactivos

El drama de tener menos de 30 años en España: necesitas cuatro años de salario íntegro para la entrada de una hipoteca y 14 para pagarla

España, a la cola de la Unión Europea en calidad de jubilación: “Es el peor país para jubilarse”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”