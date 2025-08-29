España

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada: su evolución fuera de la UCI y la petición de su familia

El cantante sigue recuperándose de las secuelas del grave accidente que sufrió a principios de agosto

Noé Guzmán

Noé Guzmán

Guardar

La recuperación de Jaume Anglada, conocido cantautor mallorquín y amigo cercano del rey Felipe VI, progresa de manera favorable tras el grave accidente de tráfico que sufrió en Palma de Mallorca. El artista fue atropellado por un conductor ebrio que se dio a la fuga y que acaba de ser puesto en libertad tras abonar 5.000 euros de fianza, a la espera del juicio.

12 días después de ingresar en estado crítico en el Hospital Universitario de Son Espases, Anglada abandonaba la UCI y, actualmente, continúa recuperándose en planta. En estos días, el artista ha recibido la visita de amigos cercanos, como Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, mientras su esposa, Pilar Aguiló, y sus hijos permanecen a su lado de forma constante.

La familia, consciente de la importancia del entorno en la recuperación, ha solicitado limitar las visitas para garantizar la tranquilidad del paciente. No existe confirmación oficial ni imágenes que acrediten una visita del rey Felipe VI, aunque se sabe que el monarca ha estado en contacto permanente con los allegados de Anglada para interesarse por su estado de salud, según ha revelado el periodista Julián Aguirre, amigo íntimo del cantante, en el programa YAS Verano.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

Juicio pendiente

El accidente tuvo lugar el 8 de agosto, cuando Anglada regresaba a su domicilio en moto alrededor de las 00:30. Un joven, que triplicaba la tasa de alcohol permitida, lo arrolló con su vehículo en pleno centro de Palma y abandonó el lugar sin prestarle auxilio. La rápida intervención de testigos permitió a la Policía Nacional localizar y detener al responsable en su vivienda poco después. Desde entonces, el conductor permaneció en prisión provisional, acusado de omisión de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol.

Tras el impacto, Anglada fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció más de dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus heridas. Durante este periodo, los médicos intervinieron su pelvis para colocarle una placa. Actualmente, el músico se encuentra fuera de peligro y ha sido trasladado a planta, donde continúa su recuperación. Aunque la evolución es lenta, en los próximos días está previsto que sea operado de la mandíbula y la muñeca, lesiones que aún requieren atención especializada.

En cuanto al conductor implicado, la Audiencia Provincial de Palma decretó su libertad provisional este jueves, tras reconocer los hechos, pedir perdón y abonar una fianza de 5.000 euros. El abogado defensor, Pablo Juanico, explicó que su cliente asume la responsabilidad por lo ocurrido y que su principal preocupación es la recuperación de Anglada. No obstante, subrayó que la asunción formal de responsabilidades deberá producirse una vez que se dicte sentencia.

