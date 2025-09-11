El Gobierno responde a Netanyahu: tacha de “falsos y calumniosos” sus comentarios sobre las amenazas de España a Israel

Pedro Sánchez. (Europa Press)

Nuevo choque diplomático entre España e Israel. Benjamin Netanyahu ha acusado esta tarde al Gobierno de Pedro Sánchez de haberle amenazado al mencionar que España “no tiene armas nucleares” para frenar la ofensiva en Gaza. Ante estas declaraciones, el Ejecutivo ha calificado como “falsos y calumniosos” los comentarios realizados por la oficina del mandatario israelí, según fuentes gubernamentales.

El detonante se produjo cuando, a través de un mensaje en X, Netanyahu mencionó que, según Sánchez, España no puede detener la ofensiva israelí porque “no tiene bombas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo”, interpretación que el líder israelí calificó como “una amenaza genocida” contra lo que definió como “el único Estado judío del mundo“. Un portavoz de la Oficina del Primer Ministro afirmó: “Esa es una clara amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo”.

Noticias del día 11 de septiembre del 2025.

En una respuesta oficial, el Gobierno ha insistido en su condena hacia las palabras de Netanyahu y ha manifestado su rechazo rotundo ante la interpretación hecha por Israel sobre las declaraciones de Sánchez. Según el comunicado, “el pueblo español es amigo tanto del pueblo israelí como del pueblo palestino”, reiterando la postura de España frente al conflicto. Al mismo tiempo, el documento enfatiza la condena española tanto a las manifestaciones de Netanyahu como “al atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás”.

La respuesta desde la Moncloa también ha incluido referencias a la política nacional contra la intolerancia. En el comunicado oficial, el Gobierno ha apuntado que “España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo o xenofobia”, y destacó un dato: “En los últimos años, España ha acogido como connacionales a 72.000 sefardíes como resultado de una legislación específica para ellos”, indicó el comunicado difundido este jueves.

Israel habla de la expulsión de los judíos de España

El comunicado israelí fue más allá al hacer referencias históricas: “Aparentemente, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo sistemático de judíos en el Holocausto, no es suficiente para Sánchez. Increíble”.

Las declaraciones de Pedro Sánchez se produjeron al anunciar un paquete de medidas que contempla la formalización del embargo de armas a Israel mediante un decreto ley, la prohibición de entrada en España a personas vinculadas “de forma directa en el genocidio” en Gaza y el veto a la importación de productos procedentes de los asentamientos ilegales en Cisjordania.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (José Oliva./ Europa Press)

En su intervención del lunes, el presidente del Gobierno afirmó que España “apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar”, al tiempo que condenó los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023. También recordó que “el pueblo judío ha sufrido innumerables injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto”.

La relación diplomática entre España e Israel se ha deteriorado desde que el Ejecutivo español reconoció al Estado de Palestina y endureció sus críticas a la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamas en octubre de 2023.

Las medidas anunciadas por Sánchez se suman a otras adoptadas en los dos últimos años, entre ellas el embargo de facto de armas vigente desde octubre de 2023. El jefe del Ejecutivo admitió que estas decisiones “no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”, aunque confió en que contribuyan “a aumentar la presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno”.