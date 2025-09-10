España

Un probador de coches desvela los 10 coches que más le han sorprendido: “Me gustó tanto que me compré uno”

El experto de la cuenta de TikTok Garaje Hermético ha destacado diferentes tipos de vehículos

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Peugeot 504 (Garaje Hermético)
Peugeot 504 (Garaje Hermético)

La experiencia de conducir y analizar vehículos deja, en ocasiones, opiniones llamativas. Algunos vehículos que la mayoría de personas consideran de gran calidad pueden ser peor valorados, mientras que estos expertos encuentran, en muchas ocasiones, auténticas joyas donde otros ven un coche normal.

Así lo relata el experto de la cuenta de TikTok Garaje Hermético, divulgador del mundo del motor en España, que ha elaborado una lista con 10 coches que le sorprendieron de forma positiva, pese a haber previsto poco en un primer momento. “Coches de los que esperaba poco y me sorprendieron”, explica el especialista a su audiencia.

Para sus explicaciones, se apoya en experiencias personales, recopiladas tras años de pruebas y comparativas. El resultado es una selección variada, que va desde opciones más económicas hasta coches antiguos y versiones deportivas fabricadas en las últimas décadas.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Modelos que más le sorprendieron

Entre ellos se encuentran vehículos tan dispares como el Opel Kadett de 1984, cuyo bajo consumo y solidez de construcción resultaron llamativos, o el Citroën Visa GTI de 1985, descrito por el probador como rápido y eficaz. “A mí me gustaba más que el Peugeot 205”, apunta, desmarcándose del consenso habitual.

El listado incluye otros vehículos que, sin grandes expectativas iniciales, lograron destacar en su segmento. El Peugeot 205 GTX de 1986, definido casi como un GTI pero mucho más asequible, ocupa un lugar relevante. A él se suma el Fiat Tipo de 1988, una evolución notable respecto al modelo Ritmo. Según Garaje Hermético, el salto en calidad y prestaciones fue notable.

Dentro de los automóviles de altas prestaciones, el especialista subraya el BMW 318is de 1989 de 16 válvulas, considerado el más equilibrado de la gama, y el Renault 19 16V Cabrio, cuya versión le convenció más que el coupé. Otros ejemplos que subraya son el Fiat Coupé de 1993, apreciado por su evolución con el paso de los años, y el “mucho más que un Golf vestido de Audi” Audi A3 de 1996, que, a juicio del probador, presenta cualidades propias de la marca y no una simple adaptación del modelo de Volkswagen.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Monovolúmenes que pueden llamar la atención

El análisis de Garaje Hermético también aborda segmentos más prácticos, como el de los utilitarios y monovolúmenes. Este tipo de coches no suelen ser los favoritos de los amantes de los coches por motivos estéticos o de capacidad del motor y velocidad. Sin embargo, este experto no duda que hay modelos con un gran rendimiento.

En este grupo destaca el Citroën Berlingo de 1996, descrito como una sucesión difícil tras la emblemática C15, y el Citroën Xsara Picasso del año 2000, del que subraya: “Me gustó tanto que me compré uno”. Esta última confesión revela el impacto positivo que un coche puede dejar incluso entre los profesionales más escépticos.

El divulgador cierra su repaso invitando a su audiencia a reflexionar: “¿Alguno de estos coches te sorprende que esté en esta lista?”. Su experiencia sirve de referencia para conductores que buscan alternativas fiables y con buena relación entre prestaciones y precio más allá de los modelos habituales del mercado.

Temas Relacionados

CochesCoches EspañaMotorMotor EspañaVehículosCarreterasDGTEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado explica si te pueden reducir tu jornada laboral de 8 horas a menos: “No os pueden obligar”

Todos los empleados tienen derecho a negarse a trabajar menos sin temor a sufrir represalias, así como a reclamar vía judicial

Un abogado explica si te

La obesidad supera al hambre como primer problema de malnutrición en la infancia

El bajo peso se ha reducido un 4% desde inicios de siglo, mientras que la obesidad crece un 6% a nivel mundial

La obesidad supera al hambre

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más caros en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más bajo de

Adiós a las dietas detox: cinco trucos para volver a la rutina con una alimentación saludable

Los expertos en nutrición aconsejan recuperar los buenos hábitos alimenticios de forma progresiva y equilibrada

Adiós a las dietas detox:

Álex Rovira, experto en desarrollo personal: “Las cosas no se dicen, se hacen, porque el lenguaje de la realidad es la acción”

El escritor redefine el amor como una práctica activa basada en tres pilares fundamentales: comprender, cuidar e inspirar, alejándose de las meras palabras y apostando por acciones que transforman

Álex Rovira, experto en desarrollo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina