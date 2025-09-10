Espana agencias

Ayuso pide "la máxima seguridad" para la Vuelta y censura la imagen "horrorosa" que proyecta España de "antisemitismo"



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá por carta al Gobierno de la nación la "máxima seguridad" para la etapa de la Vuelta en la región y ha censurado la imagen "horrorosa" que proyecta España de "antisemitismo" ante las protestas a favor de Palestina.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, ha afirmado que le gustaría que la Vuelta tuviera "el mismo dispositivo" de seguridad que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando va a declarar. "Se comportan como narcos", ha valorado.

La presidenta ha insistido en que el caso de la Vuelta es competencia del Ministerio de Interior y de la Delegación de Gobierno y ha avisado de que las protestas que se están viendo "atentan contra la imagen de España". "Cuando tú atentas contra deportistas contra artistas, contra la educación, promoviendo el antisemitismo, la imagen ante el mundo es horrorosa y eso es lo que se está viendo, un país que agrede a deportistas y que ya le ha arruinado a un corredor inocente nada tiene que ver con nada de este tema", ha censurado.

Así, ha reivindicado que la Vuelta está "muy arraigada" en España y ha criticado que haya "barra libre para poder atentar contra la gente", a la vez que ha afirmado que las protestas se pueden llevar a la Embajada de Israel.

"NO HAY INTERÉS" REAL EN GAZA

Sobre la situación en Israel, Díaz Ayuso ha valorado que para que haya un genocidio tiene "que haber un tribunal y unas leyes internacionales que son quienes lo deciden", a la vez que considera que "no hay ningún interés" por el caso concreto de Gaza o "por las decenas de miles de personas inocentes que por el hecho de ser cristianas son asesinadas todos los años", que "todo el mundo calla".

"Solo hay oportunismo político para contentar a los socios. Aquí lo que hay es antisemitismo y una lucha contra Israel, que esto no es de ahora, viene de muchísimos años y que utiliza especialmente la izquierda", ha expresado.

Así, la mandataria madrileña ha subrayado que Israel es "la única democracia" de Oriente Próximo en la que "todos van a unas urnas". "Espero que en el futuro nunca necesitemos Israel para nada porque hay un problema de islamización en Europa muy importante y mucho de lo que ahora mismo está sufriendo de la parte de Hamás, nos va a ocurrir a los demás", ha avisado.

