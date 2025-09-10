España

John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, condenado a 138 millones de euros de multa y un año de servicios comunitarios

El acuerdo alcanzado con la fiscalía italiana pone fin a la investigación por presunto fraude fiscal vinculado a la herencia de la influyente dinastía Agnelli

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Imagen de archivo de John
Imagen de archivo de John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari (Massimo Pinca / Reuters)

La investigación por fraude fiscal abierta contra John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, ha concluido con la imposición de una multa de 138 millones de euros y una condena de un año de servicios comunitarios para el directivo, según informa Reuters. Junto a sus hermanos Lapo y Ginevra, Elkann cierra de esta forma uno de los capítulos más mediáticos de su vida, relacionado con la herencia de la influyente dinastía italiana Agnelli, fundadora y principal accionista de Fiat y dueña de la Juventus.

El acuerdo, ratificado por la fiscalía italiana y aún pendiente de validación judicial definitiva, implica que los tres hermanos Elkann asuman el pago de 183 millones de euros en total. De esa cantidad, la mayor parte corresponde al propio John Elkann, quien además deberá realizar un año de servicios a la comunidad. Este acuerdo supone la suspensión de cualquier cargo penal contra los implicados por el presunto fraude fiscal en torno al legado de su abuela, la noble Marella Caracciolo, viuda del famoso empresario del sector automotriz, Gianni Agnelli.

Tal y como ha confirmado el abogado de los Elkann, Paolo Siniscalchi, tras la firma y ratificación final de este acuerdo, los hermanos dejarán atrás el proceso penal que la fiscalía abrió para investigar la supuesta falta de declaración de 1.000 millones de euros en activos y 248,5 millones de euros en ingresos derivados de la herencia. La cuantía reclamada por el fisco italiano tenía su origen en posibles irregularidades en el pago del impuesto de sucesiones correspondiente al cuantioso patrimonio recibido tras el fallecimiento de Marella Caracciolo en 2019, quien residía en Suiza en el momento de su muerte.

Una disputa familia convertida en una batalla judicial

Este episodio judicial se inserta en una disputa mucho mayor: el enfrentamiento civil entre Margherita Agnelli, madre de John Elkann y heredera a su vez de 1.200 millones de euros de la fortuna familiar, y sus tres hijos mayores. Margherita Agnelli mantiene desde hace años un litigio para anular los conocidos como acuerdos de Ginebra, firmados en 2004 tras la muerte de su padre, Gianni Agnelli, artífice de la expansión internacional de Fiat y origen del actual Grupo Stellantis.

Margherita Agnelli (Getty Images)
Margherita Agnelli (Getty Images)

Los acuerdos de Ginebra atribuyeron la gestión y el control de buena parte del patrimonio a John, Lapo y Ginevra Elkann, dejando en una posición más desfavorable tanto a su madre como a los cinco hijos que Margherita tuvo en su segundo matrimonio. El conflicto, lejos de limitarse al ámbito familiar, se ha convertido en una auténtica batalla judicial que ha salpicado a los máximos responsables empresariales de algunos de los grupos automovilísticos más importantes del mundo.

La resolución administrativa y penal respecto al fraude en el impuesto de sucesiones permite a John Elkann y sus hermanos librarse de nuevas investigaciones penales, según han aclarado las autoridades italianas y recoge Reuters. Además, fuentes jurídicas han confirmado que hace falta únicamente la ratificación por parte del tribunal para que el proceso quede definitivamente cerrado.

No habrá más demandas por parte del Estado italiano

Gracias al acuerdo alcanzado, los Elkann evitan cargos penales, aunque a cambio asumen un fuerte impacto económico y la obligación, en el caso de John Elkann, de cumplir un año de servicios a la comunidad. Por el momento, el presidente de Stellantis y Ferrari debe comunicar a las autoridades italianas en qué institución o actividad desarrollará este periodo de trabajo en beneficio de la sociedad.

Asimismo, el pacto judicial implica también que se cierran las puertas a otras posibles demandas adicionales por parte del Estado italiano en cuanto a este caso de fraude fiscal relacionado con la herencia se refiere.

Temas Relacionados

Fraude fiscalStellantisFerrariItaliaHerenciaJuiciosTribunalesImpuesto de sucesionesMultaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

Las cejas son muy importantes en el lenguaje no verbal, según un experto en ciencias del comportamiento: “Solemos utilizarlas mucho a la hora de recibir a alguien”

La comunicación gestual puede dar pistas sobre los sentimientos y pensamientos ocultos de una persona

Las cejas son muy importantes

Von der Leyen propone la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel: “Europa tiene que hacer más”

La líder del ejecutivo comunitario anuncia sanciones a sus ministros “extremistas” y colonos violentos, aunque reconoce la dificultad de obtener la aprobación de las capitales

Von der Leyen propone la

El desayuno que recomienda el doctor Manuel Viso para no caer en el picoteo: “Lo notarás en tu rendimiento físico y mental”

El especialista compone en su nuevo libro “Súper Sanos” cómo debe ser la comida con la que empezar el día

El desayuno que recomienda el

España recibe 1.000 millones de euros de los fondos SAFE para invertir en defensa: ingresa la tercera cantidad más baja

La UE divide los posibles usos de este dinero en dos categorías, que incluyen munición, misiles o ciberdefensa

España recibe 1.000 millones de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España recibe 1.000 millones de

España recibe 1.000 millones de euros de los fondos SAFE para invertir en defensa: ingresa la tercera cantidad más baja

Feijóo acusa a Sánchez de “falta de ejemplaridad” y Abascal va más allá: “Corrupto, traidor e indecente”

Una uruguaya que vive en España explica lo que le “sorprende” de este país: “Puedes desatar la ira de un español si le llamas por su nombre completo”

Un probador de coches desvela los 10 coches que más le han sorprendido: “Me gustó tanto que me compré uno”

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

ECONOMÍA

Esto es lo que nunca

Esto es lo que nunca debes de hacer si te llama una empresa de recobro, según un abogado: “Lo que quieren es seguir cobrándote cada día”

Un abogado explica si te pueden reducir tu jornada laboral de 8 horas a menos: “No os pueden obligar”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina